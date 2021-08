COVID-19 tới 6h sáng 11/8: Israel ca nhiễm tăng kỷ lục; Anh ca tử vong mới cao nhất 5 tháng

Binh sĩ quân đội Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại trại Rose ở Vilseck (Đức) 3/5/2021. Ảnh: AP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 11/8 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 204.689.783 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.325.016 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 579.455 và 9.200 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 183.754.204 người, 16.599.692 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 100.704 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ dẫn đầu thế giới với 88.934 ca mới; tiếp theo là Iran (39.139 ca) và Ấn Độ (36.316 ca); Indonesia dẫn đầu về số ca tử vong mới với 2.048 người chết, tiếp theo là Brazil (1.066 ca) và Nga (792 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 36.872.488 người, trong đó có 634.543 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 32.033.333 ca nhiễm, bao gồm 429.183 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 20.212.642 ca bệnh và 564.773 ca tử vong.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Arkansas, Mỹ ngày 2/8/2021. Ảnh: KATV/TTXVN

Israel: Ca nhiễm mới tại tăng kỷ lục trước ngày tựu trường

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Israel đã vượt 6.000 ca/ngày trong bối cảnh nhiều trường học đã kết thúc kỳ nghỉ Hè nhưng số lượng công dân được tiêm phòng vẫn chưa đạt tỷ lệ yêu cầu.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng Israel, ngày 9/8 ghi nhận 6.275 ca mắc mới, cao nhất kể từ đầu tháng 2/2021, khi Israel đang ở thời kỳ đỉnh dịch. Tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính lên tới gần 5% cũng là mức cao kỷ lục trong 5 tháng qua. Số ca nặng cũng tăng 394 ca, trong đó 64 ca đang phải dùng đến thiết bị trợ thở. Số ca tử vong ghi nhận trong ngày 8/8 là 16 ca, tăng mạnh so với tháng trước, nâng tổng số ca tử vong tại Israel kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện lên 6.559 ca.

Giới chức Israel hiện đang lo ngại làn sóng dịch bệnh do biến thể Delta gây ra sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát khi mùa tựu trường của các học sinh, sinh viên đang đến gần sau kỳ nghỉ Hè. Mặc dù đã có 63% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine, song học sinh dưới 12 tuổi vẫn chưa được tiêm và đang là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất; chưa kể hiện vẫn còn hơn 1 triệu người trưởng thành dù thuộc diện phải tiêm phòng nhưng vẫn không chịu đi tiêm.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Tel Aviv, Israel, ngày 6/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Hầu hết các trường học của cộng đồng Do Thái giáo tại Israel đã bước vào năm học mới kể từ ngày 9/8, trong khi đa phần các trường bình thường sẽ khai giảng vào đầu tháng 9. Thông báo của cơ quan y tế Israel cho biết, xét nghiệm huyết thanh đối với học sinh thuộc cộng đồng Do Thái giáo ở một số địa phương đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 lên tới 17,7%. Việc xét nghiệm nhằm phân luồng học sinh để đảm bảo giãn cách an toàn, phục vụ cho kế hoạch khai giảng năm học mới như thường lệ, vừa được chính phủ nước này thông qua.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 8/8 đã kêu gọi cộng đồng Arab tại nước này tăng cường đi tiêm phòng do tỷ lệ tiêm trong cộng đồng này hiện vẫn khá thấp. Theo ước tính, vẫn còn gần 400.000 người Israel gốc Arab trên 12 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, chiếm khoảng 36% trong số những người đủ điều kiện nhưng chưa tiêm.

Anh: Ca tử vong mới cao nhất kể từ tháng 3

Ngày 10/8, Anh đã ghi nhận 146 ca tử vong do COVID-19. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất tại nước này kể từ ngày 12/3, do tác động của sự gia tăng các ca mắc mới vào tháng trước.

Theo số liệu của Chính phủ Anh, số ca mắc COVID-19 trong ngày 10/8 tại nước này đã giảm xuống còn 23.510 ca, so với 25.161 ca vào ngày 9/8. Con số này chưa bằng một nửa so với mức đỉnh 54.674 ca được ghi nhận vào ngày 17/7, 2 ngày trước khi các biện pháp giãn cách xã hội được dỡ bỏ hoàn toàn tại vùng England. Tuy nhiên, các ca mắc mới bắt đầu tăng trở lại, với 196.047 người Anh mắc COVID-19 trong tuần qua, cao hơn 7% so với tuần trước và là số ca mắc trong tuần cao nhất trong tháng.

Xuất trình thẻ thông hành y tế trước khi vào xem một trận bóng đá tại sân vận động ở Rennes, Pháp, ngày 8/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đã đi trước trong việc nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 ở vùng England nhờ chương trình tiêm vaccine đại trà, mà theo ông Johnson đã phá vỡ phần lớn mối liên hệ giữa các ca mắc và các ca nhập viện và tử vong do COVID-19. Ba phần tư người trưởng thành ở Anh hiện đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và 89% đã tiêm ít nhất một mũi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết nước này đang chuẩn bị cho kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 trong tháng tới.

Ấn Độ: Ca mắc mới thấp nhất trong gần 5 tháng qua

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 10/8 báo cáo thêm 28.204 ca mắc COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua, mức thấp nhất trong gần 5 tháng qua. Như vậy, tổng số ca mắc tại Ấn Độ đã chạm mốc 32 triệu ca.

Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 373 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 428.682 ca.

Sinh viên đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại trường học ở Bangalore, Ấn Độ, ngày 26/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Indonesia: Trên 2.000 ca tử vong/ngày; chuẩn bị “sống chung” với dịch trong nhiều năm

Ngày 10/8, Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý COVID-19 của Chính phủ Indonesia đã ghi nhận thêm 2.048 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ, cao thứ hai kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này. Mốc cao nhất là 2.069 ca tử vong, được ghi nhận vào ngày 27/7 vừa qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Indonesia hiện là 110.619 ca.

Số ca tử vong ở Indonesia liên tục gia tăng kể từ tháng 7 và thường xuyên ở mức trên 1.000 ca mỗi ngày trong vài tuần qua. Nước này cũng ghi nhận 32.081 ca mắc mới trong ngày 10/8, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia đông dân thứ tư thế giới lên mức 3.718.821 ca.

Trước đó hôm 9/8, Chính phủ Indonesia đã quyết định kéo dài lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 4 từ ngày 10-16/8 tại Java và Bali, và từ ngày 10-23/8 tại nhiều khu vực bên ngoài hai hòn đảo đông dân này. Chính phủ cũng quyết định nới lỏng có điều kiện một số hạn chế xã hội, như cho phép mở cửa các trung tâm thương mại, các công ty sản xuất hàng xuất khẩu, tổ chức dạy học trực tiếp và hoạt động cầu nguyện tại nhà thờ.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Indonesia ngày 10/8 cho biết Tổng thống Joko Widodo đã chỉ thị cho Bộ Y tế chuẩn bị lộ trình sống chung với COVID-19 trong trường hợp dịch bệnh này còn kéo dài trong nhiều năm nữa.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Yogyakarta, Indonesia, ngày 4/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho hay chỉ thị nói trên được đưa ra xuất phát từ nhận định rằng dịch COVID-19 có khả năng còn tồn tại ở Indonesia trong một thời gian dài. Ông Budi khẳng định trong lộ trình sống chung với COVID-19, các quy định phòng dịch cần đảm bảo việc vận hành các hoạt động kinh tế một cách bình thường. Theo đó, Bộ Y tế sẽ sớm thực hiện một dự án thí điểm áp dụng các quy định phòng dịch dựa vào công nghệ kỹ thuật số trong 6 lĩnh vực gồm thương mại, văn phòng và công nghiệp, giao thông, du lịch, tôn giáo và giáo dục.

Hiện Bộ Y tế Indonesia đã nhận được các chỉ đạo định hướng nhằm đảm bảo rằng các quy định phòng dịch sẽ “đồng hành với cuộc sống hàng ngày” của người dân trong giai đoạn tới dựa trên việc áp dụng công nghệ thông tin.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Singapore ngày 24/6/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội mức cao nhất ở vùng thủ đô Seoul

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này phát hiện thêm 1.539 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 213.987 ca. Hàn Quốc cũng thông báo có thêm 9 người tử vong, nâng tổng số người tử vong do dịch COVID-19 lên 2.134 người.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà chức trách quyết định gia hạn thực hiện giãn cách xã hội mức độ cao nhất (cấp độ 4) ở vùng thủ đô Seoul đến ngày 22/8 tới, trong khi đa số các khu vực khác áp dụng lệnh giãn cách ở cấp độ 3.

Thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc, quyết định nâng mức giãn cách xã hội lên cấp độ 4, mức cao nhất, để phòng ngừa dịch COVID-19. Theo đó, 7 bãi tắm nổi tiếng của thành phố đều phải tạm đóng cửa, dừng đón du khách. Dù chỉ tạm bị đóng cửa, nhưng chỉ 2 tuần nữa là qua đợt cao điểm nghỉ mát mùa Hè, nên hoạt động của các bãi tắm này trong năm nay coi như đã kết thúc vào cuối tuần trước. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng giới hạn tụ tập riêng tư dưới 4 người cho tới 18h, và chỉ 2 người vào ban đêm.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc hướng dẫn vẫn cho học sinh tới trường ở mức giãn cách xã hội cấp độ 4, song chính quyền thành phố Busan vẫn quyết định chuyển sang giảng dạy từ xa bắt đầu từ tuần này, áp dụng trong vòng 1 tuần, sau đó sẽ quyết định phương án giảng dạy cụ thể.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Yokohama, Nhật Bản, ngày 8/8/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Australia siết chặt việc thực hiện biện pháp hạn chế tại Sydney

Cùng ngày 10/8, nhà chức trách Australia thông báo tăng cường thực thi biện pháp giãn cách để phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Sydney thuộc bang New South Wales (NSW) sau khi thành phố này ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất từ đầu dịch.

Chính quyền bang NSW cho biết cảnh sát đã được yêu cầu tăng cường kiểm tra số lượng người được phép ở trong các cửa hàng nhỏ và kiểm soát những người di chuyển trong trường hợp không cần thiết.

Hơn 5 triệu dân thành phố Sydney hiện đang thực hiện lệnh giãn cách trong hơn 6 tuần trong bối cảnh dịch bệnh tái bùng phát mạnh do biến thể Delta được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ có khả năng lây lan cao. Thành phố lớn nhất Australia công bố thêm 343 ca mắc ngày 10/8, tăng 66 ca so với một ngày trước.

Chính quyền bang NSW cũng ghi nhận thêm 3 ca tử vong, đều là những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Tổng cộng 357 ca mắc đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 60 ca được điều trị ở khu chăm sóc đặc biệt với 28 ca cần thở máy.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại cửa khẩu Peace Arch, khu vực biên giới Mỹ-Canada ở Surrey, British Columbia (Canada), ngày 9/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Đức: Hãng BioNTech khẳng định tiêm nhắc lại tốt hơn điều chỉnh vaccine

Ngày 9/8, Giám đốc điều hành công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech, ông Ugur Sahin cho biết vaccine thế hệ đầu tiên do BioNTech và Pfizer hợp tác bào chế có tác dụng chống lại các biến thể virus SARS-CoV-2 như chủng Delta, và hiện chưa cần phải điều chỉnh chế phẩm sinh học này.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu với báo giới, ông Sahin nhấn mạnh: “Rất có thể trong vòng 6 đến 12 tháng tới, các biến thể khác sẽ xuất hiện và điều đó đòi hỏi sự thích ứng của vaccine, nhưng hiện tại vẫn chưa cần thiết”. Theo ông, quyết định điều chỉnh vaccine chỉ nên được thực hiện nếu vaccine không còn tác dụng hoặc chỉ cung cấp khả năng bảo vệ hạn chế chống lại biến thể của virus. Tình hình thay đổi nhanh chóng có nghĩa việc nắm bắt đúng thời điểm điều chỉnh vaccine là yếu tố quan trọng. Ông cho rằng việc đưa ra quyết định vào lúc này có thể trở nên sai lầm trong vòng 3 hoặc 6 tháng nếu một biến thể khác đang lấn át. Người đứng đầu BioNTech nhấn mạnh, hiện công ty vẫn nhận thấy rõ ràng rằng việc tiêm nhắc lại vaccine là đủ và chiến lược này tốt hơn so với việc điều chỉnh dược phẩm.

Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 của Hãng Pfizer-BioNTech tại Tel Aviv, Israel ngày 5/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

BioNTech cho rằng việc tiêm liều thứ ba vaccine BioNTech/Pfizer sẽ có mức độ bảo vệ cao nhất chống lại tất cả các biến thể hiện có, bao gồm cả Delta. Tuy nhiên, Biontech và Pfizer cũng đang nghiên cứu một phiên bản của vaccine được điều chỉnh cho phù hợp và hiệu quả hơn với biến thể Delta.

Tính đến ngày 21/7, BioNTech/Pfizer đã xuất xưởng khoảng một tỷ liều vaccine tới hơn 100 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trên thế giới. Công ty đang kỳ vọng năng lực sản xuất hằng năm sẽ đạt 3 tỷ liều vào cuối năm nay, trước khi tăng lên 4 tỷ liều vào năm 2022. BioNTech cũng thông báo doanh thu dự kiến trong năm nay đạt 15,9 tỷ euro (18,7 tỷ USD), tăng so với dự báo hồi tháng 5 là 12,4 tỷ euro. Lợi nhuận riêng trong quý II đạt 2,8 tỷ euro, trong khi so với cùng kỳ năm ngoái, BioNTech thua lỗ 88,3 triệu euro. Lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm đạt 3,9 tỷ euro, trong khi cùng kỳ năm 2020, công ty lỗ 141 triệu euro.

Tại Đức, tính đến ngày 9/8, nước này đã hoàn tất tiêm chủng đầy đủ cho gần 55% dân số (45,6 triệu người), trong khi 62,4% đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 5/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Hàn Quốc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine nội địa

