Tin thế giới COVID-19 tới 6h sáng 21/7: Trên 192 triệu ca bệnh; Lây nhiễm bùng lại nguy hiểm ở châu Âu, Mỹ

(kontumtv.vn) – Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 440.000 ca nhiễm và 6.421 ca tử vong. Nước Anh có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới ngay trong “Ngày Tự do”, trong khi lây nhiễm bùng lại ở nhiều điểm nóng cũ ở châu Âu và Mỹ.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Arenes de Ceret, Pháp ngày 18/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 21/7 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 192.158.739 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.119.100 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 442.220 và 6.421 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 174.816.213 người, 13.223.426 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 81.854 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Anh (46.558 ca), Ấn Độ (42.123) và Indonesia (38.325 ca); Brazil dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 1.303 ca), tiếp theo là Indonesia (với 1.280 ca) và Nga (784 ca). Đặc biệt số ca lây nhiễm mới đang tăng mạnh trở lại ở các điểm nóng cũ tại châu Âu và Mỹ.

Tuy thứ tự các nước có ca lây nhiễm và tử vong mới đã đổi vị trí, nhưng Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 35.070.385 người, trong đó có 625.217 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 31.215.142 ca nhiễm, bao gồm 414.657 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 19.419.437 ca bệnh và 5424.180 ca tử vong.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Pháp: Ca mắc mới tăng nhanh ‘chưa từng thấy’

Ngày 20/7, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho hay trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 18.181 ca mắc mới COVID-19, đồng thời cảnh báo số ca mắc mới đang tăng nhanh ở mức “chưa từng thấy” do sự lây lan của biến thể Delta.

Phát biểu trước Quốc hội Pháp, Bộ trưởng Veran cho hay thống kê mới nhất cho thấy sự lây lan của biến thể Delta gia tăng ở mức 150% trong tuần trước và đây là mức chưa từng thấy đối với chủng virus gốc, hay biến thể Alpha, biến thể Gamma. Ông Veran cho rằng trong bối cảnh nhiều người hoài nghi vaccine. số liệu mới cho thấy rằng điều này không còn thời gian cho sự nghi ngờ và do dự và việc đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng thông qua tỷ lệ tiêm chủng cao là cách duy nhất để nước Pháp thoát khỏi sự lây nhiễm này.

Hiện tỷ lệ lây nhiễm tại Pháp đang ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 5 khi nước này bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa thứ ba. Trong bối cảnh làn sóng thứ 4 bủa vây, quốc gia châu Âu này cũng đẩy mạnh chương trình tiêm chủng. Cho tới nay, mới chỉ có 45% dân số Pháp tiêm đủ liều vaccine.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seeon-Seebruck, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Anh: Lây nhiễm mới dẫn dầu thế giới trong “Ngày Tự do”

Ngày 20/7, ngày Anh bắt đầu nới lỏng hầu hết các hạn chế, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới, với 46.558 trường hợp. Điều này đồng nghĩa với việc số ca mắc mới từ ngày 14-20/7 đã tăng 40,7% so với 7 ngày trước đó. Bên cạnh đó, Anh cũng ghi nhận 96 ca tử vong mới do COVID-19.

Theo thống kê, tính đến ngày 19/7, 46,35 triệu người dân Anh đã tiêm mũi vaccine đầu tiên và 36,24 triệu người đã hoàn thành 2 mũi tiêm.

Các nước châu Âu từng là điểm nóng ở thời kỳ đầu như Tây Ban Nha, Italy cũng đang chứng kiến số ca lây nhiễm tăng mạnh trở lại. Tây Ban Nha ghi nhận 27.286 ca nhiễm trong 24 giờ qua; Italy 3.558 ca. Tổng số ca lây nhiễm ở châu Âu hiện đã vượt qua mốc 50 triệu trường hợp.

Mỹ: Biến thể Delta chiếm 83% số ca được giải trình tự gien

Tại Mỹ, nhiều bang cũng chứng kiến ca lây nhiễm tăng trở lại do biến thể Delta, với 34.534 ca bệnh trong 24 giờ qua.

