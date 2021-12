COVID-19 tới 6h sáng 24/12: Thế giới vượt 278 triệu ca mắc; Mỹ trên 200.000 ca mắc mới/ngày

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 221.000 ca), Anh (119.789 ca), và Pháp (91.608 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.002 ca), Mỹ (910 ca) và Ba Lan (616 ca).

Như vậy, trong hai ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới ở Mỹ đều vượt mốc 200.000 ca/ngày, cho thấy tốc độ lây lan của biến thể Omicron đáng báo động. Tính từ đầu đại dịch tới nay, Mỹ đã có trên 52,7 triệu ca mắc và trên 834.000 ca tử vong.

Tại Anh, số ca mắc mới hàng ngày cũng vượt mốc 100.000 ca trong hai ngày qua. Tới nay, Anh ghi nhận tổng cộng 11,7 triệu ca mắc và trên 147.000 ca tử vong.

Trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh, giới khoa học vẫn đang nỗ lực nghiên cứu để thu thập các dữ liệu về biến thể này. Một số ý kiến cho rằng thời gian ủ bệnh sau khi nhiễm biến thể Omicron có thể ngắn hơn so với các biến thể từng biết tới trước đó.

Đối với bệnh COVID-19, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho rằng thời gian trung bình để một người tiếp xúc với virus và xuất hiện các triệu chứng bệnh là 4-5 ngày, mặc dù quãng thời gian này có thể kéo dài đến 14 ngày ở một số trường hợp.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Ekurhuleni, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CDC, một nghiên cứu đã cho thấy ở hầu hết những người mắc COVID-19 có biểu hiện triệu chứng, các dấu hiệu mắc bệnh của họ sẽ xuất hiện trong vòng 11 ngày rưỡi.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thời gian ủ bệnh của COVID-19 trung bình là khoảng 5-6 ngày, song cũng có thể kéo dài tới 14 ngày.

Gần đây, một số báo cáo cho rằng biến thể Omicron có thể có thời gian ủ bệnh ngắn hơn so với các biến thể trước đó. Vào ngày 6/12, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết: “Những phân tích gần đây của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cho thấy khoảng thời gian từ lúc phơi nhiễm đến lúc phát bệnh do biến thể Omicron có thể ngắn hơn so với biến thể Delta”.

Ngoài ra, các kết quả phân tích đối với hơn 100 người liên quan đợt bùng phát chuỗi lây nhiễm biến thể Omicron tại một bữa tiệc Giáng sinh ở Na Uy vào tháng trước, cho thấy phần lớn trong số họ đã bị nhiễm virus. Các phân tích cho rằng giả sử những người tham dự bị nhiễm bệnh tại bữa tiệc, thì thời gian ủ bệnh trung bình của họ là 3 ngày. Các nhà khoa học nhấn mạnh khoảng thời gian này “ngắn hơn so với các báo cáo trước đó về biến thể Delta, cũng như các biến thể trước đó của SARS-CoV-2”. Theo các ghi nhận trước đó, Delta có thời gian ủ bệnh kéo dài 4,3 ngày, trong khi các biến thể khác ủ bệnh trong 5 ngày.

Châu Âu

Tây Ban Nha tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết sẽ tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 gia tăng.

Cuối tháng 6 vừa qua, Tây Ban Nha đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời nhưng vẫn áp dụng với các địa điểm công cộng có không gian kín hoặc không gian ngoài trời không đảm bảo giãn cách xã hội. Quy định này được Tây Ban Nha áp dụng lần đầu tiên vào tháng 5/2020 sau khi bùng phát làn sóng lây lan dịch COVID-19 đầu tiên.

Cho đến nay, Tây Ban Nha có khoảng 80% trong tổng số 47 triệu dân đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, trở thành một trong những nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới. Điều này đã giúp Tây Ban Nha tránh được đợt bùng phát dịch tương tự ở các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Omicron đã làm gia tăng trở lại số ca nhiễm với kỷ lục gần 50.000 ca nhiễm mới ghi nhận vào ngày 21/12, mặc dù số ca nhập viện và chăm sóc tích cực là khá thấp so với các làn sóng COVID-19 trước.

Số ca nhiễm biến thể Omicron chiếm 47% tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Tây Ban Nha, tăng vọt từ mức gần 3% trước đó một tuần. Tỷ lệ nhiễm COVID-19 tăng lên hơn 500 ca/100.000 dân vào ngày 17/12, vượt mức được xem là “nguy cơ rất cao” của Bộ Y tế nước này và gần gấp đôi so với đầu tháng 12. Ngày 21/12, tỷ lệ này ở mức 695 ca/100.000 dân.

Tây Ban Nha là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đến nay ghi nhận trên 89.000 ca tử vong và 5,7 triệu ca mắc.

Slovenia giới hạn số người mua sắm cùng lúc

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Ljubljana, Slovenia, ngày 14/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Slovenia ban bố quy định hạn chế số lượng người mua sắm tại cùng thời điểm trong cùng một không gian, theo đó mỗi 10m2 diện tích cửa hàng chỉ được phép đón một khách mua hàng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/12.

Ngoài ra, theo quy định mới, tất cả những người tiếp xúc với người mắc COVID-19 sẽ phải tự cách ly trong 10 ngày, ngoại trừ những người đã tiêm vaccine mũi tăng cường.

Chính phủ Slovenia cảnh báo biến thể Omicron đang lây lan mạnh ở nước này, trong khi các bệnh viên rơi vào tình trạng quá tải và tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh còn thấp. Hiện mới có 56,1% trong tổng số 2,1 triệu công dân Slovenia đã tiêm phòng đầy đủ. Slovenia xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron vào ngày 14/12.

Anh triển khai tiêm phòng cho trẻ em dễ bị tổn thương từ 5-11 tuổi

Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại London, Anh ngày 19/12. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Anh báo triển khai tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương trong độ tuổi từ 5-11 tuổi, sau khi Cơ quan quản lý dược phẩm Anh cấp phép sử dụng vaccine của hãng Pfizer/BioNTech cho nhóm tuổi này.

Theo Ủy ban Hỗn hợp về Vaccine và Tiêm chủng của Anh (JCVI), trẻ em sẽ được tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech, với liều lượng mỗi liều là 10 mg – tương đương 1/3 liều của người lớn. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 8 tuần.

Chủ tịch JCVI Wei Shen Lim cho biết phần lớn trẻ em từ 5-11 tuổi nếu mắc COVID-19 có rất ít nguy cơ trở nặng. Tuy nhiên, nguy cơ này cao hơn ở những trẻ em có bệnh lý nền, do đó JCVI khuyến nghị tiêm phòng cho nhóm trẻ này trước tiên. Ủy ban trên cũng khuyến nghị cung cấp mũi tiêm tăng cường cho trẻ em từ 16-17 tuổi và những trẻ dễ bị tổn thương từ 12-15 tuổi để ứng phó với biến thể Omicron.

Châu Á

Nhật Bản ghi nhận thêm lây nhiễm Omicron trong cộng đồng

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản ngày 23/12 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, không xác định được nguồn lây.

Giới chức y tế tỉnh Tokyo đang theo dõi 7 người được cho là có tiếp xúc gần với bệnh nhân, trong đó 2 người đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính và 5 người vẫn đang chờ kết quả.

Trước đó, ngày 22/12, Nhật Bản thông báo chuỗi lây nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng, với 3 bệnh nhân là thành viên của một gia đình chưa rõ nguồn lây do cũng không có lịch sử đi nước ngoài.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết nhà chức trách sẽ cung cấp miễn phí bộ xét nghiệm COVID-19 tại các khu vực ghi nhận lây nhiễm cộng đồng. Liên quan đến các ca lây nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng, Thủ tướng Kishida cam kết chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp toàn diện nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Trung Quốc sẵn sàng ứng phó nguy cơ bùng phát dịch tại Olympic mùa Đông 2022

Biểu tượng Olympic mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 1/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức Trung Quốc ngày 23/12 khẳng định nước này đã sẵn sàng để ứng phó nếu bùng phát dịch COVID-19 tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Olympic mùa Đông Bắc Kinh diễn ra vào tháng 2/2022 sẽ là sự kiện thể thao quy mô lớn được kiểm soát nghiêm ngặt nhất tại Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Khán giả quốc tế không được phép dự khán, trong khi toàn bộ những người tham gia kỳ Olympic này sẽ phải tuân thủ quy tắc “bong bóng phòng dịch” – mọi hoạt động diễn ra trong vòng tròn khép kín và có kiểm soát.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Hoàng Xuân – quan chức phụ trách kiểm soát dịch bệnh tại Olympic Bắc Kinh nêu rõ: “Chắc chắn sẽ khó tránh khỏi việc xuất hiện ca bệnh và có khả năng sẽ xảy ra bùng phát dịch ở quy mô nhỏ”.