Cùng ngày 10/8, Hàn Quốc đã cấp phép cho công ty dược phẩm SK Bioscience tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với loại vaccine ngừa COVID-19 do hãng này phát triển trong bối cảnh thiếu nguồn cung các loại vaccine nhập. Phát biểu họp báo, Bộ trưởng An toàn dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc Kim Gang-lip cho biết, trong cuộc thử nghiệm, các nhà khoa học sẽ đánh giá khả năng sinh miễn dịch và tính an toàn của vaccine GBP510. Đây là ứng cử viên vaccine COVID-19 nội địa đầu tiên của Hàn Quốc. Trong số 3.990 tình nguyện viên ở độ tuổi trưởng thành tham gia thử nghiệm có 3.000 người được tiêm vaccine GBP510, số còn lại sử dụng vaccine của hãng AstraZeneca (Anh-Thụy Điển). Chính phủ Hàn Quốc cho biết SK Bioscience là một trong số 7 công ty dược phẩm trong nước chuẩn bị triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với nhiều loại vaccine phòng COVID-19 trong nửa cuối năm nay. SK Bioscience cũng là nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 theo hợp đồng với hãng AstraZeneca và Novavax. Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 8/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN Campuchia: Triển khai liều vaccine tăng cường Ủy ban Tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 của Campuchia cho biết chiến dịch tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 sẽ được thực hiện tại Phnom Penh từ ngày 12/8-10/9. Cụ thể, công tác tiêm phòng liều tăng cường này sẽ được thực hiện với các trường hợp ưu tiên là các bác sĩ tuyến đầu, công chức, gia đình cán bộ lực lượng vũ trang và cựu chiến binh đã tiêm hai mũi trước đó với vaccine của Sinopharm hoặc Sinovac (Trung Quốc). Người dân chờ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN Theo Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, nước này chưa triển khai tiêm mũi ba cho những người trước đó đã tiêm vaccine của AstraZeneca, do Bộ Y tế Campuchia chưa nghiên cứu rõ ràng về khoảng cách tiêm giữa hai mũi đầu với mũi thứ ba vaccine của AstraZeneca. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Campuchia đã cho thấy dấu hiệu thành công khi số ca mắc mới COVID-19 lần đầu tiên trong 7 tuần qua đã giảm xuống dưới mức 500 ca/ngày. Theo Bộ Y tế Campuchia, ngày 10/8 là ngày thứ 9 liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 giảm. Trong 24 giờ qua, Campuchia có 499 ca mắc mới, bao gồm 125 ca nhập cảnh và 374 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, nước này phát hiện tổng cộng 82.898 ca mắc COVID-19, trong đó 77.037 người khỏi bệnh và 1.602 người tử vong. Tuy nhiên, nguy cơ biến thể Delta lây lan mạnh tại Campuchia vẫn thường trực, khi người lao động di cư nước này đang đổ về khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia, chờ ngày 13/8 biên giới mở cửa trở lại để có thể về nước. Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Yogyakarta, Indonesia, ngày 8/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/8, Campuchia thông báo các bệnh nhân mắc COVID-19 do nhiễm biến thể Delta sẽ không được phép điều trị tại nhà. Trong thư gửi tới lãnh đạo các sở y tế trên toàn quốc, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng nêu rõ: “Toàn bộ bệnh nhân COVID-19 do nhiễm biến thể Delta, hoặc là ca nhập cảnh hoặc là lây nhiễm trong cộng đồng phải điều trị tại các trung tâm được chỉ định điều trị cho bệnh nhân COVID-19 hoặc tại các bệnh viện dựa trên tình hình sức khoẻ của họ”. Ông Mam Bunheng cho biết các bệnh nhân nhiễm biến thể Delta phải điều trị tại bệnh viện trong ít nhất 21 ngày và sau khi được xuất viện, họ phải tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa. hân viên Chữ Thập Đỏ phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ở Bekasi, Indonesia, ngày 9/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN Timor Leste lần đầu tiên phát hiện biến thể Delta trong cộng đồng Timor Leste đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Delta trong cộng đồng, khiến Bộ Y tế nước này lo ngại về sự gia tăng đột biến số ca nhiễm. Trong bản phân tích gien mà Viện Doherty của Australia thực hiện tuần đầu tháng 8, có 12 trong số 28 mẫu nhiễm ở vùng Ermera là biến thể Delta. Ermera là nơi có số ca đang điều trị cao nhất và tỷ lệ tiêm phòng thấp nhất ở Timor Leste. Các chuyên gia y tế cộng đồng nhận định số ca nhiễm ngày càng tăng ở nhiều nơi khác nhau chứng tỏ rằng biến thể Delta cũng có mặt ở đó. Báo cáo của Bộ trên cho biết sự lây lan của biến thể Delta “có khả năng làm gia tăng đáng kể số ca nhiễm bệnh, bao gồm cả các ca bệnh nặng và số người tử vong”, và việc cần làm hiện nay là tập trung thúc đẩy tiêm vaccine tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người tu hành ở Bangkok, Thái Lan ngày 31/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN Thái Lan: Biến thể Delta chiếm hơn 90% ca nhiễm; Lại kỷ lục ca tử vong Kết quả khảo sát của Cục Khoa học Y tế cho thấy biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang nhanh chóng trở thành biến thể chính ở Thái Lan, với hơn 90% bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể này. Cục trưởng Cục Khoa học Y tế Supphakit Siriluck ngày 10/8 cho biết trong số 1.632 mẫu được khảo sát vào tuần trước, có 1.499 mẫu (tương đương 91,9%) đã nhiễm biến thể Delta; 129 mẫu (7,9%) nhiễm biến thể Alpha, được phát hiện đầu tiên tại Anh, và có 4 mẫu (0,2%) nhiễm biến thể Beta, được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi. Ngoài 3 biến thể trên, chưa có biến thể nào khác được phát hiện ở Thái Lan. Tiến sĩ Supphakit nhận xét xu hướng lây nhiễm ở Thái Lan cho thấy biến thể Delta đang nhanh chóng trở thành biến thể phổ biến và có thể được tìm thấy ở tất cả các tỉnh, trong khi biến thể Alpha cuối cùng sẽ không tồn tại. Riêng biến thể Beta vẫn sẽ ở các tỉnh miền Nam và không lan ra các vùng khác. Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Samut Prakan, Thái Lan, ngày 9/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN Thái Lan ngày 10/8 lại ghi nhận số ca tử vong theo ngày ở mốc cao mới. Số liệu của Bộ Y tế cho biết nước này có thêm 19.843 ca nhiễm và 235 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch lên 795.951, trong đó có 6.588 người không qua khỏi. Thủ đô Bangkok vẫn là tâm điểm của làn sóng COVID-19 thứ ba ở Thái Lan, với 4.226 ca nhiễm mới cùng 111 ca tử vong được ghi nhận trong ngày 10/8.

