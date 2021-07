COVID-19 tới 6h sáng 26/7: Các nước kêu gọi dân tiêm vaccine; Ca mắc, tử vong mới ở Indonesia cao nhất thế giới

Phát biểu trước các nhân viên y tế tại một bệnh viên ở Tahiti, Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng tất cả các chuyên gia y tế mà ông từng tiếp xúc đều tin tưởng vào hiệu quả của vaccine. Ông nói: “Các bạn coi tự do là việc không tiêm vaccine khi không muốn. Nếu ngày mai bạn lây bệnh cho bố mẹ mình, lây bệnh cho tôi, chúng tôi sẽ trở thành nạn nhân của bạn. Đó không phải tự do, đó là sự vô trách nhiệm, là cố chấp, ích kỷ… Do biến thể Delta, dịch bệnh sắp bùng lên một lần nữa. Thông điệp của tôi rất đơn giản: Hãy tiêm vaccine”.

Trong tháng 7, Tổng thống Pháp đã công bố một loạt biện pháp hạn chế mới để kiểm soát dịch COVID-19. Bắt đầu từ tháng 8, nhà hàng, quán bar, các trung tâm mua sắm, máy bay và tàu chạy đường dài sẽ yêu cầu hành khách phải trình giấy chứng nhận đã được tiêm vaccine hoặc đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, các nhân viên y tế bắt buộc phải tiêm vaccine.

Quan ngại làn sóng lây nhiễm mới tại Australia

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech cho một em nhỏ 12 tuổi tại Tel Aviv, Israel ngày 6/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 25/7, bang New South Wales (NSW), thông báo ghi nhận thêm 141 ca mới mắc COVID-19, đưa tổng số ca tại bang đông dân nhất Australia này lên hơn 2.000 ca. Đây là ngày ghi nhận số ca mới cao thứ 2 tại bang NSW, sau khi ghi nhận số ca mới lên mức cao chưa từng thấy trước đó 1 ngày, với 163 ca.

Quan ngại về làn sóng lây nhiễm dịch bệnh mới đang ngày một gia tăng tại bang NSW sau khi hàng nghìn người tham gia phản đối kế hoạch phong tỏa của chính quyền.

Phát biểu với báo giới, Thủ hiến bang NSW, bà Gladys Berejiklian đã chỉ trích những người tham gia cuộc biểu tình ngày 24/7. Theo bà, hàng triệu người tại bang NSW đã và đang tuân thủ các quy định phòng, chóng COVID-19, song có những người lại tỏ thái độ coi thường. Người đứng đầu bang NSW lo ngại cuộc biểu tình ngày 24/7 là một bước lùi của bang trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Làn sóng lây nhiễm mới tại NSW đã bùng phát trở lại vào tháng 6 vừa qua, chủ yếu do sự lây lan của biến thể Delta. Hiện đã có 2.081 ca mắc tại bang này. Riêng trong ngày 25/7, có 43 người phải điều trị đặc biệt, tăng 6 người so với 1 ngày trước đó. Trong 24 giờ qua, đã có 2 người tử vong, trong đó có 1 phụ nữ khoảng 30 tuổi không có bệnh lý nền.

Sau 4 tuần phong tỏa thành phố Sydney, hiện số ca lây nhiễm trong cộng đồng vẫn ở mức cao. Dự kiến, thành phố này sẽ kéo dài lệnh phong tỏa qua ngày 30/7.

Canada có thể tránh được kịch bản tệ nhất của làn sóng lây nhiễm thứ 4

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Toronto, Canada ngày 24/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nhận định của các chuyên gia y tế cho rằng Canada có khả năng sẽ phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 4 của dịch COVID-19, khi biến thể Delta tiếp tục lây lan rộng ở thời điểm biên giới và trường học chuẩn bị mở cửa, nhưng đợt bùng phát này sẽ không đưa Canada quay lại thời kỳ khủng hoảng như trước.

Các nhà miễn dịch học, virus học và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Canada dự đoán so với các làn sóng trước, tỷ lệ các ca bệnh nặng sẽ ít hơn, do hiệu quả của vaccine COVID-19 và tâm lý sẵn sàng tiêm chủng của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số lượng lớn dân số chưa được tiêm chủng, do lựa chọn hoặc do thiếu khả năng tiếp cận hoặc không đủ điều kiện tiêm chủng, trong đó có hàng triệu trẻ em Canada chuẩn bị đi học trở lại chỉ sau hơn một tháng nữa.

Matthew Miller, Phó Giáo sư về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch học tại Đại học McMaster ở Hamilton, dự báo Canada sẽ lại chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm, có lẽ tương tự như năm ngoái, khi trời sang Thu và thời tiết lạnh giá đến. Tuy nhiên, đây sẽ chỉ là những “gợn sóng nhỏ”, không phải là những cơn sóng “hung hãn” như trước đó.

Cho đến nay, Canada đã có hơn 1,4 triệu ca mắc. Hơn 80% người Canada từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, và hơn 60% đã tiêm hai mũi. Những con số đó giảm xuống còn khoảng 70% nhận một liều vaccine và chỉ hơn 50% được tiêm chủng đầy đủ khi xem xét trên quy mô toàn bộ dân số của đất nước.

Nam Phi nới lỏng nhiều quy định giãn cách xã hội

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 28/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tối 25/7, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã hạ mức cảnh báo phong tỏa toàn quốc xuống cấp độ 3, đồng nghĩa với việc nới lỏng giờ giới nghiêm buổi tối, đồ uống có cồn được phép bán trở lại, các cuộc tụ tập có thể diễn ra và người dân có thể đi lại liên tỉnh vì mục đích giải trí.

Theo Tổng thống Ramaphosa, đất nước đã vượt qua đỉnh của làn sóng lây nhiễm thứ 3, dù có một số khu vực cần quan tâm đặc biệt vì số ca mắc COVID-19 mới trong ngày vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Hôm 28/6, Nam Phi đã nâng mức cảnh báo phong tỏa toàn quốc lên cấp độ 4 – dưới cấp độ cao nhất 1 bậc, khi ghi nhận sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19 mới trong làn sóng lây nhiễm mới. Ở thời điểm đỉnh dịch, mỗi ngày Nam Phi có trung bình hơn 15.000 ca mắc mới, thậm chí có những ngày ghi nhận hơn 20.000 trường hợp.

Ngay trước bài phát biểu của Tổng thống, Viện quốc gia về các bệnh Truyền nhiễm (NICD) Nam Phi cho biết đã có 9.718 trường hợp mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong 24 giờ qua. Trong số đó, 287 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 mới được ghi nhận cùng thời gian, nâng tổng số người chết do dịch bệnh trên toàn quốc đến nay là 69.775.