COVID-19 tới 6h sáng 13/1: Thế giới thêm 2,9 triệu ca mắc; Ca mắc và tử vong mới ở Mỹ cao nhất

Cùng ngày, Bộ Y tế Colombia thông báo nước này ghi nhận 69 trường hợp tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong do COVID-19 theo ngày cao nhất kể từ tháng 10/2021 tại Colombia.

Tổng thống Duque cũng thông báo quy trình cách ly đối với những trường hợp nghi nhiễm hoặc tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19. Theo đó, tất cả những người có các triệu chứng nhiễm bệnh, dù đã hoàn thành phác đồ tiêm vaccine ngừa COVID-19 hay chưa, đều sẽ phải tự cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày. Những trường hợp tiếp xúc gần nhưng đã hoàn thành phác đồ tiêm vaccine ngừa COVID-19 theo quy định sẽ không phải cách ly, song sẽ phải duy trì các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên.

Tổng thống Iván Duque cho biết chính phủ nước này quyết định sẽ tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho người trên 18 tuổi khoảng 4 tháng sau các mũi cơ bản, rút ngắn so với thời gian chờ quy định hiện nay là 6 tháng.

Do đó, dù biến thể Omicron khiến số ca nhiễm tăng ở cả người đã tiêm phòng, Thống đốc New York, Kathy Hochul vẫn ra quy định bắt buộc tiêm mũi tăng cường cho nhân viên y tế ở thành phố này. Hiện quy định này cần được Sở Y tế thông qua.

Số liệu cũng cho thấy hiệu quả của vaccine trong việc ngăn bệnh trở nặng vẫn khá cao, chỉ 4,59 trên 100.000 người đã tiêm đầy đủ phải nhập viện trong tuần kết thúc vào ngày 27/12. Dù con số này tăng trong tháng 12/2021, nhưng tỷ lệ nhập viện của cư dân New York chưa tiêm phòng cao gấp gần 13 lần.

Theo số liệu cập nhật từ Sở Y tế New York (Mỹ), tỷ lệ mắc COVID-19 sau tiêm phòng tính theo ngày ở cư dân thành phố này đã tăng gấp hơn 7 lần trong tháng 12/2021, nhưng vẫn thấp hơn số ca nhiễm mới ở những người chưa tiêm.

Mỹ: Omicron làm tăng mạnh ca mắc ở người chưa tiêm vaccine tại New York

Ngày 12/1, Bulgaria đã ghi nhận 7.062 ca mắc COVID-19 mới, mức theo ngày cao nhất ở nước này kể từ đầu dịch, chủ yếu do biến thể Omicron gây ra.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Đức trong 24 giờ qua vượt mức cao kỷ lục gần 65.400 ca ghi nhận hồi giữa tháng 11/2021. Trong 24 giờ qua Đức cũng ghi nhận 331 ca tử vong vì COVID-19. Chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày trên cả nước là 407,5/100.000 dân, tăng mạnh so với mức 258,6 một tuần trước. Như vậy, kể từ đầu dịch tới nay, Đức ghi nhận hơn 7,7 triệu ca mắc mới COVID-19 và 115.650 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Cũng theo RIVM, nhóm từ 18-29 tuổi ghi nhận tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 ở mức cao nhất. Trong khi đó, số ca nhập viện cũng như số ca phải điều trị tích cực vì COVID-19 đang giảm. Theo thống kê, kể từ ngày 3-9/1, có tổng cộng 873 bệnh nhân COVID-19 nhập viện, giảm so với 1.046 trường hợp của một tuần trước đó.

Tại Hà Lan , số ca mắc mới COVID-19 đã vượt 200.000 ca trong tuần đầu tiên của tháng 1/2022. Viện Y tế và môi trường (RIVM) nước này cho biết với 201.536 ca mắc mới ghi nhận trong các ngày 4-11/1, tổng số ca mắc theo tuần tại đây đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 200.000 ca kể từ khi đại dịch bùng phát. Tỷ lệ ca mắc mới theo tuần đã tăng 77% so với tuần trước đó. Mức tăng này phù hợp với các dự báo trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh hơn so với các biến thể trước đây.

Cùng ngày, Slovenia cũng ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục với 7.420 ca, tăng 52% so với một tuần trước đó. Theo Viện Y tế công quốc gia Slovenia, cho đến nay có 67,3% trong tổng số khoảng 2 triệu dân tại nước này đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng bệnh.

Biến thể Omicron lan nhanh khiến số ca mắc mới ở nhiều quốc gia tăng vọt, liên tục lập kỷ lục mới. Trong 24 giờ qua, có 7 quốc gia ghi nhận tới hàng trăm nghìn ca mắc mới. Mặc dù lan nhanh nhưng có nghiên cứu trên 70.000 bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ cho thấy nguy cơ nhập viện do biến thể Omicron thấp hơn 50% so với Delta. Kết quả này phù hợp với những phát hiện tương tự từ Nam Phi, Anh và Đan Mạch, cũng như một loạt các thí nghiệm trên động vật. Dù độc lực của Omicron dường như ít nghiêm trọng hơn, nhưng các bệnh viện ở nhiều quốc gia đang phải chống chọi với số ca mắc mới tăng vọt.

