COVID-19 tới 6h sáng 25/6: Ca mắc mới ở Nga cao nhất từ đầu năm; Mỹ Latinh bùng dịch nặng nề

Trong vòng 24 giờ qua, dù đã giảm mạnh so với ngày trước đó, nhưng số ca mắc và tử vong mới ở Brazil vẫn cao nhất thế giới: 72.705 ca mắc và 1.901 ca tử vong.

Tính đến nay, Tây Ban Nha đã ghi nhận 80.766 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số 3.777.539 ca mắc.

Trong những tuần gần đây, số ca mắc mới COVID-19 tại Tây Ban Nha đang có chiều hướng giảm, tạo điều kiện cho nước này nới lỏng một số biện pháp phòng dịch, dự kiến bắt đầu từ ngày 26/6 tới. Theo Bộ trưởng Y tế Carolina Darias, với các sự kiện ngoài trời có đông người tham dự, những người đã tiêm chủng đầy đủ sẽ không phải đeo khẩu trang nếu duy trì khoảng cách an toàn là 1,5 m. Từ mùa Hè năm ngoái, việc đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc đối với người từ 6 tuổi trở lên khi tham gia hoạt động trong nhà và ngoài trời, ngoại trừ các hoạt động thể dục thể thao.

Số ca nhiễm mới tại Nga bắt đầu tăng nhanh trở lại từ giữa tháng này. Theo nhà chức trách, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự xuất hiện của biến thể Delta, được cho là có tỷ lệ lây lan nhanh hơn và tỷ lệ người dân tiêm chủng còn thấp. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết biến thể Delta chiếm hơn 90% số ca nhiễm mới ở thành phố này.

Hiện Indonesia là nước có số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, với 2.053.995 ca nhiễm, trong đó có 55.949 ca không qua khỏi.

Trong báo cáo trình lên Ban cố vấn MHLW ngày 23/6, nhóm chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về biến thể Delta được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 90% so với virus gốc, nhấn mạnh biến thể này đang tiếp tục lân lay và có thể chiếm tới gần 70% tổng số ca nhiễm mới ở Nhật Bản vào thời điểm khai mạc Olympic Tokyo ngày 23/7 tới. Viện Bệnh truyền nhiễm Quốc gia cũng dự tính biến thể Delta sẽ chiếm khoảng 50% trong tổng số ca nhiễm mới ở vùng thủ đô Tokyo vào đầu tháng 7.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, ngày 23/6, chính quyền bang Madhya Pradesh ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên của một bệnh nhân COVID-19 được xác định nhiễm biến thể Delta plus ở quận Ujjain. Năm trường hợp khác đã được xác nhận nhiễm biến thể Delta plus tại địa phương này, trong đó có 3 trường hợp ở quận Bhopal và 2 trường hợp khác ở quận Ujjain.

Với kết quả trên, nhóm nghiên cứu đưa ra khuyến cáo, do khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều lần của biến thể Delta, biện pháp phòng dịch quan trọng không chỉ là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách mà nên cố gắng rút ngắn thời gian tiếp xúc ở mức tối thiểu.

Kết quả phân tích được siêu máy tính “Tomitake” thực hiện cho thấy xác suất nhiễm biến thể Alpha (B.1.1.7 được phát hiện lần đầu tại Anh) cao gấp 1,25 lần và xác suất nhiễm biến thể Delta (B.1.617.2 lần đầu phát hiện ở Ấn Độ) cao gấp 2,5 lần so với virus SARS-CoV-2 thông thường.

Đa phần các ca mắc mới ở nhiều quốc gia là do biến thể Delta gây ra. Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Vật lý và Hóa học (RIKEN) ở thành phố Kobe đã công bố kết quả đánh giá xác suất nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2 cao hơn nhiều lần so với virus SARS-CoV-2 thông thường.

Theo báo cáo chính thức của Bộ Y tế Brazil, con số trên cho thấy sự gia tăng đáng lo ngại của dịch bệnh bất chấp nỗ lực tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Báo cáo cũng cho biết Brazil hiện là quốc gia có số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới tính theo ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, Brazil đứng thứ hai thế giới về tổng số ca tử vong sau Mỹ, với 509.141 ca.

Nhiều nước Mỹ Latinh trải qua đợt bùng phát mạnh trong tháng 6

Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do COVID-19 tới nhà tang lễ ở Bogota, Colombia, ngày 15/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài Brazil, nhiều nước láng giềng Nam Mỹ đang bị cuốn vào đợt bùng phát mạnh nhất trong tháng này.

