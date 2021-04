COVID-19 tới 6h sáng 14/4: Thêm 12.000 ca tử vong/ngày; Lo ngại cục máu đông với vaccine J&J

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Pierre-Benite gần Lyon, Pháp, ngày 7/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 14/4 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 137.981.609 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.969.892 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 711.504 và 12.046 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 110.887.550 người, 24.109.472 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 104.203 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (185.248 ca), Brazil (78.585 ca) và Mỹ (71.589); Brazil dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 3.394 ca), tiếp theo là Ấn Độ (1,026 ca) và Mỹ (770 ca)

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 32.063.542 triệu người, trong đó có 577.134 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 13.871.321 ca nhiễm, bao gồm 172.115 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 13.599.994 ca bệnh và 358.425 ca tử vong.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên y tế tại bệnh viện ở Caracas, Venezuela, ngày 19/2/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

CDC và FDA Mỹ khuyến cáo ngừng tiêm vaccine Johnson&Johnson; Tổng thống Biden cam kết đủ vaccine công nghệ khác

Ngày 13/4, các cơ quan y tế liên bang Mỹ khuyến cáo “tạm ngừng” sử dụng vaccine ngừa bệnh COVID-19 của hãng Johnson&Johnson vì lý do “thận trọng”, trong bối cảnh Mỹ đang điều tra mối liên hệ có thể có giữa việc tiêm vaccine này với tình trạng hình thành huyết khối của người được tiêm phòng.

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) và các trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) đang tiến hành đánh giá “những dấu hiệu đáng lưu ý tiềm tàng” trong 6 ca tiêm phòng có xuất hiện huyết khối. FDA cho biết “trong khi chờ tiến trình này hoàn tất, chúng tôi khuyến cáo tạm ngừng” tiêm vaccine của Johnson&Johnson.

Cùng ngày Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ có 600 triệu liều vaccine công nghệ mRNA – tức không phải vaccine Johnson&Johnson hay AstraZeneca, đủ dùng cho từng người dân Mỹ. Ông Biden đưa ra cam kết này khi được hỏi về thông điệp với người dân sau khi cơ quan chức năng khuyến nghị chính phủ tạm dừng tiêm vaccine của Johnson&Johnson.

Tổng thống Biden phát biểu trước cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào ngày 13/4. Ảnh: AFP/Getty Images

Johnson & Johnson hoãn giao vaccine cho châu Âu

Ngày 13/4, hãng Johnson & Johnson cho biết sẽ hoãn kế hoạch giao vaccine ngừa bệnh COVID-19 cho châu Âu sau khi các cơ quan chức năng Mỹ khuyến cáo tạm ngừng sử dụng vaccine của hãng này liên quan đến nguy cơ xuất hiện huyết khối sau khi tiêm.

Sau khuyến cáo trên, Johnson & Johnson ra tuyên bố cho biết: “Chúng tôi đã quyết định chủ động hoãn kế hoạch giao vaccine tại châu Âu” và đang đánh giá các trường hợp này với cơ quan y tế châu Âu.

Theo thông tin mới nhất, ông Peter Marks, một nhà khoa học cấp cao của FDA của Mỹ ngày 13/4 cho biết trong số 6 ca tại Mỹ xuất hiện huyết khối sau khi tiêm vaccine của Johnson & Johnson, có 1 ca đã tử vong cùng ngày trong khi 1 ca khác đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả 6 ca này đều là phụ nữ, tuổi từ 18-48 tuổi, đã xuất hiện một dạng huyết khối hiếm thấy trong não kèm theo hiện tượng tiểu cầu thấp trong vòng 6-13 ngày sau khi tiêm. Chuyên gia trên liên hệ với một trường hợp tương tự tại châu Âu sau khi được tiêm vaccine của hãng AstraZeneca, loại vaccine dùng công nghệ adenovirus vector. Bệnh này được cho là xuất phát từ một phản ứng miễn dịch hiếm thấy đối với vaccine, gây ra hoạt động mạnh của huyết khối.

Vaccine phòng COVID do công ty dược Janssen, thuộc sở hữu của Johnson&Johnson, sản xuất đã được khuyến nghị tạm dừng tiêm tại Mỹ. Ảnh: AP

Canada: Trường hợp đầu tiên bị cục máu đông

Ngày 13/4, Canada xác nhận trường hợp đầu tiên tại nước này bị chứng cục máu đông hiếm gặp sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Bệnh nhân là một phụ nữ đã được tiêm vaccine tại tỉnh Quebec, hiện đang hồi phục tại nhà.

Canada tuyên bố tiếp tục điều tra và theo dõi thêm các báo cáo về những sự cố tương tự ở châu Âu.

Bulgaria có thể ngừng tiêm vaccine Astra

Tại Bulgaria, Bộ trưởng Y tế Kostadin Angelov ngày 13/4 cũng thông báo việc triển khai tiêm vaccine của hãng AstraZeneca tại nước này có thể bị ngừng lại vì người dân không quan tâm. Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn lời Bộ trưởng Angelov cho biết trong 24 giờ qua, cả nước chỉ có 154 liều vaccine AstraZeneca được tiêm. Ở Bulgaria, không có giới hạn độ tuổi và lịch trình đặc biệt đối với việc tiêm chủng bằng loại vaccine trên. Mọi người đều có thể được tiêm vaccine AstraZeneca tại các bệnh viện lớn ở Bulgaria.

Người dân đeo khẩu trang phòng COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 12/4/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Ông Angelov nêu rõ: “Về mặt y tế, vaccine này đã được thử nghiệm an toàn và hiệu quả, nhưng có những lý do khiến nó không được chú ý”. Ông cũng cho biết thêm rằng Bồ Đào Nha, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, đang đề xuất một cách tiếp cận chung đối với vaccine AstraZeneca.

Pháp: Bệnh nhân ICU tăng kỷ lục từ đầu năm

Bộ Y tế Pháp cho biết số bệnh nhân COVID-19 phải điều trị trong các khu chăm sóc đặc biệt đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay với 5.916 người, dù nước này đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc mới.

Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 385 ca tử vong, cao gấp đôi so với một ngày trước đó, nâng tổng số người không qua khỏi trên cả nước lên 99.135 ca. Nước này cũng thông báo có thêm 8.536 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca bệnh lên 5,07 triệu ca, tăng 4,84% so với con số thông báo cách đây một tuần. Tuy nhiên, trong vòng 3 tuần qua, mức tăng số ca nhiễm mới theo tuần trung bình là khoảng 5,6%, thấp hơn nhiều so với mức hai con số ghi nhận trong hầu hết mùa Thu năm ngoái.

Đáng chú ý, số ca nhiễm tại Pháp tăng từ tháng 3 đến nay chủ yếu do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Brazil.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại đảo Corsica, Pháp, ngày 29/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nga ngừng bay tới Thổ Nhĩ Kỳ

Nga cũng quyết định đình chỉ khai thác các tuyến đường bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và Tanzania trong 6 tuần do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại hai nước này đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng nghiêm trọng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/4 đến 1/6, được đưa ra căn cứ diễn biến dịch bệnh tại hai nước. Từ đầu tháng 3 đến nay, Nga ghi nhận nhiều ca mới là công dân Nga bị lây nhiễm tại Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước.

Trong vài tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 gia tăng liên tục tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như thời điểm giữa tháng 3 mỗi ngày các cơ quan chức năng của nước này ghi nhận từ 6.000 đến 8.000 ca dương tính với SARS-CoV-2 thì từ đầu tháng 4 đến nay, con số này đã lên tới 56.000 ca.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Anh: Ca nhiễm mới cao nhất từ đầu tháng

Trong ngày 13/4, Chính phủ Anh cũng thông báo số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất kể từ ngày 1/4 đến nay với 3.568 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Anh cũng tăng lên 127.100 ca sau khi có thêm 13 trường hợp tử vong. Mặc dù vậy, ngày 12/4, Anh – một trong những nước có số ca tử vong cao nhất trên thế giới – đã lần đầu tiên nới lỏng các biện pháp hạn chế trong nhiều tháng qua, cho phép các quán rượu và nhà hàng nối lại dịch vụ ăn uống ngoài trời. Các tiệm làm tóc, phòng tập gym và bể bơi trong nhà cũng được mở cửa trở lại.

Anh hiện được đánh giá là một trong những nước triển khai thành công chương trình tiêm chủng. Cùng với đó, việc áp dụng các biện pháp phong tỏa đã giúp giảm 95% số ca tử vong và 90% số ca nhiễm mới kể từ tháng 1. Đến nay, tại Anh có 32,191 triệu người đã được tiêm liều đầu tiên và 189.665 người đã được tiêm đủ 2 liều.

Người dân xếp hàng tại một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Cornella, Tây Ban Nha, ngày 7/4/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Ireland giới hạn độ tuổi tiêm vaccine Astra

Trong khi đó, giới chức y tế Ireland cho biết nước này sẽ giới hạn độ tuổi được tiêm vaccine AstraZeneca của hãng dược liên doanh Anh-Thụy Điển là từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, một số nước châu Âu cũng đã áp dụng quy định tương tự sau khi Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) công bố kết quả đánh giá mới nhất cho thấy có mối liên hệ giữa vaccine của AstraZeneca và hiện tượng đông máu hiếm gặp được ghi nhận ở một số người sau khi tiêm. Cụ thể, Ủy ban Cố vấn tiêm chủng quốc gia Ireland (NIAC) cho rằng không nên tiêm vaccine của AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi cho tới khi có thêm những dữ liệu đánh giá mới.