Ngày 20/7, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết số ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đã gia tăng đáng kể và hiện chiếm tới 83% các mẫu được giải trình tự gien tại Mỹ. Tiến sỹ Walensky nhấn mạnh đây là mức tăng đáng kể so với tỷ lệ 50% ghi nhận hôm 3/7 vừa qua.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bà Walensky cho hay số ca nhiễm biến thể Delta thậm chí còn cao hơn tại một số khu vực ở Mỹ có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 thấp. Bà khẳng định: “Biện pháp tối ưu để ngăn ngừa sự lây lan biến thể COVID-19 là ngăn chặn sự lây bệnh và tiêm chủng vaccine là công cụ hiệu quả nhất mà chúng ta có. Chúng ta cần phải tiếp tục ‘phủ sóng’ vaccine bằng cách xây dựng niềm tin vào các loại vaccine phòng COVID-19”.

Từ nhiều tháng qua, vaccine phòng COVID-19 đã sẵn có cho phần lớn người dân Mỹ, song theo CDC, chưa tới 50% dân số Mỹ được tiêm vaccine đầy đủ và tỷ lệ tiêm chủng vaccine mới đang giảm. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm mới trong tuần vừa qua tại 47/50 bang của Mỹ cao hơn ít nhất 10% so với tuần trước đó. Trong số đó, 35 bang đã ghi nhận mức tăng số ca nhiễm hơn 50%.

Ấn Độ: Số ca tử vong thực tế có thể cao gấp 10 lần

Nghiên cứu của Trung tâm phát triển toàn cầu (Mỹ) ước tính số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Ấn Độ có thể cao gấp 10 lần so với con số gần 415.000 người mà nhà chức trách nước này thông báo.

Để đưa ra được con số trên, Trung tâm phát triển toàn cầu đã phân tích dữ liệu ghi được tại Ấn Độ kể từ khi dịch bệnh bùng phát tới tháng 6 vừa qua. Kết quả cho thấy có từ 3,4-4,7 triệu người tại Ấn Độ đã không qua khỏi do COVID-19. Các nhà nghiên cứu của trung tâm khẳng định số ca tử vong thực tế tại Ấn Độ lên tới hàng triệu, không phải hàng trăm nghìn người và đây có thể là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất của quốc gia Nam Á này.

Người dân Ấn Độ chờ nạp bình oxy y tế trong giai đoạn làn sóng thứ hai càn quét. Ảnh: Reuters

Trong những tuần gần đây, nhiều bang của Ấn Độ cũng đã điều chỉnh thống kê số người tử vong. Trong tháng này, ông Christophe Guilmoto, một chuyên gia về nhân khẩu học Ấn Độ thuộc Viện nghiên cứu phát triển (Pháp) ước tính số ca tử vong của Ấn Độ tính tới cuối tháng 5 lên tới gần 2,2 triệu người. Theo ông, tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 tại Ấn Độ chiếm gần 50% trung bình toàn thế giới. Mô hình của Viện đo lường và đánh giá sức khỏe (Mỹ) cũng cho rằng số người tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ lên tới hơn 1,25 triệu người.

Tháng trước, Bộ Y tế Ấn Độ đã chỉ trích tạp chí The Economist vì đăng tải thông tin số ca tử vong thực tế tại quốc gia Nam Á này cao hơn từ 5-7 lần so với con số thống kê chính thức, coi đây là thông tin “không chính xác”. Trong báo cáo đưa ra hồi tháng 5 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng số người tử vong trên thế giới do mắc COVID-19 hoặc các nguyên nhân khác có thể cao gấp 3 lần so với con số thống kê chính thức.

Iran: Ca nhiễm mới cao nhất từ trước đến nay

Ngày 20/7, Bộ Y tế Iran cho biết nước này đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày cao nhất từ trước đến nay trong bối cảnh các biện pháp hạn chế đã có hiệu lực tại thủ đô Tehran.