Kể từ thời điểm đó đến nay, Hong Kong tiếp tục ghi nhận hơn 40 ca mắc cộng đồng. Nhà chức trách cho biết đợt bùng phát có thể bắt nguồn từ việc hai thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Cathay Pacific Airways đã vi phạm quy định phòng chống dịch tại nhà, dẫn đến sự lây lan các ca nhiễm mới biến thể Omicron trong cộng đồng.

Kyrgyzstan và Kazakhstan đã có số ca nhiễm mới tăng mạnh

Kyrgyzstan và Kazakhstan đã chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh trong bối cảnh biến thể Omicron bắt đầu xuất hiện hai nước này.

Kyrgyzstan đã ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm Omicron vào ngày 12/1 trong khi Kazakhstan đã xác nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên hồi tuần trước. Bộ Chăm sóc y tế Kyrgyzstan cho biết đã ghi nhận 465 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong vòng 5 tháng. Về phần mình, Bộ trưởng Y tế Kazakhstan Azhar Giniyat cho biết nước này đã ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm mới trong 7 ngày qua, cao gần gấp ba lần số ca ghi nhận trong tuần trước đó.

Dịch COVID-19 lây lan nhanh ở hai thành phố lớn nhất Nhật Bản

Một điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Naha, Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ nhanh ở các đô thị lớn và các khu vực có căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản. Ngày 12/1, số ca mới ở nước này đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 10.000 ca/ngày. Tại thủ đô Tokyo, chính quyền thành phố phát hiện 2.198 ca mới, tăng hơn 2 lần so với con số 962 ca của một ngày trước đó và tăng gần 5 lần so với một tuần trước. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở Tokyo vượt ngưỡng 2.000 ca/ngày kể từ ngày 5/9/2021.

Trong khi đó, tỉnh Osaka, nơi có thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản, cũng ghi nhận 1.711 ca mới, tăng gấp 7 lần so với một tuần trước đó. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở đây vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày kể từ ngày 15/9 năm ngoái.

Tại các tỉnh Okinawa và Yamaguchi, nơi có các căn cứ quân sự của Mỹ, số ca mới cũng tăng mạnh, lần lượt là 1.644 ca và 182 ca. Cùng với tỉnh Hiroshima, hai tỉnh này đã được Chính phủ Nhật Bản đưa vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm từ ngày 7/1. Thống đốc của 3 tỉnh này nghi ngờ sự lây lan của dịch COVID-19 trong các căn cứ Mỹ ở Okinawa và Yamaguchi là nguyên nhân dẫn tới đợt bùng phát này.

Hàn Quốc sẽ tập trung ngăn chặn biến thể Omicron

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Gangneung, Hàn Quốc, ngày 6/1/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đưa ra các chiến lược ứng phó mới với đại dịch COVID-19, tập trung chủ yếu vào việc ngăn chặn biến thể Omicron, chuẩn bị cho một làn sóng lây nhiễm mới trong những tuần tới.

Ngày 12/1, truyền thông Hàn Quốc cho biết các cơ quan chức năng nước này có kế hoạch thực hiện cách tiếp cận “lựa chọn và tập trung”, sử dụng chiến thuật “3T” (xét nghiệm, theo dõi và điều trị), đồng thời nhanh chóng cho phép sử dụng thuốc kháng virus đối với những bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao đang điều trị tại nhà.

Cùng ngày, Trung tâm Các biện pháp đối phó thảm họa và an toàn thuộc Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết đang lập một kế hoạch cách ly mới để đối phó với biến thể Omicron và nội dung cụ thể sẽ được công bố vào ngày 14/1 tới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với sự lan rộng ngày càng tăng của biến thể Omicron vốn có khả năng lây nhiễm cao. Mặc dù sự lây lan hiện tại ở Hàn Quốc chủ yếu vẫn là do chủng Delta, song KDCA đã đưa ra dự đoán rằng biến thể Omicron, hiện mới chiếm khoảng 10% tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc, sẽ trở thành biến thể chiếm ưu thế vào cuối tháng 1 này.

Số ca tử vong theo ngày tại Australia cao nhất trong hơn 15 tháng

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở thành phố Melbourne, Australia ngày 29/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/1, Australia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 theo ngày ở mức cao nhất trong hơn 15 tháng qua.

Cụ thể, Australia ghi nhận 42 ca tử vong do COVID-19 trên toàn quốc, trong đó hai bang lớn nhất nước này là New South Wales (NSW) và Victoria mỗi bang đều ghi nhận 21 ca. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất ở nước này kể từ ngày 4/9/2020 khi bang Victoria ghi nhận 59 ca tử vong do COVID-19 và là mức cao thứ hai tính từ thời điểm dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Theo số liệu của bộ y tế các bang và vùng lãnh thổ Australia, trong ngày 12/1, nước này cũng ghi nhận hơn 100.000 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Số liệu của Bộ Y tế Australia công bố tối 11/1 cho thấy nước này có 3.869 ca bệnh đang được điều trị tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 342 ca điều trị tại phòng chăm sóc tích cực.

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng, các cơ sở y tế Australia đã đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Theo Bộ trưởng Y tế Greg Hunt, đã có 327.415 liều vaccine được tiêm trong ngày 11/1, mức cao nhất kể từ ngày 12/10/2021. Đến nay, 94,84% người Australia từ 16 tuổi trở lên đã tiêm mũi vaccine thứ nhất, 92,24% đã tiêm mũi thứ hai và 46,1% đã tiêm mũi vaccine tăng cường.