COVID-19 tới 6h sáng 29/10: Thế giới vượt 246 triệu ca mắc; Mỹ, Nga đều trên 1.000 ca tử vong mớ

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Kiev, Ukraine, ngày 9/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 64.000 ca), Nga (40.096 ca) và Anh (39.842 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.159 ca), Mỹ (1.146 ca) và Ấn Độ (803 ca). Như vậy, cả Mỹ và Nga đều có số ca tử vong cao nhất thế giới và ở trên mức 1.000 ca trong 24 giờ qua.

Trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đang tăng trở lại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang theo dõi chặt chẽ AY.4.2 – một biến thể phụ của chủng Delta, nhằm đánh giá liệu mức độ lây nhiễm của biến thể này có cao hơn so với chủng ban đầu hay không. Biến thể phụ này đã được phát hiện ở ít nhất 42 quốc gia.

Trong bản cập nhật dịch tễ học hằng tuần, WHO cho biết cơ quan này đã giám sát mức độ xuất hiện của biến thể phụ AY.4.2 từ tháng 7/2021, đồng thời tiến hành các nghiên cứu dịch tễ học và thí nghiệm để xem xét liệu có sự thay đổi trong khả năng lây nhiễm của biến thể phụ hoặc sự suy giảm khả năng ngăn chặn virus của kháng thể ở người hay không.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Hãng Moderna cho người dân ở phía Tây London, Anh ngày 13/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

So với biến thể Delta, biến thể phụ AY.4.2 có thêm 3 đột biến, trong đó có 2 đột biến ở protein gai, phần virus bám vào tế bào của người.

Theo dữ liệu của Sáng kiến khoa học toàn cầu (GISAID), khoảng 93% tổng số ca nhiễm biến thể AY.4.2 trên thế giới được phát hiện tại Anh và ước tính biến thể này chiếm khoảng 5,9 % số ca nhiễm biến thể Delta tại Anh từ ngày 3-10/10.

WHO cũng cho biết, tỷ lệ các ca mắc COVID-19 ở lứa tuổi dưới 25 được ghi nhận gia tăng kể từ đầu tháng 7 vừa qua, đặc biệt tại các khu vực châu Âu và Tây Thái Bình Dương. Nguyên nhân là do những người lớn tuổi hơn có thể đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, hoặc những người trẻ tuổi tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn khiến gia tăng khả năng lây nhiễm. WHO cũng đưa ra khả năng virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại các trường học khi ngày càng đông học sinh trở lại lớp học.

Bên cạnh đó, WHO cho biết 51% trong tổng số 123 triệu ca mắc COVID-19 được ghi nhận là nữ giới, song 58% số ca tử vong là nam giới. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở nhóm trên 65 tuổi đã giảm mạnh kể từ tháng tháng 9/2020 nhờ nhóm đối tượng này được tiêm chủng và tình hình chăm sóc sức khỏe được cải thiện. Theo WHO, đến nay, 47% dân số thế giới đã được tiêm ít nhận một liều vaccine ngừa COVID-19.

Trung Quốc phong tỏa thành phố thứ 3

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Ngân Xuyên, Trung Quốc, ngày 24/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 28/10, Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Hắc Hà. thuộc tỉnh Hắc Long Giang, với khoảng 6 triệu dân, sau khi ghi nhận 1 ca mắc COVID-19. Đây là thành phố thứ 3 ở Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa.

Chính quyền thành phố Hắc Hà đã yêu cầu người dân ở nhà, cũng như cấm người dân rời khỏi thành phố cực Bắc Trung Quốc này, trừ trường hợp khẩn thiết. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng bắt đầu triển khai việc xét nghiệm cho hơn 1,6 triệu người dân và tiến hành truy vết tiếp xúc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin các dịch vụ xe buýt và taxi ở thành phố này đều ngừng hoạt động và xe cộ không được phép rời khỏi thành phố.