Việc tổ chức Thế vận hội mùa Đông với sự tham gia của một số lượng rất lớn các vận động viên và quan chức nước ngoài tiềm ẩn nhiều rủi ro của Trung Quốc. Ngoài quy định bắt buộc phải tiêm phòng trước khi nhập cảnh Trung Quốc, tất cả những người tham gia Olympic sẽ phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 hằng ngày và được giám sát y tế một cách kỹ lưỡng. Giới chức Trung Quốc cũng khuyến khích các vận động viên tiêm liều tăng cường của vaccine ngừa COVID-19 để được bảo vệ trước biến thể Omicron.

Chính phủ Ấn Độ họp khẩn tìm giải pháp đối phó với biến thể Omicron

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangalore, Ấn Độ ngày 2/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Ấn Độ ngày 23/12 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của các quan chức hàng đầu chính phủ, chuyên gia ngành y, giới hoạch địch chính sách và tham mưu từ trung ương đến địa phương nhằm thống nhất cách thức tiếp cận và đối phó với nguy cơ xảy ra làn sóng COVID-19 mới với biến thể Omicron tại thủ đô New Delhi.

Bộ Y tế Ấn Độ đã ghi nhận hơn 210 ca nhiễm biến thể Omicron ở nước này. Hai bang Maharashtra và Delhi báo cáo số ca nhiễm Omicron cao nhất, tiếp theo là Telangana, Karnataka, Rajasthan, Kerala và Gujarat. Đáng chú ý, Bộ trưởng Y tế đã viết một bức thư gửi tới lãnh đạo các địa phương và vùng lãnh thổ để cảnh báo và yêu cầu họ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thư nêu rõ biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao hơn ít nhất 3 lần so với biến thể Delta, do đó các địa phương cần “nhìn xa hơn, phân tích dữ liệu, ra quyết định năng động, hành động ngăn chặn nghiêm ngặt và nhanh chóng”. Thông điệp của Bộ trưởng Y tế cũng nhấn mạnh 2 thông số cụ thể phải cảnh giác: kết quả xét nghiệm dương tính từ 10% trở lên trong tuần trước và tỷ lệ sử dụng giường bệnh chiếm 40% trở lên ở các đơn vị chăm sóc đặc biệt hoặc được hỗ trợ oxy.

Hai bang đông dân nhất của Australia siết chặt quy định phòng dịch

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 tại bang New South Wales, Australia ngày 21/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23/12, hai bang đông dân nhất Australia là New South Wales và Victoria đã áp dụng trở lại các biện pháp nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19 khi số ca nhiễm mới hằng ngày tăng cao do biến thể Omicron.

New South Wales, nơi có 25 triệu người sinh sống, thông báo tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong phòng kín, đồng thời giới hạn số khách và áp dụng quy định quét mã QR đối với người tới dự các sự kiện. Trong khi đó, bang Victoria, với dân số gần bằng New South Wales, cũng tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang nhằm giảm sức ép đối với hệ thống y tế.

Các biện pháp siết chặt phòng dịch được đưa ra ngay trước thềm trước lễ Giáng Sinh, khi Australia đã lên kế hoạch mở cửa trở lại sau gần 2 năm phong tỏa. Số ca nhập viện và tử vong vì COVID-19 ở nước này hiện tại không cao, nhưng số ca nhiễm tăng nhanh đã đặt ra nguy cơ mới, khi nhiều nhân viên y tế phải nghỉ làm vì nhiễm virus.

Australia ngày 23/12 ghi nhận 8.200 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ đầu dịch. Trước đó, ngày 22/12 nước này ghi nhận 5.600 ca nhiễm mới, hầu hết ở hai bang nói trên.

Phát biểu với báo giới, Thống đốc bang New South Wales, ông Dominic Perrottet cho biết: “Các quy định mới trên là một cách tiếp cận thận trọng khi sắp bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài đến cuối tháng 1/2022”. Ông cũng kêu gọi người dân tránh đổ xô đến các trung tâm xét nghiệm nếu không có triệu chứng mắc bệnh, dù được thông báo thuộc diện có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm.