COVID-19 tới 6h sáng 29/9: Cả thế giới giảm, riêng Nga ca tử vong mới cao kỷ lục

Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục ở mức hơn 2.000 ca ngày thứ 3 liên tiếp sau khi số ca mắc mới tăng vọt ở những khu vực khác trên cả nước ngoài khu vực thủ đô Seoul và vùng lân cận. Giới chức y tế cho rằng số ca bệnh tại nước này tăng vọt là do người dân Hàn Quốc đã đi lại nhiều trong kỳ nghỉ Tết Trung Thu vừa qua.

Chủ nghiệm nghiên cứu, Ashley Clift khẳng định kết quả nghiên cứu này là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy hút thuốc có liên quan đến nguy cơ bệnh trở nặng của người mắc COVID-19 và không chi dừng ở đó, hút thuốc còn làm gia tăng nguy cơ về bệnh tim mạch, các loại ung thư. Do đó, theo ông, hiện tại là thời điểm thích hợp để kêu gọi mọi người không hút thuốc lá.

Kết luận trên được đưa ra sau khi nhóm các nhà nghiên cứu từ Oxford, Đại học Bristol và Đại học Nottingham tổng hợp dữ liệu từ các hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm COVID-19, dữ liệu nhập viện và giấy chứng tử trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 /2020 của 421.469 người tham gia Ngân hàng Biobank của Anh. Qua đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng so với những người chưa bao giờ hút thuốc, những người hút thuốc có nguy cơ nhập viện cao hơn 80% và có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn đáng kể.

Ở quy mô toàn bang New York, Thống đốc Kathy Hochul cho biết đang cân nhắc việc tuyển dụng nhân viên y tế từ bang khác tới đề bù đắp số lượng nhân viên y tế thiếu hụt. Bà cho biết 16% trong tổng số 450.000 nhân viên y tế của bang này vẫn chưa tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine.

Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio cho biết các bệnh viện trong thành phố chưa bị ảnh hưởng nhiều từ diễn biến trên, song ông bày tỏ quan ngại về tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thấp ở nhiều ngành của bang này.

Các bệnh viện tại thành phố New York, Mỹ bắt đầu sa thải hoặc đình chỉ công tác những nhân viên y tế không tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 theo quy định được bang New York ban hành hồi tháng trước. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động tại một số bệnh viện kéo theo đó là nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhiều ca phẫu thuật chỉ định đã phải tạm hoãn.

Mỹ: Các bệnh viện ở New York sa thải nhân viên không tiêm vaccine

Thái tử Jordan dương tính với COVID-19

Tòa án Hoàng gia Jordan ngày 27/9 thông báo Thái tử Al Hussein bin Abdullah có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Theo thông báo của Tòa án Hoàng gia Jordan, Thái tử Hussein đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, hiện có triệu chứng nhẹ và tình trạng sức khỏe tốt.

Quốc vương Abdullah và Hoàng hậu Rania sẽ cách ly tại dinh thự trong thời gian 5 ngày mặc dù có kết quả xét nghiệm âm tính.

Campuchia: “Nóng” các ổ dịch trong chùa

Các ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng ở Campuchia đang tăng nhanh liên quan đến ổ dịch các ngôi chùa tại thủ đô Phnom Penh và mới nhất là Battambang, nơi có tới 43% nhà sư có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, cùng với đó là “điểm nóng” COVID-19 tại tỉnh Siem Reap chưa có dấu hiệu dịu đi. Tính đến ngày 28/9, Campuchia ghi nhận tổng cộng 110.792 ca, trong đó 101.690 người đã khỏi bệnh và 2.287 người tử vong. Sự lây lan rộng của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đã trở thành nỗi ám ảnh đối với các tỉnh của Campuchia giáp biên giới Thái Lan như Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Siem Reap, Battambang và Preah Vihear, đặc biệt là sau khi biên giới Campuchia – Thái Lan mở cửa trở lại ngày 13/8, khiến lao động di cư Campuchia ồ ạt từ Thái Lan về nước.

