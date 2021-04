COVID-19 tới 6h sáng 23/4: Thế giới vượt 145 triệu ca bệnh; Dịch ở châu Mỹ nghiêm trọng

Trong thông báo ngày 22/4, WHO nêu rõ quá trình đánh giá sẽ kéo dài từ trung tuần tháng 5 tới tuần đầu của tháng 6. Một nhóm các chuyên gia của WHO và EMA đang đánh giá thực hành lâm sàng tốt (GCP) liên quan đến vaccine Sputnik V. GCP là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn cho việc thiết kế, tổ chức triển khai, thực hiện, giám sát, kiểm tra, ghi chép, phân tích và báo cáo về thử nghiệm lâm sàng vaccine nhằm bảo đảm tính tin cậy, chính xác của dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu, bảo vệ quyền, sự an toàn và bảo mật thông tin của đối tượng nghiên cứu. Về dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của vaccine Sputnik V, WHO cho biết tổ chức này vẫn đang tiếp nhận thông tin của nhà sản xuất.

Hàn Quốc đã bảo đảm có đủ vaccine của các hãng nước ngoài để tiêm cho 79 triệu người trong khi dân số nước này là khoảng 52 triệu người. Tính đến ngày 21/4, có gần 2 triệu người đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, nước này đang gặp khó khăn về nguồn cung do mới chỉ chốt được lịch giao vaccine AstraZeneca và Pfizer/BioNTech.

Australia triển khai tiêm chủng sớm cho người trên 50 tuổi

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Hãng Pfizer/BioNTech tại Sydney, Australia ngày 21/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Australia sẽ triển khai việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người trên 50 tuổi ngay trong tháng tới.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết tại cuộc họp ngày 22/4, lãnh đạo chính quyền liên bang và các bang và vùng lãnh thổ của Australia đã nhất trí triển khai việc tiêm chủng bằng vaccine của AstraZeneca cho những người trong độ tuổi 50-69 sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, các phòng khám công và chuyên khoa sẽ bắt đầu tiêm vaccine của AstraZeneca cho những người trong độ tuổi trên từ ngày 3/5 và các phòng khám đa khoa sẽ thực hiện tiêm từ ngày 17/5 tới.

Chính phủ Syria nhận lô vaccine đầu từ chương trình COVAX

Vận chuyển lô vaccine đầu tiên từ chương trình COVAX tại cửa khẩu Bab al-Hawa ở biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 22/4, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Chính phủ Syria đã nhận được lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên từ chương trình COVAX – do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng, với gần 200.000 liều vaccine do AstraZeneca sản xuất.

Tuyên bố chung của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), WHO và Liên minh vaccine GAVI khẳng định việc chuyển giao số vaccine là rất quan trọng và kịp thời, giúp các nhân viên y tế tiếp tục cứu người trong bối cảnh hệ thống y tế Syria đang suy yếu do xung đột kéo dài. Số hàng viện trợ tiếp theo sẽ được chuyển đến trong những tuần tới và tháng tới.

Người đứng đầu phái bộ của WHO tại Syria Akjemal Magtymova nhấn mạnh dù vẫn còn nhiều thách thức, song Chính phủ Syria vẫn đảm bảo tiến độ tiêm phòng trên cả nước. Tháng trước, Syria đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng với mục tiêu có thể tiêm phòng cho gần 20% dân số cả nước vào cuối năm nay, tương đương gần 5 triệu người tại các khu vực do chính phủ kiểm soát, vùng Đông Bắc và Tây Bắc nước này. Chính phủ sẽ triển khai nhiều nhóm y tế đến các bệnh viện và các khu vực khó tiếp cận.

Pfizer đàm phán thỏa thuận cung cấp vaccine với Ấn Độ

Vaccine ngừa COVID-19 của Hãng Pfizer. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng dược phẩm Pfizer cho biết đang thảo luận với Ấn Độ và cam kết cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho quốc gia này. Công ty khẳng định đã đưa ra mức giá phi lợi nhuận đối với vaccine cung cấp cho chương trình tiêm phòng quốc gia của Ấn Độ.