Trung Quốc đã theo đuổi các biện pháp nghiêm ngặt kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên ở miền Trung nước này vào năm 2019, nhằm chặn đà lây lan của dịch COVID-19. Hiện hàng chục nghìn người vẫn đang chịu cảnh phong tỏa tại nhiều thành phố, trong đó có Bắc Kinh. Không chỉ vậy, thủ đô Bắc Kinh cũng đã hạn chế du khách đến các điểm du lịch, cũng như đề nghị người dân không rời khỏi thành phố nếu không cần thiết. Dù số ca mắc mới ở nước này thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước trên thế giới, song quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn đang vật lộn với các ổ dịch nhỏ tại ít nhất 11 địa phương. Số ca mắc mới gia tăng đã khiến chính quyền phải phong tỏa thành phố Lan Châu, với hơn 4 triệu dân và thành phố Ejin ở khu tự trị Nội Mông,

Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận thêm 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng, giảm một nửa so với số ca của ngày trước đó. Điều này cho thấy các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt có thể đang phát huy tác dụng.

Singapore ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước đến nay

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại ga tàu điện ngầm ở Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Singapore thông báo số ca mắc mới COVID-19 tại “đảo quốc sư tử” đã lập kỷ lục mới với 5.324 ca trong ngày 27/10, tăng cao bất thường so với mức trên 3.000 ca trong những ngày qua.

Trong số ca mắc mới trên có 4.651 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 661 ca nhiễm tại các khu nhà ở của công nhân và 12 ca nhập cảnh. Bộ Y tế Singapore cho biết đang nghiên cứu nguyên nhân của sự tăng cao bất thường này và theo dõi sát sao trong những ngày tới.

Singapore cũng ghi nhận thêm 10 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 27/10, đánh dấu ngày thứ 38 liên tiếp có ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 349 ca. Phần lớn các ca tử vong là người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Tới thời điểm này, Singapore ghi nhận tổng cộng 184.419 ca mắc COVID-19. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 2 mũi hiện đạt 84% dân số và đã có 14% được tiêm mũi bổ sung thứ 3.

Mỹ sắp phê duyệt việc sử dụng vaccine của Moderna cho trẻ từ 12-17 tuổi

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 23/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Moderna Staphane Bancel cho biết Mỹ có thể phê duyệt và bắt đầu sử dụng vaccine của hãng này tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 12-17 trong vài tuần tới.

Moderna cũng có kế hoạch sớm triển khai việc xin phê duyệt sử dụng vaccine để tiêm cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Ông Bancel hy vọng nhóm trẻ trong độ tuổi này có thể được tiêm vaccine của Moderna từ cuối năm nay. Bên cạnh đó, Moderna cũng dự kiến công bố dữ liệu thử nghiệm vaccine cho trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022.

Tháng 6 vừa qua, Moderna đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng vaccine cho trẻ trong độ tuổi từ 12-17. Trong tuần này, hãng cũng đã trình dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho kết quả tích cực đối với trẻ trong độ tuổi từ 6-11, song chưa nộp hồ sơ xin phê duyệt việc sử dụng vaccine cho nhóm tuổi này.

Mặc dù tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 bị tiến triển nặng hoặc tử vong tương đối thấp so với người lớn, tuy nhiên, do sự xuất hiện của biến thể Delta, số trẻ chưa tiêm chủng mắc bệnh và xuất hiện biến chứng phức tạp đã tăng lên.

Trước tình hình trên, ngày 26/10, nhóm cố vấn của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ đã ủng hộ việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer để tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 5-11. Tuy nhiên, để được sử dụng, vaccine này cần được FDA và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) phê duyệt.

Trước đó, hồi tháng 9, FDA cũng đã phê duyệt việc sử dụng vaccine của Pfizer để tiêm mũi tăng cường cho các nhóm trên.

Ông Bancel hy vọng những người trên 50 tuổi sẽ được tiêm mũi tăng cường hằng năm, bắt đầu từ năm 2023, do khả năng bảo vệ của vaccine giảm theo thời gian. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng hiện chưa thể chắc chắn việc tiêm mũi tăng cường một cách rộng rãi có thực sự cần thiết hay không.

