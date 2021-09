COVID-19 tới 6h sáng 15/9: Thêm 8.333 người chết; Mỹ ca tử vong mới vọt tăng gấp đôi

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Magdeburg, Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 15/9 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 226.560.812 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.660.997 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 463.623 và 8.333 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 203.199.695 người, 18.696.485 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 102.389 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 110.122 ca nhiễm mới; tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ (27.802 ca) và Ấn Độ (27.429 ca). Mỹ cũng đứng đầu về số ca tử vong mới với 1.672 người chết, tăng gần gấp đôi so với ca tử vong ghi nhận trong ngày 13/9 là 843 ca; tiếp theo là Nga (781 ca) và Brazil (659 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 42.248.276 người, trong đó có 682.077 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 33.315.450 ca nhiễm, bao gồm 443.527 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 21.019.830 ca bệnh và 587.797 ca tử vong.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Jerusalem, ngày 15/8/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nguy cơ đợt bùng phát lây nhiễm mới vào mùa Đông

Các nhà khoa học cảnh báo từ nay đến cuối năm, thế giới cần chuẩn bị đối phó với dịch COVID-19 ở cấp độ lớn hơn những gì đã diễn ra và dịch bệnh sẽ chỉ chấm dứt sau khi tất cả công dân đều thuộc diện đã nhiễm bệnh hoặc đã tiêm đủ vaccine.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Chính sách và Bệnh truyền nhiễm tại Đại học Minnesota (Mỹ), ông Michael Osterholm dự báo thế giới rất dễ chứng kiến đợt bùng phát mới vào mùa Thu và mùa Đông. Vài tháng tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn. Khi hàng tỷ người trên thế giới chưa được tiếp cận vaccine và ít có cơ hội để loại trừ virus, thế giới trong vài tháng tới có thể sẽ phải đối diện với các ổ dịch trong lớp học, trên các phương tiện công cộng và nơi làm việc, khi các nước quyết tâm đẩy nhanh tiến độ mở cửa nền kinh tế. Ngay cả khi tỉ lệ tiêm chủng tăng nhanh, vẫn sẽ nhóm người thuộc diện dễ bị tổn thương trước virus SARS CoV-2. Đó là trẻ sơ sinh, người không thể tiêm vaccine hoặc không muốn tiêm vaccine, người đã tiêm nhưng lại rơi vào nhiễm đột phá do suy giảm lớp bảo vệ.

Trẻ em đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại trường học ở Bucharest, Romania, ngày 13/9/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo ông Osterholm, một vài năm tới sẽ là chu kỳ lên xuống của dịch bệnh gắn với thời gian cần thiết để tăng độ che phủ toàn diện của vaccine. Thách thức nằm ở chỗ dịch sẽ ở các mức đỉnh và đáy nào, quãng thời gian tạo đỉnh, rồi đáy và ngược lại sẽ dài bao lâu.

Mỹ và Ấn Độ thảo luận lộ trình tái khởi động xuất khẩu vaccine

Ngày 14/9, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ đang liên lạc thường xuyên với Ấn Độ qua các kênh song phương và đa phương nhằm thảo luận việc cung ứng vaccine phòng COVID-19, đồng thời đề ra lộ trình tái khởi động xuất khẩu chế phẩm này.

Học sinh tại một trường học ở New York, Mỹ, ngày 13/9/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo quan chức trên, Mỹ đã chuyển nguyên liệu sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của nước này sang Ấn Độ vào tháng 4 vừa qua, trong bối cảnh nhu cầu khẩn cấp về vaccine trên toàn thế giới. Quan chức này nhấn mạnh Ấn Độ là một trong những nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, cung ứng vaccine phòng COVID-19 hiệu quả và an toàn, theo đó cơ chế COVAX và thế giới phụ thuộc nhiều vào nguồn cung vaccine từ nước này.

Quan chức trên cũng cho biết Washington giữ liên lạc chặt chẽ với Ấn Độ và các đối tác khác trong nhóm Bộ Tứ (gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ) liên quan đến hợp tác vaccine, cũng như bất cứ nhân tố nào có thể tác động đến kế hoạch hợp tác này cũng như việc cung ứng vaccine trên toàn cầu

Italy và Anh tiêm mũi vaccine thứ 3 cho người dễ bị tổn thương

Italy sẽ triển khai tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ ba từ ngày 20/9 tới, bắt đầu từ những người dễ bị tổn thương nhất, ví dụ như những bệnh nhân ung thư và người được ghép tạng.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Seriate, Bergamo, Italy. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông tin trên được công bố đêm 13/9 sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza và quan chức phụ trách chiến dịch phòng chống COVID-19 của Italy Francesco Paolo Figliuolo. Đợt thứ ba của chiến dịch tiêm vaccine ở Italy sẽ tập trung vào khoảng 3 triệu người có hệ miễn dịch yếu nhất.

Đến nay, hơn 40 triệu người Italy đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, tương đương với 74% dân số trên 12 tuổi, trong bối cảnh chính phủ gần đạt mục tiêu 80% vào cuối tháng 9.

Tại Anh, ngày 14/9, Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cho biết chính phủ nước này đã chấp thuận khuyến nghị từ giới chức y tế rằng những người dễ bị tổn thương và người trên 50 tuổi cần được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường (liều thứ 3).

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Hull, đông bắc England ngày 7/5/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo giới chức Anh, số liệu mới nhất cho thấy kể từ khi nước này triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, vaccine đã giúp 24 triệu người không bị mắc bệnh và ngăn chặn hơn 112.000 ca tử vong.