Argentina cũng đang là điểm nóng tại khu vực với 24.463 ca mắc mới và 452 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 4.350.564 người và số trường hợp không qua khỏi là 91.438 người.

Colombia cũng ghi nhận tới 32.997 ca mắc mới và 689 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lần lượt là 4.060.013 và 102.636.

Cuba thông báo thêm 1.880 ca mắc mới. Tính đến nay, đảo quốc này đã ghi nhận tổng cộng 174.789 bệnh nhân COVID-19. Giới chức thủ đô La Habana đang thúc đẩy chương trình tiêm chủng tại thành phố này, với kế hoạch tiêm cho toàn bộ 2,2 triệu người dân vào cuối tháng 7.

Mỹ: Bang New York thông báo kết thúc tình trạng thảm họa

Người dân di chuyển trên phố ở New York, Mỹ ngày 7/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại New York (Mỹ), Thống đốc bang Andrew Cuomo thông báo kết thúc tình trạng thảm họa cấp bang vào ngày 24/6 nhờ những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Theo đó, một số luật, quy định và biện pháp đã được điều chỉnh hoặc ngừng thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua, xét nghiệm, xử lý, làm sạch và kiểm dịch khẩn cấp.

New York đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19. Từng là một trong những tâm dịch của Mỹ, đến nay tỷ lệ lây nhiễm tại thành phố này đã giảm xuống mức thấp nhất trong cả nước. Người đứng đầu chính quyền bang khẳng định tất cả là nhờ nỗ lực, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân New York .

Tính đến ngày 23/6, bang New York có tỷ lệ xét nghiệm dương tính là 0,34% và chỉ có 474 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện, 104 ca phải chăm sóc đặc biệt. Theo báo cáo mới nhất, bang New York ghi nhận tổng cộng 42.942 ca tử vong do COVID-19 và hiện đã có 71,2% người dân được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng bệnh.

Mặc dù vậy, theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, một số yêu cầu sẽ vẫn có hiệu lực, bao gồm việc đeo khẩu trang đối với những người chưa được tiêm chủng cũng như tất cả những người điều khiển phương tiện giao thông công cộng, nhân viên tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà dưỡng lão, trung tâm cải tạo và nơi ở cho người vô gia cư.

Chile hoàn thành mục tiêu tiêm chủng

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Santiago, Chile, ngày 3/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Chile Enrique Paris thông báo sau 5 tháng triển khai tiêm chủng đại trà, 80,26% đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng, tương đương 12.199.649 người, đã được tiêm ít nhất một mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ông nhấn mạnh với số liệu này, nước này đã hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Triển khai từ đầu tháng 2, tới nay đã có 21.724.741 liều vaccine được tiêm tại nước này.

WHO cảnh báo đại dịch lây lan với tốc độ chưa từng có ở châu Phi

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Tembisa, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 24/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở châu Phi đang tăng với tốc độ chưa từng có trong bối cảnh “châu lục đen” đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ 3 và điều này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng y tế công cộng nơi đây.

Giám đốc WHO khu vực châu Phi, Matshidiso Moeti, nhận định nguyên nhân châu lục này đang phải vật lộn với sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 là do các quốc gia đã nới lỏng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, thời tiết lạnh và sự xuất hiện của các biến thể mới.

Bà Moeti cho biết WHO đã triển khai việc đưa các chuyên gia y tế đến một số quốc gia đang trải qua đợt gia tăng ca nhiễm chưa từng có, trong đó có Uganda và Zambia, để tăng cường các biện pháp giảm thiểu, bao gồm chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) – cơ quan phụ trách vấn đề y tế và chăm sóc sức khỏe của Liên minh châu Phi (AU), thông báo 51 quốc gia ở lục địa này mua được khoảng 61,4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó khoảng 48,6 triệu liều đã được tiêm cho người dân.

Theo CDC châu Phi, khoảng 1,12% dân số châu Phi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ. Các quốc gia đã mua và tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân nhiều nhất là Maroc, Ai Cập, Nigeria, Algeria và Nam Phi.

Tính đến sáng 25/6, số ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở châu Phi đã lên tới 5,3 triệu người, trong đó có 139.939 ca tử vong. Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ethiopia và Ai Cập là những quốc gia có nhiều ca bệnh nhất châu lục.