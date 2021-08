Tin thế giới COVID-19 tới 6h sáng 25/8: Mỹ ca tử vong cao thứ 2 thế giới; Ấn Độ lây nhiễm tăng trở lại

(kontumtv.vn) – Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 589.000 ca bệnh COVID-19 và 9.771 ca tử vong. Ca nhiễm mới lại vượt mốc 100.000 tại Mỹ và ca tử vong ở nước này tăng lên mức cao thứ hai thế giới.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Kigali, Rwanda ngày 23/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 25/8 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 213.880.238 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.463.268 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 590.772 và 9.780 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 191.415.494 người, 17.928.935 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 109.936 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 100.969 ca mới; tiếp theo là Ấn Độ (51.016 ca) và Iran (40/623 ca); Indonesia dẫn đầu về số ca tử vong mới với 1.038 người chết, tiếp theo là Mỹ (930 ca) và Brazil (794 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 38.915.565 người, trong đó có 647.926 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 32.511.370 ca nhiễm, bao gồm 435.788 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 20.614.866 ca bệnh và 575.742 ca tử vong.

Chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 đi chôn cất tại một nghĩa trang ở Cape Town, Nam Phi ngày 9/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bất chấp làn sóng mới, Mỹ lạc quan kiểm soát dịch bệnh vào mùa Xuân 2022

Mỹ có thể kiểm soát đại dịch COVID-19 vào đầu năm tới, căn cứ vào việc có thêm nhiều vaccine ngừa COVID-19 được cấp phép đầy đủ trong những tuần tới. Đây là dự báo lạc quan được Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci đưa ra ngày 24/8, một ngày sau khi vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ) phối hợp sản xuất với hãng BioNTech (Đức) được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép đầy đủ.

Trong các chương trình phỏng vấn trên truyền hình, Tiến sĩ Fauci cho biết việc FDA cấp phép đầy đủ cho vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech đã mở đường cho có thêm nhiều người được tiêm vaccine này. Dự kiến, FDA có thể cấp phép đầy đủ đối với vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna và hãng Johnson&Johnson trong những tuần tới, cũng như có thể cho phép tiêm vaccine cho trẻ nhỏ vào mùa Thu này.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Jonesboro, bang Arkansas (Mỹ) ngày 4/8/2021. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Với hơn một nửa tổng dân số Mỹ được tiêm chủng đầy đủ, các chuyên gia và quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden hy vọng rằng việc FDA cấp phép đầy đủ cho vaccine của Pfizer/BioNTech sẽ đóng vai trò là chất xúc tác, giúp đẩy nhanh quá trình tiêm chủng ở quốc gia này, góp phần làm giảm tâm lý lo ngại của người dân khi đi tiêm chủng.

Tâm lý lo ngại của người dân đối với các loại vaccine ngừa COVID-19 đang được sử dụng hiện nay chính là một trở ngại lớn đối với chính quyền Mỹ trong việc đạt được mục tiêu tiêm chủng cho tất cả người dân, điều kiện để đối phó với biến thể mới của virus SARS-COV-2.

Trong khi đó, làn sóng gia tăng lây nhiễm do biến thể Delta đang đẩy nước Mỹ vào một giai đoạn khó khăn hơn. Theo tờ USA Today, các ca nhiễm mới đang tăng ở 42 tiểu bang, ca tử vong tăng ở 43 bang, mức tệ nhất từ tháng 12/2020.

Trong 24 giờ qua, số ca tử vong tại Mỹ đã lên tới 930 ca, cao thứ hai thế giới chỉ sau Indonesia.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại California, Mỹ ngày 19/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Anh ghi nhận ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ 12/3

Số liệu chính thức cho thấy trong ngày 24/8 Anh ghi nhận 174 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19, con số cao nhất kể từ ngày 12/3, trong khi số ca nhiễm mới trong ngày là 30.838.

Trong tuần qua, Anh đã ghi nhận tổng cộng 705 trường hợp tử vong vì COVID-19, tăng 8,8%. Con số này tại Anh được tính với những người tử vong sau khi có kết quả dương tính với COVID-19 trong vòng 28 ngày.

