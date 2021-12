COVID-19 tới 6h sáng 27/12: Thế giới vượt 280 triệu ca mắc; Trung Quốc có số ca cộng đồng cao nhất gần 1 năm qua

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới trung tâm y tế tại New York, Mỹ ngày 14/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 57.000 ca). Tới nay, Mỹ đã có tổng cộng trên 53,1 triệu ca mắc.

Pháp đứng thứ hai thế giới về ca mắc mới trong 24 giờ qua với 27.697 ca. Tổng số ca mắc từ đầu dịch ở Pháp là trên 9,1 triệu ca.

Đứng thứ ba là Italy với 24.883 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Tới nay, nước này ghi nhận trên 5,6 triệu ca mắc.

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (968 ca), Việt Nam (207 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (173 ca).

Trung Quốc ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng cao nhất gần một năm

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 10/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/12, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc ngày 25/12 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở mức cao nhất trong 21 tháng qua, trong đó riêng số ca ở thành phố Tây An tăng hơn gấp đôi.

Cụ thể, Trung Quốc phát hiện thêm 158 ca lây nhiễm cộng đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm 2020 khi nước này nỗ lực khống chế dịch bệnh lây lan. Trong số ca lây nhiễm mới trong nước có đến 155 ca ở thành phố Tây An, tăng so với 75 ca ghi nhận trước đó một ngày. Địa phương với 13 triệu dân này đang là điểm nóng của dịch COVID-19 ở Trung Quốc và bước vào ngày phong tỏa thứ 4.

Nếu tính cả ca nhập cảnh, Trung Quốc có 206 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 25/12, tăng so với 140 ca trong ngày 24/12. Tuy nhiên, Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong nào. Như vậy, tính đến ngày 25/12, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 101.077 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 ca tử vong.

Do số ca mắc tăng cao, ngày 26/12, chính quyền thành phố Tây An thông báo siết chặt các biện pháp phòng dịch. Cứ 3 ngày một lần, mỗi hộ gia đình chỉ được cử một người đi ra ngoài mua nhu yếu phẩm so với quy định trước đây là 2 ngày 1 lần. Các cơ sở kinh doanh, trừ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhà thuốc đều phải đóng cửa.

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 15/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/12, chính quyền New Delhi thông báo sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở thủ đô của Ấn Độ từ 22h00 ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau (theo giờ địa phương); sắc lệnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/12. Quyết định này được đưa ra khi thủ đô của Ấn Độ ghi nhận 290 ca mắc mới COVID-19, tăng 16% so với ngày 25/12 và có một trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Theo thông tin từ cơ quan y tế, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ở New Delhi đã tăng lên 0,5% – một mức độ nghiêm trọng. Hôm 25/12, số ca mắc mới COVID-19 ở New Delhi đã tăng đột biến 38% so với một ngày trước đó.

Kế hoạch hành động ứng phó 4 giai đoạn (GRAP) của chính quyền New Delhi quy định mức cảnh báo màu vàng sẽ được áp dụng nếu tỷ lệ xét nghiệm dương tích ở mức 0,5% trong 2 ngày liên tiếp, dẫn đến một loạt biện pháp hạn chế bổ sung. Nếu mức cảnh báo màu vàng có hiệu lực, hầu hết các hoạt động vốn được từng bước nối lại khi làn sóng COVID-19 thứ hai suy yếu sẽ bị tạm dừng. Thời gian hoạt động của các cửa hàng, trung tâm thương mại cung cấp hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu sẽ bị hạn chế. Những cơ sở này sẽ được phép mở cửa từ 10h00 đến 20h00 theo quy tắc chẵn lẻ. Các nhà hàng trong thành phố sẽ được phép hoạt động với công suất 50% từ 8h00 sáng đến 22h00, trong khi các quán bar được phép mở cửa từ 12h00 trưa đến 22h00 với công suất 50%. Rạp chiếu phim, rạp hát, phòng tiệc và thính phòng – vốn đang mở cửa cho khán giả – sẽ bị đóng cửa. Tuy nhiên, các khách sạn vẫn được phép mở cửa.