Trong 24 giờ qua, Iran đã ghi nhận thêm 27.444 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3.576.148 ca. Iran cũng ghi nhận thêm 250 ca tử vong, đưa số bệnh nhân không qua khỏi do dịch bệnh này lên 87.624 ca.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXV

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Iran đã yêu cầu các văn phòng chính phủ và ngân hàng tại tỉnh Tehran và Alborz đóng cửa trong 6 ngày, kể từ tối 19/7 (theo giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên Iran thực thi biện pháp hạn chế trên kể từ đại dịch bùng phát tại quốc gia Hồi giáo này. Các nhà chức trách Iran còn cấm di chuyển bằng đường bộ đi và đến từ hai tỉnh trên, đồng thời yêu cầu đóng cửa các doanh nghiệp có nguy cơ cao tại các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất do dịch COVID-19.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ 5 tại nước này do sự lây lan của biến thể Delta.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại Tunis, Tunisia, ngày 17/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nhật Bản – nước đầu tiên phê chuẩn thuốc điều trị COVID-19, Ronapreve

Hãng dược phẩm Roche của Thụy Sĩ ngày 20/7 thông báo Nhật Bản đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn thuốc kháng thể Ronapreve để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ tới trung bình. Thuốc Ronapreve do hãng dược Thụy Sĩ Roche và công ty công nghệ sinh học Mỹ Regeneron hợp tác phát triển.

Giám đốc phát triển sản phẩm của Roche, ông Levi Garraway, nêu rõ Ronapreve đã được chứng minh có thể tăng tỷ lệ sống sót ở những người có nguy cơ cao, giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân mắc COVID-19 không nhập viện. Thuốc Ronaperve có thể duy trì hoạt động chống lại các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Delta. Điều này đã được chứng minh trong các thử nghiệm tiền lâm sàng.

Theo Roche, thử nghiệm giai đoạn 3 thuốc Ronapreve cho thấy tỷ lệ phải nhập viện và tử vong của các bệnh nhân được điều trị bằng thuốc này giảm tới 70%. Bên cạnh đó, thuốc còn có thể rút ngắn thời gian biểu hiện triệu chứng bệnh xuống còn 4 ngày. Các thử nghiệm giai đoạn 1 đã cho thấy sự an toàn và khả năng dung nạp thuốc của người dân Nhật Bản.

Hiện thuốc này đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp hoặc tạm thời trong đại dịch ở một số quốc gia và khu vực, trong đó có Liên minh châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Thụy Sĩ và Canada.