Nga: Moskva đóng cửa trường học, cửa hàng và quán ăn

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 20/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ đô Moskva đã đóng cửa trường học, cửa hàng không thiết yếu và nhà hàng trong vòng 11 ngày nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Theo truyền thông Nga, các trường học và nhà trẻ, cùng tất cả dịch vụ không thiết yếu, trong đó có các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và các khu thể thao và giải trí sẽ đóng cửa cho đến ngày 7/11 tới. Chỉ các cửa hàng bán thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm mới được mở cửa. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền thủ đô Moskva đang nỗ lực khống chế làn sóng lây nhiễm COVID-19, với số ca nhiễm và tử vong liên tục ở mức cao chưa từng thấy.

Nga là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh trên thế giới, với hơn 230.000 người tử vong. Dù chính quyền nỗ lực triển khai chương trình tiêm chủng, song tỷ lệ người dân đi tiêm vaccine vẫn tương đối thấp. Hiện mới chỉ có 32% người dân Nga đã hoàn thành việc tiêm chủng.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép người dân nghỉ làm hưởng nguyên lương trong 1 tuần, từ ngày 30/10 đến ngày 7/11, nhằm khống chế số ca mắc mới. Trong bối cảnh các khảo sát cho thấy hơn 33% người dân nước này lên kế hoạch đi du lịch trong thời gian nghỉ lễ trên và thành phố nghỉ dưỡng Sochi dự báo sẽ đón một lượng lớn du khách trong dịp này, Điện Kremlin khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong thời gian không phải đi làm.

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 1.159 ca tử vong do mắc COVID-19 – mức cao nhất từ trước đến nay, nâng số người không qua khỏi ở nước này lên 235.057. Hiện Nga là nước có số người tử vong do mắc COVID-19 cao nhất châu Âu.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, Nga có kế hoạch khởi động lại chiến dịch quảng cáo tiêm chủng cũng như thông tin công cộng nhằm thuyết phục người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình, trong bối cảnh các loại vaccine vẫn chưa phải “vũ khí” hiệu quả nhất trong việc phòng, chống COVID-19.

Số ca mắc mới tăng gần gấp đôi trong tuần tại Italy

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Ronda, Italy ngày 23/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Italy đã tăng mạnh trong tuần từ 20-26/10, với 25.585 ca, tăng 43,2% so với 17.870 ca của tuần trước, trong khi số người tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi đầu lại giảm.

Nguyên nhân có thể là do việc tăng mạnh số lượng xét nghiệm trong 2 tuần qua, sau khi quy định bắt buộc phải có thẻ xanh COVID-19, chứng chỉ giấy hoặc kỹ thuật số cho thấy người sở hữu đã được tiêm phòng, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ hoặc hồi phục từ COVID-19 trong vòng 6 tháng, để được đến nơi làm việc có hiệu lực từ ngay 15/10. Những người không muốn tiêm vaccine buộc phải đi làm xét nghiệm COVID-19 hai ngày một lần. Số ca mắc mới tăng lên cũng khiến tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện để điều trị COVID-19 tăng 7,5%. Dữ liệu cũng cho thấy thông số Rt, thể hiện tốc độ lây nhiễm COVID-19, đã tăng lên 1,2.

Trong khi đó, số người đi tiêm vaccine mũi đầu trong tuần chỉ đạt hơn 152.000, giảm 53% so với tuần trước, cũng có thể liên quan đến sự gia tăng nhẹ số người đi tiêm trước khi quy định bắt buộc phải có thẻ xanh mới được đến nơi làm việc có hiệu lực từ 15/10, sau khi tỷ lệ tiêm chủng giảm đều trong những tuần và tháng trước đó. Khoảng 9/10 thẻ xanh được cấp từ trong tuần từ 14-20/10 là dựa trên kết quả xét nghiệm âm tính, chứ không phải tiêm chủng.

Theo số liệu của Bộ Y tế, cho đến nay, hơn 86% dân số Italy trên 12 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 82% đã được tiêm đủ liều. Chính phủ đang đặt mục tiêu tăng tỷ lệ người đã tiêm vaccine lên 90%. Báo cáo trên cho biết hiện Italy có khoảng 11 triệu liều vaccine chưa được sử dụng.