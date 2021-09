COVID-19 tới 6h sáng 22/9: Thế giới vượt 230 triệu ca bệnh; thêm 7.500 người tử vong/ngày

Khách hàng trình thẻ vaccine khi ăn trưa tại một nhà hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVn

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 22/9 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 230.231.346 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.720.846 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 415.777 và 7.575 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 206.955.503 người, 18.684.209 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 100.133 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 94.060 ca nhiễm mới; tiếp theo là Anh (31.564 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (29.338 ca). Mỹ cũng đứng đầu về số ca tử vong mới với 1.609 người chết; tiếp theo là Nga (812 ca) và Brazil (406 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 43.208.477 người, trong đó có 696.357 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 33.529.986 ca nhiễm, bao gồm 445.799 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 21.247.667 ca bệnh và 591.440 ca tử vong.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Coral Gables gần Miami, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

EU cung cấp robot khử trùng cho các bệnh viên châu Âu

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 21/9 đã bàn giao robot khử trùng thứ 200 cho bệnh viện Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí ở Barcelona (Tây Ban Nha). Các robot do EC tặng giúp vệ sinh phòng bệnh nhân COVID-19 và là một phần trong hành động của EC nhằm giúp các bệnh viện trên khắp Liên minh châu Âu (EU) đối phó với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tại các bệnh viện ở Tây Ban Nha, 25 robot khử trùng đã làm việc cả ngày lẫn đêm kể từ tháng 2 vừa qua để chống lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Hầu như tất cả các nước thành viên EU hiện đã nhận được ít nhất một robot loại này, giúp khử trùng một phòng bệnh tiêu chuẩn trong vòng chưa đầy 15 phút, góp phần giảm tải cho nhân viên bệnh viện, bảo vệ họ và bệnh nhân tốt hơn trước nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn. Các robot khử trùng đều do Công ty robot UVD của Đan Mạch cung cấp.

Hàn Quốc và Anh thảo luận trao đổi vaccine

Ngày 20/9, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Anh đã có cuộc thảo luận về trao đổi vaccine ngừa COVID-19 trong cuộc hội đàm cấp cao bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá việc trao đổi vaccine ngừa COVID-19 thể hiện mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để củng cố hơn nữa mối quan hệ song phương. Về phần mình, Thủ tướng Johnson hoan nghênh tiến bộ đạt được trong các cuộc tham vấn về vấn đề này.

Hiện các thông tin chi tiết, bao gồm thông tin về loại và số lượng vaccine sẽ được trao đổi, chưa được tiết lộ.

Nhật Bản tiêm vaccine tăng cường cho người trên 65 tuổi từ 2022

Ngày 21/9, Bộ trưởng phụ trách chương trình tiêm chủng của Nhật Bản, ông Taro Kono, cho biết nước này sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ ba cho người cao tuổi vào đầu năm tới. Tuần trước, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) đã quyết định tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường cho những người đã tiêm đủ 2 mũi, với lý do các nghiên cứu cho thấy hiệu quả của các loại vaccine hiện nay sẽ giảm dần theo thời gian.

Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 trước tiên cho các nhân viên y tế, bắt đầu từ tháng 2/2022, sau đó mở rộng phạm vi sang nhóm người trên 65 tuổi vào mùa Xuân, tiếp đến là những người mắc các bệnh nền như tiểu đường và cuối cùng là tiêm đại trà cho người dân.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Phần lớn châu Âu đã mở cửa với du khách quốc tế

Hiện phần lớn châu Âu đã mở cửa đối với khách du lịch quốc tế và nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 sau đợt lây nhiễm bùng phát vào mùa Xuân vừa qua. Các biện pháp nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường được thực hiện trong bối cảnh số ca mắc và nhập viện do COVID-19 gia tăng ở nhiều nước, chủ yếu do nhiễm biến thể Delta. Tuy nhiên, các chương trình tiêm chủng được triển khai rầm rộ đã làm giảm đáng kể số người nhập viện so với những tháng đầu năm 2021.

Kiểm tra thẻ xanh COVID-19 trước khi vào tham quan Bảo tàng Vatican ở Vatican, ngày 6/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Anh, đầu tháng 9, số ca nhập viện vì COVID-19 trung bình 7 ngày đạt mức 1.000 ca, cao nhất kể từ tháng 2. Hôm 14/9 vừa qua, Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo nước này có thể tái áp đặt các biện pháp hạn chế vào mùa Đông nếu Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) bị quá tải.

Tại Pháp, số người nhập viện do COVID-19 tăng trong cả tháng 8. Nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về đợt bùng phát thứ 4, có thể tạo áp lực lên các cơ sở điều trị khắp cả nước. Tuy nhiên, số ca mắc có dấu hiệu chững lại vào tháng 9. Tổng số bệnh nhân giảm xuống dưới 10.000 ca, thấp hơn nhiều so với đỉnh dịch hồi tháng 4, khi nước này ghi nhận 30.000 ca phải điều trị COVID-19 ở bệnh viện.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Pirae, Pháp, ngày 8/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Italy là một trong những nước đầu tiên mở cửa trở lại với khách du lịch vào năm 2020. Năm 2021, các hạn chế nhập cảnh chủ yếu được áp dụng với Liên minh châu Âu (EU) và một số nước gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản và Anh. Italy ngày 16/9 cũng là quốc gia đầu tiên yêu cầu nhân viên doanh nghiệp công và tư xuất trình chứng nhận tiêm chủng, xét nghiệm âm tính hoặc chứng nhận đã khỏi COVID-19 gần đây.

Ireland là một trong những nước có số ca mắc COVID-19 thấp nhất ở châu Âu, phần lớn nhờ vào chiến lược phong tỏa nghiêm ngặt. Giống với phần còn lại của EU, Ireland đã mở cửa đón khách du lịch trở lại. Trong tháng 9, Ireland chỉ ghi nhận khoảng 60 ca phải vào khu hồi sức tích cực.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Magdeburg, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Australia: Tâm dịch NSW gia tăng ca mắc

Bang New South Wales, tâm điểm trong làn sóng bùng phát dịch tồi tệ nhất tại Australia, lại chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 gia tăng.

Theo đó, bang này đã ghi nhận 1.022 ca mắc mới trong ngày 21/9, cao hơn so với con số 935 ca của ngày trước đó. Ngoài ra, bang New South Wales cũng ghi nhận thêm 10 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong trong đợt dịch mới nhất này lên mức 255 ca.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Tại nước láng giềng New Zealand, giới chức y tế nước này thông báo đã ghi nhận 14 ca mắc biến thể Delta trong bối cảnh Auckland -thành phố lớn nhất nước này- hạ mức cảnh báo từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3 từ nửa đêm 21/9.

Với số liệu trên, tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần này tại New Zealand đã lên tới 1.085 ca, thành phố Auckland đã duy trì mức cảnh báo cấp độ 4 – mức cao nhất trong biện pháp phong tỏa, trong hơn 1 tháng qua. Theo mức cảnh báo này, các trường học, hoạt động kinh doanh không thiết yếu vẫn phải đóng cửa.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Auckland, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát hiện mới về khả năng lây lan của virus SARS-CoV-2

Một nhóm chuyên gia tại Đại học Công nghệ Vienna (Áo) và Đại học Padova (Italy) cho biết giọt bắn chứa virus SARS-CoV-2 bay lơ lửng trong không khí có thể lan xa hơn trong môi trường ẩm ướt. Đây là phát hiện mới trái với các giả thuyết trước đây cho rằng chỉ những giọt bắn kích cỡ lớn mới có nguy cơ lây lan dịch bệnh vì những giọt bắn có kích thước nhỏ thường bay hơi nhanh chóng.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng khi không khí có độ ẩm cao, những giọt bắn nhỏ cũng lơ lửng lâu hơn ngoài môi trường và bay xa hơn. Nói cách khác, khả năng lây lan của các giọt bắn không phụ thuộc kích thước mà vào độ ẩm của không khí trong môi trường. Quan điểm này của nhóm chuyên gia một lần nữa ủng hộ giả thuyết trước đó về việc trong mùa Đông, con người thường dễ nhiễm các bệnh cúm và các bệnh liên quan đến virus hơn trong mùa Hè.