Số ca tử vong tăng mạnh được ghi nhận trong ngày 24/8 một phần do khâu báo cáo số liệu dồn lại trong dịp cuối tuần. Số ca tử vong hàng ngày của Anh đang tăng, nhưng vẫn thấp hơn nhiều mức trung bình 1.000 ca/ngày giai đoạn đỉnh dịch.

Hiện 77% dân số trưởng thành tại Anh đã tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19. Nước này cũng đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế để phòng dịch từ giữa tháng 7, cho phép người dân đi lại, giao lưu và trở lại công sở làm việc.

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Hoàng gia Papworth ở Cambridgeshire, Anh. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Ấn Độ: Lây nhiễm đang tăng trở lại

Cũng trong ngày 24/8, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng lên 32.474.773, với 25.467 ca mắc mới được ghi nhận trên toàn quốc trong 24 giờ qua. Số ca tử vong vì COVID-19 cũng tăng lên 435.110 người sau khi có thêm 354 bệnh nhân không qua khỏi.

Hiện vẫn còn 319.551 ca mắc COVID-19 đang được điều trị trên cả nước, giảm 14.373 ca trong 24 giờ qua. Nước này cũng ghi nhận thêm 39.486 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện, nâng số người được chữa khỏi lên 31.720.112 người.

Bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ thở oxy tại bệnh viện dã chiến ở New Delhi, Ấn Độ ngày 27/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Người nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 300 lần so với virus gốc

Kết quả nghiên cứu của Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 24/8 cho thấy những người nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 300 lần so với phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2.

Mặc dù vậy, theo KDCA, tải lượng virus giảm dần theo thời gian, theo đó sau 4 ngày kể từ ngày nhiễm sẽ giảm xuống mức cao gấp 30 lần virus gốc và sau 9 ngày xuống mức cao gấp hơn 10 lần. Đặc biệt, sau 10 ngày, tải lượng virus ở người nhiễm biến thể Delta và người nhiễm các biến thể khác là tương đương. Để đưa ra kết luận trên, KDCA đã tiến hành so sánh tải lượng virus của 1.848 bệnh nhân nhiễm biến thể Delta và 22.106 bệnh nhân nhiễm các biến thể khác.

Phát biểu họp báo, ông Lee Sang-won, người đứng đầu Bộ phận Điều tra và Phân tích Dịch tễ học của Bộ Y tế Hàn Quốc, cho biết tải lượng virus cao hơn đồng nghĩa virus có thể lây lan nhanh hơn, làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh và nhập viện. Tuy nhiên, ông khẳng định điều này không có nghĩa biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn gấp 300 lần so với các biến thể khác. Theo ông, tốc độ lây lan của biến thể Delta chỉ cao hơn 1,6 lần so với biến thể Alpha và gấp 2 lần so với phiên bản gốc virus SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một em nhỏ tại Jerusalem ngày 29/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàn Quốc: Số ca mắc mới tăng trở lại trên 1.500 ca/ngày

Trong khi đó, số ca mắc mới COVID-19 của Hàn Quốc đã tăng trở lại trên mức 1.500 ca/ngày, với 1.509 ca ghi nhận ngày 24/8, đưa tổng số lên 239.287 ca kể từ đầu dịch.

Đáng chú ý, Hàn Quốc đến nay ghi nhận tổng cộng 2.599 ca mắc COVID-19 mặc dù đã tiêm phòng đầy đủ. Con số này tương đương cứ 100.000 người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đủ liều thì có 35,1 người nhiễm bệnh sau tiêm.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong bối cảnh hầu hết ca mới gần đây là những người từ 20-30 tuổi và phần lớn chưa tiêm vaccine. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm cho 70% dân số vào tháng 9 để đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11.