Ngoài ra, các cơ sở spa, phòng tập gym, yoga, các khu thể thao phức hợp, sân vận động và bể bơi, cũng như các công viên giải trí, đều sẽ bị đóng cửa. Mặc dù vậy, sẽ không có bất kỳ hạn chế nào được áp dụng đối với hoạt động tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia hoặc quốc tế tại những địa điểm này. Các công viên công cộng sẽ vẫn được phép mở cửa.

Indonesia phát hiện gần 50 ca nhiễm biến thể Omicron

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 của Sinovac cho người dân tại Manokwari, Indonesia ngày 31/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Indonesia thông báo tính đến ngày 25/12, số ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện thông qua giải trình tự bộ gien tại nước này đã lên đến 46 người.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia – bà Siti Nadia Tarmizi cho hay tất cả các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đang được điều trị tại 2 bệnh viện ở thủ đô Jakarta. Bà Nadia tiết lộ rằng các ca nhiễm biến thể Omicron nói trên đều được phát hiện trong thời gian cách ly 10 ngày. Điều này cho thấy rằng thời hạn cách ly 10 ngày là phù hợp để ngăn biến thể Omicron lây lan ra bên ngoài các cơ sở cách ly.

Iran đóng cửa biên giới trước nguy cơ lây lan biến thể Omicron

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Cơ quan Hải quan Iran thông báo nước này quyết định đóng cửa biên giới đường bộ với các nước láng giềng trong 15 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Người phát ngôn cơ quan Hải quan Iran Ruhollah Latifi cho biết, Tehran sẽ đóng cửa biên giới bộ với Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Pakistan và Armenia trong nửa tháng, kể từ ngày 25/12.

Trong 24h qua, Bộ Y tế Iran ra thông báo ghi nhận 1.857 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ đầu đại dịch đến nay là 6.182.762 người. Iran cũng ghi nhận 52 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở quốc gia Trung Đông lên đến 131.400 người.

Tính đến ngày 25/12, có tổng số 59.464.524 người Iran đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, 51.096.388 người đã được tiêm 2 liều và 5.478.443 đã được tiêm mũi thứ 3. Toàn quốc cũng đã xét nghiệm 41.388.312 mẫu.

Trước đó hôm 19/12 Iran đã phát hiện ca đầu tiên mắc biến thể Omicron là người vừa trở về từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Palestine ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở dải Gaza

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân Palestine tại Dải Gaza ngày 20/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/12, Bộ Y tế Palestine thông báo đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại Dải Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Majdi Dhair, một quan chức bộ trên cho biết bệnh nhân là một công dân bị nhiễm Omicron trong vùng lãnh thổ duyên hải này. Theo ông Dhair, điều này có nghĩa là biến thể Omicron đã xuất hiện ở Gaza và đang lây lan trong người dân nơi đây. Việc phát hiện ra ca nhiễm biến thể Omicron đặt ra một thách thức mới cho hệ thống y tế kém phát triển ở Dải Gaza. Đến nay, Gaza với 2,2 triệu dân ghi nhận 189.837 ca mắc COVID-19 và 1.691 ca tử vong.

Theo giới chức y tế Palestine, khu Bờ Tây bị Israel chiếm đóng đã phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron vào ngày 16/12, nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới này lên 23 trong số 3,1 triệu người dân nơi đây.

New Zealand phát hiện thêm 7 ca nhiễm Omicron nhập cảnh

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một siêu thị ở Christchurch, New Zealand, ngày 17/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Zealand. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế New Zealand cho biết đã phát hiện thêm 7 ca nhiễm biến thể Omicron trong hai ngày qua là những ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm biến thể Omicron ở nước này lên 45 ca.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại New Zealand đã tăng gấp đôi trong hai ngày kể từ đêm Giáng sinh sau khi ghi nhận thêm 126 người dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 26/12.

New Zealand đã có 45 người phải nhập viện điều trị, trong đó có 8 người cần chăm sóc đặc biệt.

Số ca mắc COVID-19 tại Australia tiếp tục có xu hướng tăng

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Dubbo, Australia, ngày 26/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại bang New South Wales đông dân nhất của quốc gia này, ngày 26/12, số lượng bệnh nhân COVID-19 mới đã vượt qua những kỷ lục hàng ngày trước đó với 6.394 trường hợp.