Một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 20/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 28/9, Chính phủ Campuchia đã đề xuất một chiến dịch hồi phục ngành du lịch với khẩu hiệu “Campuchia An toàn” như là một trong những chiến lược nhằm thu hút du khách nội địa và quốc tế trong giai đoạn mở cửa trở lại và tương lai. Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh bất chấp các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tiếp tục lan rộng toàn cầu và sự bất ổn trong tương lai, Campuchia đã vạch ra những chiến lược then chốt kịp thời cùng các nỗ lực tiêm chủng và tiếp tục triển khai các biện pháp an toàn làm nền tảng cho việc từng bước tái mở cửa nền kinh tế và các hoạt động xã hội trong “trạng thái bình thường mới”.

Một học sinh được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 20/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Dân số Singapore giảm kỷ lục vì đại dịch

Báo cáo Sơ bộ Dân số hàng năm của Chính phủ Singapore công bố ngày 28/9 cho thấy dân số nước này đã sụt giảm kỷ lục trong năm qua do tác động từ những biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19.

Tổng dân số của “đảo quốc Sư tử”, trong đó có công dân, thường trú nhân và những người cư trú khác tính đến tháng 6/2021 đã giảm xuống còn 5,45 triệu người so với con số 5,69 triệu người vào năm 2020, đánh dấu năm thứ 2 suy giảm liên tiếp. Theo ghi nhận của Cơ quan Thống kê Singapore, mức giảm 4,1% này là mức cao nhất kể từ năm 1950 và là lần thứ 3 Singapore ghi nhận sự suy giảm dân số. Năm 2020, tổng dân số Singapore giảm 0,3% và năm 1986 nước này ghi nhận dân số giảm 0,1%.

Dân số thường trú của Singapore đã giảm 6,2%, tương đương 0,49 triệu người. Ảnh: Straits Times

Việc suy giảm dân số năm nay tại Singapore chủ yếu xuất phát từ việc giảm tới 10,7% số người không phải là công dân và thường trú nhân Singapore tại nước này. Số lượng công dân Singapore cũng giảm 0,7%, xuống còn 3,5 triệu người; trong khi đó, số lượng thường trú nhân giảm mạnh hơn, ở mức 6,2%, xuống còn 0,49 triệu người. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1970, cả hai nhóm người này đều có sự suy giảm trên cơ sở so sánh theo từng năm.

Báo cáo cho biết những hạn chế trong việc đi lại, di chuyển trong thời kỳ đại dịch COVID-19 là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm dân số tại Singapore, vì nhiều công dân và thường trú nhân đã ở nước ngoài liên tục từ 12 tháng trở lên và những người này không được tính vào dân số của Singapore.

Vaccine AstraZeneca được chuẩn bị chuyển tới Thái Lan ngày 28/9/2021. Ảnh: Bộ Y tế Singapore

Philippines cấp phép tiêm vaccine cho trẻ từ 12 tuổi

Từ tháng 10 tới, trẻ em Philippines từ 12 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19. Đây là quyết định được Chính phủ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đưa ra ngày 28/9, trong nỗ lực nâng tỷ lệ tiêm chủng của cả nước cũng như chuẩn bị mở cửa lại trường học.

Trước đó, Cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc của Philippines đã phê chuẩn sử dụng vaccine của hãng Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Tiêm chủng cho trẻ em được coi là một bước quan trọng để mở lại các trường học ở Philippines, vốn là một trong số ít các quốc gia trên thế giới vẫn đóng cửa trường học kể từ khi đại dịch bùng phát. Chính phủ Philippines gần đây đã công bố kế hoạch thí điểm mở cửa trở lại 120 các trường tiểu học và trung học, nhưng chỉ có rất ít thông tin chi tiết được công bố.

Giáo viên hướng dẫn học sinh học trực tuyến tại Taguig, Philippines, ngày 3/3/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tiến độ tiêm phòng COVID-19 tại Philippines hiện vẫn bị đánh giá là chậm chạp. Gần 7 tháng sau khi lô vaccine đầu tiên được chuyển giao cho Philippines, đến nay mới chỉ có 25% người trưởng thành ở nước này đã tiêm vaccine đầy đủ. Chính phủ Philippines trước đó đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 70% người trưởng thành trước cuối năm 2021. Theo người phát ngôn của chính phủ, ông Harry Roque, tỷ lệ tiêm vaccine đủ liều tại vùng thủ đô là hơn 72%. Kể từ khi đại dịch bùng phát, Philippines đã ghi nhận tổng cộng 2,5 triệu ca mắc, trong đó có hơn 37.000 ca tử vong.