Một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 21/8/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Australia chuẩn bị tiêm liều vaccine tăng cường

Australia đang chuẩn bị cho việc tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường trong năm 2022. Trước đó, hôm 13/8, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt khẳng định nguồn dự trữ vaccine của Australia rất dồi dào và chính phủ đã tính đến khả năng cần đến liều vaccine tăng cường một năm sau khi được tiêm phòng đủ hai mũi. Bộ trưởng Hunt cho biết sẽ cần đến các mũi tiêm này trong vòng 12 tháng tính từ khi người dân được tiêm chủng đầy đủ.

Ngày 24/8, Vùng lãnh thổ thủ đô (ACT) của Australia đã ghi nhận 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là một mức cao kỷ lục mới tại thủ đô Canberra bất chấp việc khu vực này đã được phong tỏa 12 ngày qua. Số ca nhiễm trên nâng tổng số ca liên quan đến ổ dịch này lên 167 ca, trong đó có 4 người đang phải điều trị trong bệnh viện.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thống đốc vùng ACT Andrew Barr cho biết hiện còn quá sớm để khẳng định liệu lệnh phong tỏa có thể được gia hạn đến sau 2/9 hay không, nhưng số ca nhiễm trong cộng đồng đang rất đáng lo ngại.

New Zealand cân nhắc gia hạn biện pháp phòng dịch

Tại New Zealand, chính phủ nước này đang cân nhắc khả năng gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc cấp độ 4 sau khi ghi nhận 41 ca nhiễm mới trong cộng đồng, gồm 38 ca tại Auckland và 3 ca tại Wellington, nâng tổng số ca nhiễm trong cộng đồng trên cả nước lên 148 ca.

Lệnh phong tỏa hiện nay được ban bố từ ngày 17/8, sau khi ghi nhận ca nhiễm biến thể Delta đầu tiên trong cộng đồng tại Auckland, và sẽ hết hiệu lực vào giữa đêm 27/8. Theo quy định phong tỏa cấp độ 4, các trường học và công ty đều phải đóng cửa, trừ những cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc và trạm dịch vụ.

Kiểm tra các thông tin cá nhân và mã sức khỏe của hành khách tại một nhà ga ở Nam Kinh, Trung Quốc, ngày 23/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trung Quốc: 1 ca nhiễm cộng đồng mới

Ngày 24/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 35 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 23/8, trong đó có 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 34 ca nhập cảnh.

Theo số liệu của NHC, trong số các ca mắc nhập cảnh có 9 ca ở Thượng Hải, 8 ca ở Quảng Đông, 7 ca ở Chiết Giang, 4 ca ở Vân Nam, Phúc Kiến và Tứ Xuyên mỗi nơi có 2 ca, và Thiên Tân và Thiểm Tây mỗi nơi có 1 ca mắc mới. Không có thêm trường hợp tử vong vì COVID-19 nào được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục trong ngày 23/8.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines ngày 15/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan “học cách sống chung với COVID-19”

Ủy ban Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm (NCDC) đã thông qua việc thay đổi chiến lược của Thái Lan sang “học cách sống chung với COVID-19”. Dự kiến, NCDC sẽ đề nghị Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) cân nhắc mở cửa trở lại một số lĩnh vực của đất nước, phù hợp với cam kết hồi tháng 6 của Thủ tướng Chan-o-cha mở cửa đất nước trong 120 ngày.

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Opas Karnkawinpong, trọng tâm trong tương lai sẽ là kiềm chế các ca nhiễm ở mức độ không vượt quá khả năng của hệ thống y tế công cộng, với các biện pháp chính là tiêm chủng cho các nhóm dễ bị tổn thương và truy vết nhanh hơn với giả định rằng tất cả mọi người đều có thể bị nhiễm bệnh. Cục trưởng Opas nêu rõ các biện pháp phong tỏa hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 31/8 và chính phủ sẽ cân nhắc về việc liệu có mở cửa sau đó hay không.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết hãng AstraZeneca sẽ cung cấp 61 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Thái Lan trước cuối năm nay, nâng tổng số vaccine các loại mà nước này đã đặt mua lên 120 triệu liều. Số vaccine này đủ để tiêm phòng cho khoảng 60 triệu người.