Ấn Độ khởi động chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 vào giữa tháng 1 vừa qua với 2 loại vaccine Covishield do Oxford-AstraZeneca phát triển và Covaxin của Bharat Biotech (Ấn Độ). Với việc nhiều bang đang đối mặt với tình trạng thiếu vaccine, Chính phủ Ấn Độ đã cho phép nhập khẩu vaccine Sputnik V của Nga và đồng ý đẩy nhanh việc phê duyệt các vaccine phòng COVID-19 để tăng tốc độ tiêm chủng trong nước. quả của vaccine lên tới 90% đã được tạp chí y dược hàng đầu The Lancet công nhận và đăng tải.

AU hối thúc các thành viên sớm sử dụng vaccine được viện trợ

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson cho người dân tại Klerksdorp, Nam Phi, ngày 18/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) thuộc Liên minh châu Phi (AU) ngày 22/4 đã kêu gọi các nước thành viên nhanh chóng sử dụng vaccine ngừa COVID-19 đã được viện trợ, không để số vaccine này hết hạn giống như đang xảy ra tại Malawi và Nam Sudan.

Ông John Nkengasong – Giám đốc CDC châu Phi cho rằng tình hình dịch bệnh tại châu Phi đang trong tình huống khẩn cấp, do đó, ông kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên minh châu Phi nhanh chóng sử dụng số vaccine ngừa COVID-19 được phân bổ.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Malawi cho biết sẽ tiêu hủy hơn 16.000 liều vaccine của AstraZeneca do Viện Serum của Ấn Độ sản xuất do lô vaccine này đã hết hạn sử dụng từ ngày 13/4. Số vaccine này được viện trợ cho AU thông qua cơ quan viễn thông MTN. Trong khi đó, Nam Sudan dự định không sử dụng 59.000 liều vaccine do AU cung cấp cũng vì lý do quá hạn sử dụng.

Các nước châu Phi vẫn đang tìm cách có đủ lượng vaccine để triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn. Thực tế là nhiều nước khu vực này vẫn đang phụ thuộc vào các nguồn vaccine được tài trợ thông qua COVAX – chương trình phân phối vaccine ngừa COVID-19 dành cho các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Theo ông Nkengasong, đến nay, đã có 15 triệu liệu vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng để tiêm chủng tại châu Phi – lục địa có 1,3 tỷ dân. CDC châu Phi đặt mục tiêu tiêm chủng cho 60% dân số châu lục, tức khoảng 750 triệu người vào cuối năm 2021.

Hy Lạp và Iceland triển khai tiêm vaccine của hãng Johnson & Johnson

Vaccine ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Hy Lạp và Iceland thông báo kế hoạch sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (J&J) trong chương trình tiêm chủng quốc gia, sau khi Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) ủng hộ sử dụng loại vaccine này.

Theo đó, Hy Lạp sẽ triển khai tiêm vaccine J&J từ ngày 5/5 tới. Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Vassilis Kikilias cho biết nước này đặt mục tiêu có 2,5 triệu người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 5 và đến tháng 6 tăng lên 4 triệu người. Để đẩy nhanh tiến độ, các điểm tiêm chủng ở Hy Lạp sẽ mở cửa cả vào cuối tuần và ở cả các bệnh viện tư. Bên cạnh đó, từ ngày 27/4, Chính phủ Hy Lạp sẽ cho phép tiêm vaccine của hãng AstraZeneca cho người từ 30-39 tuổi.

Tại Iceland, vaccine ngừa COVID-19 của J&J đã được phê duyệt và sẽ được sử dụng từ tuần tới, không giới hạn độ tuổi. Trước đó, lô hàng gồm hơn 2.400 liều vaccine J&J đã đến Iceland ngày 14/4 vừa qua nhưng được lưu kho để chờ kết luận của EMA về tính an toàn của loại vaccine này.