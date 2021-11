COVID-19 tới 6h sáng 17/11: Cuba ổn định trong bình thường mới; Mỹ dẫn đầu ca nhiễm theo ngày

Theo một tuyên bố chung của AstraZeneca và Đại học Oxford, vaccine của hãng đang được sản xuất tại 15 quốc gia, cung cấp cho hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện AstraZeneca đã trở thành đối tác đóng góp nhiều nhất cho COVAX, cơ chế chia sẻ vaccine do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bảo trợ.

Lào: Ca nhiễm vọt cao kỷ lục

Cùng ngày, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.306 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Lào đến nay lên tới 56.324 trường hợp. Đây là ngày Lào ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất từ trước tới nay.

Bộ Y tế Lào cho biết, sau hai ngày giảm xuống mức 3 chữ số, ngày 16/11 nước này lại ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng lên tới 1.290 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại 16 tỉnh, thành, còn lại là các trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

Bộ Y tế Lào cũng cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm 6 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay lên 110 người.

Một đường phố ở thủ đô Viêng Chăn, Lào, ngày 12/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trước tình hình trên, Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương truy vết, điều trị cho người nhiễm bệnh và đưa người tiếp xúc gần đi xét nghiệm, cách ly tại các cơ sở theo đúng qui định. Đồng thời, Chính phủ Lào cấm tổ chức các hội nghị, họp hành tập trung quá 50 người, bao gồm các lễ hội và hoạt động tôn giáo; cấm tổ chức tiệc tùng, tụ tập và các sự kiện xã hội ở mọi địa điểm để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh.

Thái Lan mở lại hai cửa khẩu với Malaysia

Giới chức Malaysia ngày 15/11 đã chấp nhận đề xuất của Thái Lan về việc mở lại các cửa khẩu Tak Bai và Buke Ta ở tỉnh Narathiwat. Hai cửa khẩu này trước đó đã tạm thời phải đóng cửa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit nhấn mạnh nước này kỳ vọng việc mở trở lại 2 cửa khẩu Tak Bai và Buke Ta sẽ giúp tạo ra doanh thu thương mại ít nhất 600 triệu baht (18,32 triệu USD).

Bộ trưởng Jurin cho biết thêm Thái Lan có 97 cửa khẩu với các nước láng giềng và 46 cửa khẩu trong số đó đã nối lại các hoạt động xuyên biên giới nhờ tình hình COVID-19 lắng dịu. Tất cả 9 cửa khẩu ở 4 tỉnh vùng cực Nam của Thái Lan sẽ đi vào hoạt động sau khi 2 cửa khẩu Tak Bai và Buke Ta được mở trở lại.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của người dân tại trạm kiểm soát ở Rimnam, tỉnh Narathiwat, Thái Lan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ trưởng Jurin nêu rõ trong 9 tháng đầu năm nay, thương mại xuyên biên giới của Thái Lan đạt 1.270 tỷ baht, tăng 31,67% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu đóng góp 778,36 tỷ baht, tăng 38,06% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu trị giá 497,17 tỷ baht (39 tỷ USD), tăng 22,78% so với cùng kỳ năm trước. Malaysia là đối tác thương mại xuyên biên giới lớn nhất của Thái Lan, với tổng kim ngạch thương mại trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 239 tỷ baht (7,3 tỷ USD), tăng 36,47% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 35,73% tổng kim ngạch thương mại qua biên giới.

Philippines bỏ yêu cầu đeo kính chắn giọt bắn

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết yêu cầu đeo kính chắn giọt bắn sẽ được dỡ bỏ ở một số khu vực của nước này. Quyết định này nới lỏng lệnh bắt buộc đeo kính chắn phòng dịch được áp dụng trong hơn một năm qua.

Trước đó, một cuộc điều tra của Thượng viện đã xem xét những cáo buộc rằng những chiếc kính che mặt do chính phủ mua đã được định giá quá cao – một tuyên bố mà các quan chức nội các phủ nhận. Ông Duterte vào tối 15/11 cũng đã thông qua khuyến nghị của Bộ Y tế cho các nhân viên y tế liều vaccine tăng cường.

Kính che mặt sẽ không còn bắt buộc ở nhiều khu vực của Philippines. Ảnh: AFP

Trong những ngày qua, số ca nhiễm hàng ngày tại Philippines đã giảm xuống dưới 2.000 ca. Tổng thống Duterte cho biết nền kinh tế Philippines “có thể sớm trở lại hoạt động trước đại dịch” sau khi đạt được “lực kéo” trong quý trước nhờ tiêu dùng hộ gia đình tăng mạnh.

Indonesia cân nhắc chương trình “Làn du lịch đã tiêm chủng”

Chính phủ Indonesia đang xem xét khả năng tham gia vào chương trình “Làn du lịch đã tiêm chủng” để vực dậy ngành du lịch của nước này.

“Làn du lịch đã tiêm chủng” là một khái niệm du lịch được nhiều quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đưa ra, nhằm cho phép khách du lịch đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được đi lại giữa các quốc gia tham gia chương trình này.

Trước đó, Indonesia và Malaysia đã thảo luận và lên kế hoạch mở cửa hành lang du lịch song phương nhằm khôi phục ngành du lịch của hai nước.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Thu Hằng/Báo Tin tức