Đến nay, Anh đã ghi nhận hơn 7 triệu ca nhiễm, trong đó khoảng 134.000 ca tử vong do COVID-19. Khoảng 44 triệu người tại nước này đã được tiêm đủ 2 liều vaccine, chiếm 81% tổng số người từ 16 tuổi trở lên. Ngày 13/9, Chính phủ Anh cho biết trẻ em ở độ tuổi từ 12-15 cũng sẽ được tiêm chủng.

Italy: Lượng du khách nội địa đạt kỷ lục mới

Doanh thu ngành du lịch Italy trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua đã đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, một phần nhờ việc thực thi quy định thẻ xanh.

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn thông cáo báo chí của Liên đoàn các cơ sở buôn bán hàng thủ công và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Italy (CNA) cho biết trong 2 tháng trên, khoảng 23 triệu người đã quyết định nghỉ hè ở trong nước, nâng tỷ lệ đặt phòng khách sạn lên cao nhất từ trước đến nay. Số lượng du khách nội địa năm nay tăng mạnh so với mức 17 triệu người năm 2020, và cũng cao hơn mức 18 triệu người năm 2019, trước đại dịch COVID-19.

Dựa trên báo cáo của CNA, thẻ xanh đóng vai trò quan trọng đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong nước do giấy chứng nhận COVID-19 này cho phép những người có chúng được tự do đi lại mà không phải chịu những hạn chế nghiêm ngặt. Và cùng với 23 triệu lượt du khách Italy, 6 triệu du khách nước ngoài cũng đã đi nghỉ tại nước này, ít hơn nhiều so với mức trước đại dịch, nhưng cao hơn so với dự báo trước đó, cũng nhờ những tác động tích cực của thẻ xanh.

Khách du lịch tham quan Bảo tàng Vatican, ngày 6/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ ngày 6/8, thẻ xanh đã trở thành bắt buộc ở Italy đối với tất cả những người trên 12 tuổi, bao gồm cả khách du lịch quốc tế, để có thể thực hiện nhiều hoạt động trong nhà, và sau đó từ ngày 1/9 để có thể sử dụng các phương tiện giao thông đường dài.

Australia gia hạn phong tỏa tại thủ đô Canberra

Ngày 14/9, giới chức Australia tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh đối với thủ đô Canberra cho đến giữa tháng 10 tới, đồng thời nhấn mạnh đây là biện pháp cần thiết trong khi chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang được đẩy mạnh.

Thống đốc Vùng lãnh thổ thủ đô (ACT) của Australia, ông Andrew Barr nêu rõ nhà chức trách mong muốn hạn chế số ca lây nhiễm trong khi đảm bảo rằng thủ đô Canberra có tỷ lệ người dân được tiêm phòng ở mức cao. “Đây là hướng đi an toàn nhất và sẽ dẫn tới một Giáng sinh an lành hơn, một kỳ nghỉ Hè an toàn hơn và một năm 2022 bình an hơn”.

Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Canberra, Australia, trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19 ngày 21/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, số ca mắc mới COVID-19 tại thành phố Sydney, thủ phủ của bang New South Wales (NSW) đang tăng ở mức thấp nhất trong gần hai tuần trở lại đây. Theo số liệu của cơ quan y tế địa phương, NSW ngày 14/9 ghi nhận 1.127 ca mắc mới trong cộng đồng và 2 ca tử vong vì COVID-19. Số ca mắc mới đã giảm so với mức 1.257 ca ghi nhận ngày 13/9 và đa phần trong số này là các ca bệnh ở thành phố thủ phủ Sydney.

Gần 50% trong 25 triệu dân tại Australia đang phải tuân thủ lệnh phong tỏa khi quốc gia châu Đại Dương này đang trải qua làn sóng lây nhiễm thứ ba chủ yếu do biến thể Delta có khả năng lây lan cao. Tuy nhiên, cho đến nay, số ca mắc COVID-19 tại đây vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia, với khoảng 77.000 ca, trong đó có 1.102 ca tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 12/9/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

New Zealand kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm vaccine

Ngày 14/9, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã kêu gọi người dân nước này tiêm vaccine phòng COVID-19 càng sớm càng tốt, khẳng định đây là cách duy nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus gây bệnh và là cơ sở để nới lỏng các lệnh hạn chế tại Auckland – thành phố lớn nhất nước này.

Phát biểu với báo giới, Thủ tưởng Ardern nhấn mạnh vaccine là công cụ tốt nhất hiện có để ngăn chặn đại dịch và là tấm vé để người dân trở lại cuộc sống tự do. Theo người đứng đầu Chính phủ New Zealand, càng nhiều người tiêm vaccine thì các nhà chức trách sẽ thực hiện ít biện pháp hạn chế hơn.

Cho tới nay, mới chỉ 34% trong số 5,1 triệu người dân New Zealand đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19.

New Zealand ngày 14/9 ghi nhận 15 ca mắc mới COVID-19, giảm hơn một nửa so với 33 ca ghi nhận ngày 13/9. Tuy nhiên, khoảng 1,7 triệu dân tại Auckland sẽ tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa cho đến tuần tới, trong bối cảnh chính phủ nỗ lực kiểm soát ổ lây nhiễm biến thể Delta.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Auckland ngày 18/6/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Vượt 2 triệu ca mắc, Malaysia bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế