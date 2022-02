COVID-19 tới 6h sáng 26/2: Hong Kong, Malaysia, New Zealand lập kỷ lục về ca mắc mới

Quyết định trên được đưa ra trong một cuộc họp của Cơ quan xử lý thảm họa Delhi (DDMA) trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại New Delhi tiếp tục cải thiện trong khi người dân vẫn gặp nhiều khó khăn do mất việc làm.

Nghiên cứu đã cho thấy các biến thể thuộc loại đáng lo ngại như Beta và Delta đã biến đổi nhanh hơn các biến thể trước, chỉ trong vài tuần thay vì vài tháng. Kết quả cũng cho thấy “tỷ lệ thay thế” – tức là số biến thể mới trong mỗi dòng – sẽ biến đổi nhanh hơn 4 lần so với tỷ lệ để tạo ra 4 biến thể đáng lo ngại trong nghiên cứu trên. Ví dụ, biến thể Delta xuất hiện chỉ trong 6 tuần so với biến thể trước đó.

Ông Khairy cho biết dựa trên dữ liệu từ các biến thể khác nhau, Bộ Y tế nhận thấy rằng lượng virus ở những người đã hoàn thành tiêm chủng giảm và còn giảm hơn nữa ở những người đã tiêm mũi tăng cường. Đối với những người đã hoàn thành tiêm chủng, song chưa tiêm mũi tăng cường, thời gian cách ly sau khi tiếp xúc gần với F0 vẫn là 5 ngày. Theo khảo sát của Bộ Y tế, những người có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc nhiễm virus trong đợt lây nhiễm biến thể Omicron sẽ xuất hiện các triệu chứng vào ngày thứ 3.

Liên quan đến mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19, giới chức Y tế Malayia khuyến nghị người tiêm nên theo dõi mọi thay đổi sức khỏe nào trong vòng 2 đến 3 ngày sau khi tiêm và nếu tác dụng phụ kéo dài hơn 3 ngày thì nên đi khám bác sĩ ngay lập tức.

Campuchia cảnh báo đợt lây nhiễm Omicron trong các trường học ở Phnom Penh

Trẻ em chờ được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 23/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ đô Phnom Penh của Campuchia đang phải đối mặt với đợt lây nhiễm COVID-19 mới, đặc biệt là những ca nhiễm biến thể Omicron. Các cơ quan chức năng ở thủ đô đã nỗ lực kiềm chế số ca mắc ở trẻ em đang liên tục được ghi nhận và hơn 10 trường học trên địa bàn đã phải đóng cửa.

Đến nay, đã có hơn 500 học sinh tại thủ đô bị nhiễm COVID-19. Nhiều chuyên gia khuyến cáo các nhà trường nên đẩy mạnh các nhóm học trực tuyến cho tới khi kiềm chế được đợt lây nhiễm mới có tốc độ lan rất nhanh này.

Phát biểu với các phóng viên ngày 24/2, Giám đốc Sở Giáo dục Phnom Penh Hem Sinareth cho biết sau khi đợt dịch mới bắt đầu lan rộng từ ngày 10/1, trên địa bàn thủ đô đã có hơn 500 học sinh bị nhiễm biến thể Omicron và nguy cơ số ca mắc sẽ tăng rất cao do sự chủ quan và bất cẩn của một số phụ huynh học sinh. Ông cho biết thêm rằng 333/503 học sinh nói trên đã bình phục và 177 em đang được điều trị tại nhà hoặc tại các cơ sở y tế. Người đứng đầu ngành giáo dục Phnom Penh cho biết hiện rất khó kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron và các cơ quan chức năng cùng các bậc phụ huynh cần nỗ lực nhiều hơn nữa để chặn đứng làn sóng lây lan trong các học sinh ở thủ đô Phnom Penh. Trên thực tế, ông Sinareth cho biết nhiều phụ huynh còn không thông báo với nhà trường khi con em họ bị nhiễm COVID-19 để nhà trường có biện pháp tránh lây nhiễm cho học sinh khác.

Trong khi đó, Phó Đô trưởng Phnom Penh, ông Noun Pharoth cho biết biến thể Omicron hiện đang tập trung lây lan chính trong các trường học ở thủ đô Campuchia nhưng triệu chứng của những ca nhiễm này là khá nhẹ.

New Zealand lập kỷ lục về số ca mắc mới COVID-19

New Zealand đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao kỷ lục, chạm mốc 6.137 ca, trong đó có 205 ca nhập viện và 56 ca tử vong.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Wellington, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức y tế New Zealand cho biết nguyên nhân khiến số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt, gần gấp đôi trong vòng 24 giờ qua là vì đây là ngày đầu tiên New Zealand đưa con số xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) vào số liệu báo cáo chính thức.

Tất cả các khu vực trên cả nước New Zealand đều ghi nhận có ca mắc COVID-19, trong đó Auckland, thành phố đông dân nhất của New Zealand bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 3.879 ca mắc bệnh. Bộ trưởng phụ trách về COVID-19 của New Zealand, ông Chris Hipkins dự báo khoảng thời gian vài tuần tới sẽ rất khó khăn do dịch bệnh đang có xu hướng lan rộng tại quốc gia này. Ông kêu gọi người dân cần giữ bình tĩnh, tiếp tục tuân thủ các quy định và hướng dẫn y tế đã được phổ biến rộng rãi.

Do quy mô của đợt bùng phát dịch bệnh đang lớn dần, ngày 25/2, Chính phủ New Zealand tuyên bố sẽ chuyển hướng hành động sang “Omicron giai đoạn 3” và ban hành các hướng dẫn điều chỉnh chi tiết. Theo đó, tại giai đoạn này, New Zealand sẽ áp dụng việc sử dụng rộng rãi hơn các bộ xét nghiệm RAT, thay thế cho xét nghiệm PCR. Bộ xét nghiệm RAT sẽ được phân phát miễn phí cho người dân tại các cửa hiệu thuốc, các phòng khám đa khoa và nơi làm việc.

Bên cạnh đó, định nghĩa về người tiếp xúc gần cũng sẽ được thay đổi. Cụ thể, chỉ những người sống cùng một nhà với các trường hợp mắc COVID-19 mới được coi là có tiếp xúc gần và phải cách ly bắt buộc. Các nhà chức trách New Zealand hy vọng việc thay đổi định nghĩa về người tiếp xúc gần sẽ giúp ngăn chặn tình trạng thiếu nhân viên quy mô lớn và gián đoạn chuỗi cung ứng như đã từng xảy ra tại nước láng giềng Australia do quá nhiều người phải cách ly bắt buộc.