Hình ảnh do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cung cấp) Virus SARS-CoV-2 chụp qua kính hiển vi điện tử trên mẫu bệnh phẩm tại phòng thí nghiệm ngày 1/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson hiệu quả 94%

Công ty Johnson & Johnson ngày 21/9 cho biết việc tiêm hai liều vaccine Janssen ngừa COVID-19 của hãng có thể đem lại hiệu quả 94% bảo vệ bệnh nhân khỏi các triệu chứng nặng của bệnh, tương đương với mức độ hiệu quả của vaccine của các hãng Moderna và Pfizer/BioNTech.

Theo Johnson & Johnson, việc tiêm một liều bổ sung cho loại vaccine một liều duy nhất này của hãng cũng giúp tăng miễn dịch, bảo vệ mạnh mẽ khỏi nguy cơ lây nhiễm virus. Đó là kết quả của 3 nghiên cứu mà hãng đã thực hiện để xem xét các mặt khác nhau của vaccine Janssen. Cụ thể, vaccine này đã chứng tỏ khả năng bảo vệ lâu dài nếu tiêm liều tăng cường.

Vaccine một mũi duy nhất của Johnson & Johnson đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ từ ngày 27/2 và đến nay đã được tiêm cho khoảng 14,8 triệu người Mỹ.

Cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai đang diễn ra đối với cơ chế tiêm hai mũi cho thấy 56 ngày sau khi tiêm đủ, vaccine có thể cung cấp miễn dịch 100% và có thể bảo vệ 95% đối với thể nặng và vừa tại Mỹ. Trên toàn cầu, mức độ bảo vệ của hai liều là 75% đối với bệnh nhân thể nặng và vừa.

Một nghiên cứu thứ hai cho thấy lượng kháng thể tăng gấp 12 lần ở những người được tiêm mũi tăng cường sau 6 tháng trở lên kể từ khi tiêm mũi đầu tiên. Trong khi đó, đối với những người tiêm mũi tăng cường 2 tháng sau mũi đầu tiên, mức tăng này là 4 lần.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thái Lan: Bangkok chuẩn bị đón du khách quốc tế đã tiêm vaccine

Tính đến ngày 20/9, Thái Lan đã tiêm 45,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, với 21,4% trong tổng số gần 70 triệu dân của nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Chính quyền thủ đô Bangkok đang có kế hoạch mở cửa trở lại cho các du khách nước ngoài đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ. Hiện khoảng 70% cư dân thành phố này cũng đã hoàn tất tiêm chủng, trong khi số ca mắc mới và số ca nhập viện giảm xuống mức có thể kiểm soát được.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một điểm xét nghiệm ở Phuket, Thái Lan ngày 11/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng đã thông báo rằng kể từ tháng 10 tới, các khu vực bao gồm thủ đô Bangkok, cùng các tỉnh Chiang Mai, Chon Buri, Phetchaburi và Prachuap Khiri Khan sẽ mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài đã tiêm phòng COVID-19.

Cũng trong ngày 21/9, Bộ Y tế Philippines xác nhận nước này có thêm 16.361 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này lên 2.401.916 người. Ngoài ra, Philippines cũng có thêm 140 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người tử vong vì mắc bệnh lên 37.074 người.

Theo bộ trên, việc số ca mắc mới ghi nhận theo ngày của nước này tương đối thấp là do số các xét nghiệm tiến hành trong dịp cuối tuần thường thấp hơn ngày trong tuần. Vào ngày 11/9 vừa qua, Philippines đã ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay với 26.303 ca bệnh. Quốc gia có dân số khoảng 110 triệu người này đã tiến hành xét nghiệm hơn 19 triệu người kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 1/2020.