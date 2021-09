COVID-19 tới 6h sáng 20/9: Thế giới vượt 229 triệu ca mắc; Ca tử vong mới ở Nga cao nhất

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết việc triển khai mũi tiêm tăng cường có thể sẽ được bắt đầu vào tháng 10 tới. Trước đó, ông Khairy cảnh báo rằng nguyên nhân của số ca nhiễm mới và tử vong tại bang Sarawak tăng cao có thể là do hệ miễn dịch suy giảm. Sarawak là bang có tỷ lệ tiêm chủng cao và sớm nhất cả nước. Nếu điều này được chứng minh là đúng thì các bang khác sẽ đối mặt với tình trạng tương tự trong những tháng tới. Ngoài việc hiệu quả của vaccine bị giảm theo thời gian, ông Khairy cho biết khả năng gia tăng số ca nhiễm ở Bornean cũng có thể là do biến thể Delta cũng như nền kinh tế đang dần mở cửa trở lại.

Trong 14 tháng qua, do những biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19, các bảo tàng ở Iran chỉ cho phép nhân viên, nhà nghiên cứu, sinh viên được tiếp cận. Trong năm trước khi dịch COVID-19 buộc các bảo tàng ở Iran phải đóng cửa hồi tháng 5/2020, các bảo tàng này đã thu hút hơn 21 triệu lượt khách tham quan.

Những chỉ đạo trên được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến do Chánh văn phòng Nội các Ấn Độ Rajiv Gauba chủ trì nhằm xem xét chiến lược ứng phó và kiểm soát COVID-19.

Châu Á đến nay vẫn đang là điểm nóng dịch COVID-19 trên toàn thế giới, với tổng số ca mới hằng ngày ở mức cao nhất so với khu vực khác. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ, Philippines, Iran, Thái Lan là những nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất khu vực này, dao động từ khoảng 13.500 đến 31.000 ca. Đến nay, châu Á có tổng cộng 74,1 triệu ca mắc, trong đó có trên 1,09 triệu ca tử vong do COVID-19.

Một đường phố ở thủ đô Viêng Chăn, Lào, ngày 12/9/2021, trước khi áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Lào ngày 19/9 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 371 ca mắc mới COVID-19; trong đó có tới 303 ca cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 19.185 ca, trong đó có 16 người tử vong.

Theo Bộ Y tế Lào, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại nước này vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, thủ đô Viêng Chăn tiếp tục ghi nhận số ca cộng đồng cao nhất cả nước với 225 ca; trong đó, ổ dịch tại một nhà máy may mặc trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp khi ghi nhận 179 trường hợp mắc COVID-19 trong một ngày.

Ngoài ra, một số tỉnh khác của nước này vẫn ghi nhận nhiều ca lây nhiễm cộng đồng trong một ngày như: Khammuan 27 ca, Champasak 26 ca…

Trước tình hình trên, Chính phủ Lào đêm 18/9 đã gửi thông báo hỏa tốc, đồng ý với đề nghị của Chính quyền thủ đô Viêng Chăn cho phép phong toả cục bộ 4 quận nội thành và một phần của 3 quận khác tại thủ đô kể từ 0h ngày 19/9 đến 24h ngày 30/9.

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm cộng đồng ở thủ đô Viêng Chăn những ngày qua gia tăng đáng lo ngại, được cho là do người dân phớt lờ các quy định phòng chống lây nhiễm, tụ tập đông người ở nhiều nơi trong thành phố. Việc thủ đô Viêng Chăn ngày 18/9 phát hiện một ổ dịch lớn với 247 ca nhiễm tại một nhà máy may đã làm dấy lên nguy cơ bùng phát trên diện rộng và buộc chính quyền phải đi tới quyết định trên.

Người dân di chuyển trên đường phố tại Viêng Chăn, Lào. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đề xuất, thủ đô Viêng Chăn sẽ áp dụng lệnh phong toả hoàn toàn tại 4 quận trung tâm là Chanthabouly, Sikhottabong, Sisattanak và Xaysettha, trong khi việc đi lại tại 3 quận khác sẽ bị phong tỏa một phần.

Theo đó, việc đi lại ở các vùng phong toả bị cấm hoàn toàn, ngoại trừ trường hợp được cấp phép. Các nhà máy tại khu vực bị phong toả cũng sẽ phải đóng cửa, ngoại trừ những nhà máy được xác nhận là đủ điều kiện hoạt động. Trong khi Chính quyền thủ Viêng Chăn sẽ trưng dụng lại một số trường học để làm nơi cách ly người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.

Bên cạnh việc phong tỏa, mức phạt đối với các trường hợp vi phạm cũng sẽ bị tăng rất nặng, có thể lên đến 10 triệu Kip (khoảng 20 triệu đồng) hoặc đối mặt với biện pháp truy tố. Để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống một làn sóng lây nhiễm mới xuất hiện tại thủ đô, chính quyền thủ đô Viêng Chăn cũng lên kế hoạch mở thêm bệnh viện dã chiến và các điểm xét nghiệm lưu động.

Indonesia tiếp nhận hơn 1,1 triệu liều vaccine do Mỹ viện trợ

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Medan, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 19/9, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Indonesia Johnny G. Plate cho biết nước này đã tiếp nhận thêm 1.140.750 liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer. Đây là lô vaccine thứ ba do Chính phủ Mỹ viện trợ qua Cơ chế COVAX. Trước đó, Indonesia đã tiếp nhận 877.500 liều vào ngày 16/9 và 1.755.000 liều vào ngày 17/9. Lô thứ tư với 871.650 liều dự kiến sẽ được bàn giao vào ngày 23/9.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Johnny cho hay cộng với 8.000.160 liều vaccine Moderna đã được Chính phủ Mỹ chia sẻ trước đó, tổng số vaccine mà quốc gia này viện trợ cho Indonesia lên tới 12.645.060 liều. Theo ông Johnny, việc tiếp nhận hơn 1,1 triệu liều vaccine trong ngày 19/9 nâng tổng số vaccine ngừa COVID-19 mà Indonesia đang sở hữu lên 257.350.400 liều. Ông Johnny nhấn mạnh rằng hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực ứng phó với COVID-19 của Indonesia. Ngay từ đầu, chính phủ đã thúc đẩy ngoại giao vaccine với nhiều quốc gia phục vụ cho chương trình tiêm chủng quốc gia.

Thêm 24 ca mắc mới tại New Zealand

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Auckland, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế New Zealand ghi nhận 24 ca mắc mới của COVID-19. Tất cả đều là các lây nhiễm trong cọng đồng ở thành phố Auckland.

Theo Giám đốc Cơ quan Y tế công New Zealand Caroline McElnay, tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần này tại New Zealand đã lên tới 1.050 ca với 1.033 ca ở Auckland và 17 ca ở Wellington. Tổng số ca mắc được ghi nhận ở New Zealand kể từ khi dịch bùng phát hồi năm ngoái là 3.704 ca.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khuyến khích người dân sớm tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19. Đến nay, New Zealand đã tiêm 4.684.416 liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân.