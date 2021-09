COVID-19 tới 6h sáng 24/9: Nhiều nước tiêm vaccine cho trẻ em; Ca mắc ở học sinh Anh cao kỷ lục

Kết quả các nghiên cứu lâm sàng công bố trong tuần này cho thấy trẻ em dung nạp vaccine tốt và tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ. Do đó, các nhà sản xuất có kế hoạch yêu cầu các cơ quan quản lý ở Mỹ, EU và các quốc gia khác cấp phép sử dụng vaccine cho nhóm tuổi này càng sớm càng tốt.

Bộ trưởng Bộ Y tế Francisco Alabí thông báo khoảng 600.000 trẻ vị thành niên trong độ tuổi trên sẽ được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19; đồng thời cho biết quyết định tiêm vaccine cho độ tuổi này được đưa ra sau khi phân tích tất cả các bằng chứng khoa học quốc tế và xác nhận rằng vaccine an toàn cho trẻ vị thành niên.

Biến thể R.1 cũng đã được phát hiện ở ít nhất 31 quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước ở Tây Âu. Mặc dù số ca nhiễm biến thể R.1 vẫn ở mức thấp, cựu Giáo sư Trường Y Harvard William A. Haseltine nhận định 5 đột biến được tìm thấy trong R.1 có thể giúp biến thể này dễ lây lan hơn và tăng khả năng chống lại các kháng thể. Điều này đồng nghĩa với việc biến thể R.1 sẽ tránh được khả năng miễn dịch hình thành sau tiêm vaccine hoặc do từng mắc bệnh.

Slovakia quyết định tiêm cho trẻ em ở độ tuổi này từ ngày 9/9 mà không chờ tới khi được các cơ quan hữu quan chấp thuận, tương tự như ở Israel. Tuy nhiên, vaccine sẽ chỉ được sử dụng cho trẻ em có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng trong trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Anh ghi nhận số học sinh mắc COVID-19 cao kỷ lục

Học sinh tại một trường học ở Anh ngày 17/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Số học sinh mắc COVID-19 ở Anh đã tăng cao kỷ lục trong 7 ngày qua, gây lo ngại về những gián đoạn trong ngành giáo dục và nguy cơ làn sóng lây nhiễm mới ở những nhóm người lớn tuổi.

Tỷ lệ trẻ em từ 5-14 tuổi mắc COVID-19 đã tăng 80% lên tỷ lệ 811 ca/100.000 người trong tuần kết thúc vào ngày 19/9, vượt mức đỉnh hồi cuối tháng 7. Các ca mắc mới ở trẻ em tăng vọt kéo theo sự gia tăng các ca mắc ở thế hệ phụ huynh trong độ tuổi từ 30-49, hiện tăng 7% lên mức 286 ca/100.000 người.

Theo nghiên cứu CoMix của Trường Vệ sinh Dịch tễ và Y học Nhiệt đới London, số ca mắc ở những người từ 30-49 tuổi đã tăng mặc dù sự hòa nhập xã hội trong nhóm này không đổi, cho thấy sự gia tăng là do lây nhiễm giữa trẻ em và cha mẹ.

Theo Giáo sư John Edmunds, trưởng nhóm nghiên cứu CoMix và là thành viên Nhóm cố vấn khoa học về các trường hợp khẩn cấp của chính phủ (Sage), nếu dịch bệnh tiếp tục gia tăng với tốc độ này cho tới kỳ nghỉ giữa kỳ của học sinh, tình hình sẽ phức tạp, đặc biệt với việc nhân viên văn phòng bắt đầu trở lại làm việc tại công sở.

Giáo sư Edmunds cho rằng những tác động lây nhiễm bệnh từ nhóm tuổi này sang nhóm tuổi khác sẽ diễn ra trong khoảng vài tuần, và vì vậy có thể sẽ sớm thấy ca mắc gia tăng ở các nhóm tuổi lớn hơn. Theo ông, đó là lúc phải bắt đầu nghĩ tới Kế hoạch B (kế hoạch ứng phó với COVID-19 trong mùa Đông, theo đó Anh có thể áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế phòng dịch).

Giáo sư Chris Whitty, Giám đốc Y tế vùng England, ngày 22/9 cho biết đã có khoảng một nửa số trẻ em mắc COVID-19, song có khả năng tình hình tại các trường học sẽ tệ hơn trong những tháng tới. Ông cũng cho rằng sớm hay muộn, trẻ em từ 12-15 tuổi chưa được tiêm phòng sẽ nhiễm bệnh.

Theo số liệu do Bộ Giáo dục Anh công bố ngày 21/9, vào tuần trước, đã có trên 100.000 học sinh nghỉ học do mắc COVID-19 hoặc có khả năng đã nhiễm bệnh, so với 82.000 trường hợp được báo cáo vào tuần trước khi kỳ nghỉ Hè kết thúc.

Ông Geoff Barton, Tổng thư ký của Hiệp hội các nhà lãnh đạo trường học và đại học, cho biết nhóm nghiên cứu mô hình dịch bệnh của Sage đã cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở trẻ em trong độ tuổi đi học có khả năng sẽ tăng theo cấp số nhân và đó là điều đang diễn ra.

Các chuyên gia cho rằng cả Vương quốc Anh có thể đối mặt với những thách thức mới vào mùa Đông khi các trường đại học hoạt động trở lại, mọi người dành nhiều thời gian trong nhà hơn và các tiếp xúc xã hội trở lại bình thường như thời kỳ trước đại dịch.

Israel không cho phép giáo viên chưa tiêm vaccine đến trường

Trẻ em Israel tại một trường học ở Jerusalem ngày 1/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23/9, Bộ Giáo dục Israel ra thông báo cho biết các giáo viên nước này chưa têm vaccine COVID-19 sẽ không được phép đến trường trừ phi họ có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh nguy hiểm này.

Theo quyết định của Bộ Giáo dục Israel, những giáo viên không trình thẻ xanh – một bằng chứng của việc đã tiêm chủng ngừa COVID-19 đầy đủ hoặc đã hồi phục sau khi mắc bệnh, sẽ phải có giấy xét nghiệm nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng 84 giờ trước đó.

Quyết định cấm này là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Israerl nhằm chế ngự sự hoành hành của dịch bệnh COVID-19 ở đất nước Do Thái, và đặc biệt là ở khu vực giáo dục mở trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm gia tăng.

Theo các hướng dẫn của Bộ Giáo dục Israel, những giáo viên không đáp ứng các điều kiện trên sẽ không được trả lương cho những ngày vắng mặt và họ thậm chí cũng không được phép dạy học từ xa qua Zoom.