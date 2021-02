COVID-19 tới 6h sáng 10/2: Pháp vượt 80.000 ca tử vong; Hungary triển khai vaccine Sputnik Nga

Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 5/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 10/2 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 107.361.710 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.348.171 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 79,.405.799 người, 25.942.616 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 104.627 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (77.692 ca), Brazil (49.264 ca) và Pháp (18.870 ca); Mỹ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 2.527 ca), tiếp theo là Brazil (1.272 ca) và Anh (1.052 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 27.781.319 triệu người, trong đó có 479.035 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 10.858,.300 ca nhiễm, bao gồm 155.280 ca tử vong. Trong khi đó, số ca tử vong tại Brazil là 233.520 trong tổng số 9.599.565 ca nhiễm.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 5/2/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp đến tháng 6 khi hơn 80.000 người đã tử vong

Theo CNN, Quốc hội Pháp ngày 9/2 đã phê chuẩn đạo luật gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế cho đến ngày 1/6 khi tổng ca tử vong tại nước này đã vượt 80.000 người.

Luật cho phép chính phủ áp dụng các hạn chế, bao gồm cà phong toả, nhằm hạn chế sự lây lan của COVID. Lệnh tình trạng khẩn cấp hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 16/2.

Hungary là nước EU đầu tiên tiêm vaccine Sputnik/Nga

Hungary sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng bằng vaccine Sputnik V của Nga trong tuần này, trở thành quốc gia EU đầu tiên trông cậy vào vaccine Nga.

HIện tại Hungary mới có sẵn 2.800 liều vaccine Sputnik. Dự kiến nước này sẽ có thêm 85.000 liều vaccine Pfizer vào ngày 10/2, tiếp đó là các lô vaccine AstraZeneca và Moderna cũng được chuyển giao trong tuần.

Nga: Dân số giảm lớn nhất từ giữa thập niên 2000 do COVID

Tại Nga, theo các số liệu Cơ quan thống kê Rosstat công bố ngày 8/2, tỷ lệ tử vong tại nước này trong năm 2020 đã tăng 17,9% so với năm 2019 do dịch COVID-19. Thống kê cho thấy khi dịch COVID-19 hoành hành tại Nga từ tháng 4 đến tháng 12/2020, nước này đã ghi nhận 162.429 ca tử vong liên quan đến dịch bệnh.

Chỉ riêng tháng 12 Nga đã ghi nhận tới 44.435 ca tử vong do dịch COVID-19. Đây cũng là tháng có số ca tử vong cao nhất do dịch bệnh. Trong số này có 31.550 ca tử vong chủ yếu do dịch bệnh và 12.885 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng COVID-19 không được xem là nguyên nhân chính gây tử vong. Dịch bệnh đã khiến cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Nga trở nên trầm trọng. Năm ngoái, dân số Nga đã giảm hơn 510.000 người, mức giảm lớn nhất kể từ giữa những năm 2000.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 8/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Hà Lan: Gia hạn giới nghiêm ban đêm

Chính phủ Hà Lan đã quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm vào ban đêm, vốn được ban bố vào tháng trước, nhằm phòng tránh dịch COVID-19. Cụ thể, lệnh giới nghiêm kéo dài từ 21h00 tối hôm trước đến 4h30′ sáng hôm sau, lần đầu tiên được áp dụng tại Hà Lan kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2, sẽ được gia hạn đến ngày 2/3 tới. Lệnh này dự kiến hết hiệu lực vào ngày 11/2.

Chính phủ Tây Ban Nha cũng thông báo sẽ kéo dài lệnh kiểm soát đường biên giới đường bộ dài 1.200 km với Bồ Đào Nha cho đến ngày 1/3. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cả hai nước đều đang nỗ lực kiềm chế làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19. Ngày 28/1 vừa qua, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã nhất trí đóng cửa biên giới đối với những hoạt động đi lại không thiết yếu, trừ nhân viên y tế và lái xe tải.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Bồ Đào Nha đã gia tăng kể từ sau Giáng sinh, khiến các bệnh viện ở nước này bên bờ vực sụp đổ, khiến nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc. Số ca nhiễm và tử vong trong ngày ở Bồ Đào Nha đã giảm mạnh kể từ tuần trước, nhưng số bệnh nhân phải nhập viện và phải điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu vẫn còn cao. Tại Tây Ban Nha, làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch COVID-19 đang giảm dần, song giới chức nước này cảnh báo sự xuất hiện của các biến thể mới có thể khiến số ca nhiễm mới gia tăng trở lại.

Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bucharest, Romania, ngày 8/2/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Canada nới lỏng dần hạn chế

Tại Canada, chính quyền tỉnh Ontario thông báo nới lỏng dần các hạn chế hoạt động tại nhiều khu vực thuộc tỉnh đông dân nhất nước này. Quyết định trên được đưa ra sau khi số ca mắc mới và số bệnh nhân COVID-19 đang phải điều trị tại bệnh viện giảm. Tuy nhiên, thành phố Toronto và một số “điểm nóng” khác về dịch bệnh của tỉnh Ontario sẽ duy trì biện pháp trên ít nhất thêm 2 tuần nữa, đến ngày 22/2 tới.

Tương tự, tại tỉnh Quebec, các doanh nghiệp không thiết yếu và bảo tàng được phép mở cửa trở lại từ ngày 8/2, song lệnh giới nghiêm vào ban đêm duy trì hiệu lực thêm 2 tuần. Các rạp chiếu phim, quán bar và nhà hàng cũng tiếp tục đóng cửa. Tại tỉnh Alberta, các phòng tập thể dục và nhà hàng cũng được phép nối lại hoạt động. Trong khi đó tại tỉnh Nova Scotia, nhà chức trách đã cho phép các cuộc tụ tập tối đa lên 100 người ở trong nhà và 150 người ở các sự kiện ngoài trời.

Trung Đông: Israel: Tiêm phòng cho 38% dân số

Tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/2 cho biết hơn 97% số ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này trong một tháng vừa qua là những người chưa được tiêm phòng.

Theo Bộ Y tế Israel, 38% trong số 9 triệu dân của Israel đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, mục tiêu của chính phủ nước này nhằm tiêm phòng cho 50% dân số và tái mở cửa nền kinh tế vào tháng 3 tới đang gặp thách thức khi tỷ lệ tiêm phòng hằng ngày đang giảm.

Chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19 đã bắt đầu tại Israel từ ngày 19/12/2020 với trọng tâm là những người trên 60 tuổi và các nhóm có nguy cơ cao khác. Sau đó, độ tuổi được tiêm phòng đã được hạ xuống 16 tuổi, song giới trẻ không nhận thấy cần tiêm khẩn cấp. Nhà chức trách Israel cho rằng một số người đang do dự vì những tin đồn về hiệu quả của các vaccine.

Nhiều cửa hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 3/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Iran bắt đầu tiêm chủng đại trà

Trong khi đó, Iran đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà ngừa COVID-19, sử dụng vaccine Sputnik V của Nga. Các liều đầu tiên đã được tiêm cho các y bác sĩ tại bệnh viện Imam Khomeini ở thủ đô Tehrran.

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố: “Chúng ta bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà bằng việc tưởng nhớ sự hy sinh của nhiều nhân viên y tế trong đợt dịch này”. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Kianoush Jahanpour, Iran đã mua 2 triệu liều vaccine Sputnik V. Lô hàng đầu tiên đã đến Iran từ ngày 4/2, hai đợt sau dự kiến được chuyển tới vào ngày 18 và 28/2.

Cũng trong ngày 9/2, người đứng đầu Liên minh đổi mới ứng phó dịch bệnh (CEPI) thuộc WHO – ông Richard Hatchett khẳng định vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) và Đại học Oxford đồng phát triển vẫn là công cụ sống còn trong cuộc chiến chống đại dịch hiện nay. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Nam Phi quyết định tạm dừng sử dụng vaccine của AstraZeneca trong chương trình tiêm chủng do lo ngại về hiệu quả của vaccine này đối với biến thể của SARS-CoV-2 hiện chiếm tới 80% ca lây nhiễm mới tại nước này. Trong khi đó, đại diện của AstraZeneca khẳng định vaccine của hãng đảm bảo an toàn và hiệu quả trong phòng ngừa dịch COVID-19, đồng thời cho biết đang điều chỉnh vaccine này để có thể đối phó với biến thể virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho người dân tại Hartford, bang Connecticut, Mỹ ngày 22/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Vaccine của AstraZeneca chiếm một lượng lớn trong Cơ chế phân phối vaccine COVAX cho các nước nghèo hơn để đảm bảo phân phối vaccine công bằng khắp thế giới. Hiện WHO và Liên hợp quốc đã phối hợp triển khai phân phối tổng cộng 337,21 triệu liều vaccine tới khoảng 145 nước trong nửa đầu năm 2021 theo khuôn khổ cơ chế COVAX.

Trung Quốc: Không có dấu hiệu SARS-CoV-2 xuất hiện trước tháng 12/2019

Trong ngày 9/2, phái đoàn gồm các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc đang điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 cho biết không có dấu hiệu cho thấy virus này xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trước tháng 12/2019, khi ca nhiễm đầu tiên trên thế giới được chính thức ghi nhận. Theo ông Lương Mặc Niên (Liang Wannian), người đứng đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc, việc truyền virus từ động vật có thể xảy ra nhưng cho đến nay vẫn chưa xác định được vật chủ mang mầm bệnh. Ông nhấn mạnh virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện tại các khu vực khác trước khi được phát hiện tại Vũ Hán vào cuối năm 2019.