Biến thể Delta lây lan nhanh tại Hàn Quốc Dù tỷ lệ xét nghiệm của Hàn Quốc giảm trong bối cảnh nắng nóng, song số ca mắc mới COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua vẫn ở mức trên 1.200 ca. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, số ca mắc mới ở Hàn Quốc ở mức trên 1.200 ca. Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 18/7/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN Cụ thể, Hàn Quốc thông báo ghi nhận thêm 1.278 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.242 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca mắc bệnh lên 180.481 ca. Trong 2 tuần qua, số ca mắc mới theo ngày ở Hàn Quốc liên tục ở mức trên 1.000 ca. Nhà chức trách Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Riêng trong tuần trước, nước này ghi nhận thêm 1.252 ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2, trong đó có tới 951 ca nhiễm biến thể Delta. Tính đến nay, số ca nhiễm biến thể tại Hàn Quốc đã vượt mốc 4.600 ca lên mức 4.605 ca. Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 2 tháng Nội các Thái Lan đã gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 2 tháng cho tới cuối tháng 9 nhằm ứng phó với tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Phó phát ngôn viên chính phủ Traisuree Taisaranakul cho biết việc gia hạn từ ngày 1/8 đến ngày 30/9 là theo đề xuất của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), đơn vị phụ trách các hoạt động của Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của chính phủ. Theo bà Traisuree, việc gia hạn tình trạng khẩn cấp là cần thiết để tạo điều kiện cho việc triển khai nhanh chóng và tích hợp các biện pháp kiểm soát COVID-19 vì lợi ích an toàn cộng đồng. Quyết định này là để ứng phó với việc hàng nghìn ca nhiễm mới COVID-19 được ghi nhận hàng ngày ở vùng Bangkok mở rộng. Người dân đợi tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 16/7/2021. Ảnh: THX/TXVN Quốc gia Đông Nam Á này ngày 20/7 ghi nhận thêm 11.305 ca mới cùng 80 ca tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 426.475 ca, trong đó có 3.502 người không qua khỏi. Vùng đô thị Bangkok mở rộng gồm thủ đô và các tỉnh lân cận có nhiều ca mới nhất, với 5.468 ca nhiễm cùng 45 ca tử vong trong 24 giờ qua. Indonesia sẽ dần mở cửa nếu số ca mới giảm Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia đang được coi là tâm dịch. Tuy nhiên, ngày 20/7, Tổng thống Joko Widodo thông báo chính phủ nước này sẽ dần nới lỏng lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) khẩn cấp từ ngày 26/7 tới nếu số ca mới giảm. Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn phát biểu trực tiếp trên kênh Youtube chính thức của Phủ tổng thống cho biết ông Widodo khẳng định: “Nếu số ca mắc COVID-19 tiếp tục xu hướng giảm, chính phủ sẽ tiến hành mở cửa dần dần vào ngày 26/7 tới”. Người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Tangerang, Indonesia, ngày 17/7/2021. Ảnh: THX/TXVN Trong một diễn biến liên quan, bất chấp các nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 liên tục “lập đỉnh”, ngày 20/7, người dân Indonesia vẫn cầu nguyện bên ngoài các thánh đường cũng như tổ chức các sự kiện truyền thống để kỷ niệm lễ hiến sinh Eid al-Adha. Đây là lần thứ 2 kể từ khi xảy ra đại dịch, quốc gia có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới này tổ chức lễ Eid al-Adha, diễn ra vào thời điểm kết thúc mùa hành hương hằng năm đến Thánh địa Mecca. Trước đó, nhà chức trách Indonesia đã cấm tập trung đông người, tổ chức các buổi lễ truyền thống, hiến tế động vật, cũng như khuyến cáo người dân không tụ tập cầu nguyện hoặc thực hành tín ngưỡng. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu người dân cầu nguyện ở nhà thay vì tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tại thủ đô Jakarta và nhiều nơi khác, dù không vào bên trong thánh đường, song người dân lại tập trung cầu nguyện ở các đoạn đường gần đó. Thậm chí người dân tại Bandung còn trải thảm cầu nguyện ngay trên các con ngõ nhỏ bên ngoài nhà của mình. Trong khi đó, hàng nghìn người dân ở Banda Aceh lại tập trung bên ngoài Thánh đường Baiturrahman. Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện bên ngoài một đền thờ ở Aceh, Indonesia để kỷ niệm lễ hiến sinh Eid al-Adha, ngày 20/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN Số ca nhiễm mới đã tăng cao tại Indonesia sau khi hàng triệu người dân nước này đi lại khắp cả nước nhân dịp kết thúc tháng lễ Ramadan hồi tháng 5 vừa qua. Trong những ngày gần đây, Indonesia đã vượt Ấn Độ và Brazil trở thành “tâm dịch” của thế giới, với số ca tử vong trong ngày 19/7 ở mức cao nhất từ trước đến nay, với 1.338 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong ngày cũng lên tới hơn 50.000 ca, cao gấp khoảng 10 lần so với mức trung bình hồi đầu tháng 6, do sự xuất hiện của biến thể Delta trên khắp cả nước. Số ca nhiễm mới tăng đã chất thêm gánh nặng đối với hệ thống y tế nước này. Nhiều bệnh viện ở thủ đô Jakarta và trên khắp đảo Java đông dân đã rơi vào cảnh quá tải và thiếu oxy trầm trọng.

Thu Hằng/Báo Tin tức