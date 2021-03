COVID-19 tới 6h sáng 3/3: Thêm trên 8.200 ca tử vong; Biến thể Brazil làm mất miễn dịch

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Helsinki, Phần Lan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 3/3 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 115.257.659 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.558.309 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 90.980.335 người, 21.711.954 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 90.708 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Brazil (57.318 ca), Mỹ (44.329 ca) và Pháp (22.857 ca); Brazil dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 1.525 ca), tiếp theo là Mỹ (1.490 ca) và Mexico (437 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 29.358.983 triệu người, trong đó có 528.718 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 11.139.313 ca nhiễm, bao gồm 157.385 ca tử vong. Trong khi đó, số ca tử vong tại Brazil là 257.361 trong tổng số 10.646.926 ca nhiễm.

Người dân thư giãn bên dòng kênh Landwehr ở Berlin, Đức trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ngày 24/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tính theo tỷ lệ dân số, Cộng hòa Séc là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 193 người tử vong. Tiếp đến là Bỉ với 191 người và Slovenia 185 người/100.000 dân.

Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 37,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 856.000 ca tử vong. Tiếp đến là các nước Mỹ Latinh và Caribe, với hơn 680.300 ca tử vong trong hơn 21,4 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ có hơn 536.600 ca tử vong trong hơn 29,5 triệu ca nhiễm. Châu Á ghi nhận hơn 256.900 ca tử vong trong hơn 16,1 triệu ca nhiễm. Trung Đông có hơn 104.400 ca tử vong, châu Phi có hơn 104.000 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại dương là 951 người.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Praha, CH Séc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Mỹ – Tổng thống Biden: “Cuộc chiến còn xa mới kết thúc”

Tổng thống Joe Biden ngày 2/3 cảnh báo cuộc chiến chống COVID-19 “còn xa mới kết thúc” trong bối cảnh một số tiểu bang đang bắt đầu nới lỏng các hạn chế phòng dịch.

“Chúng ta đang đạt tiến bộ từ đống lộn xộn được thừa hưởng. Chúng ta đang di chuyển đúng hướng… Nhưng tôi phải thành thật với các bạn, cuộc chiến này còn xa mới kết thúc”, ông Biden tuyên bố. Ông lưu ý tình hình có thể sẽ xấu đi khi các biến thể mới lây lan và gây ra những bước lùi khó lường.

“Dù chúng ta vui mừng với thông tin về loại vaccine thứ ba, tôi thúc giục mọi người Mỹ, làm ơn tiếp tục rửa sạch tay, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và duy trì đeo. Hãy tiêm vaccine khi đến lượt. Bây giờ không phải lúc buông lỏng”, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong ngày 2/3. Ảnh: CNN

Ông Biden khẳng định nước Mỹ sẽ có đủ vaccine ngừa COVID cho toàn bộ người trưởng thành vào tháng 5/2021.

Trong khi đó, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm – Tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng Mỹ phải quyết tâm với chiến lược tiêm phòng đủ 2 liều vaccine của Pfizer/BioNTech và Moderna. Ông Fauci cảnh báo việc trì hoãn liều tiêm thứ hai sẽ đặt ra nhiều nguy cơ, làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine, tạo điều kiện cho các biến thể lây lan và có thể làm gia tăng sự hoài nghi của người dân vốn đang do dự trong việc tiêm vaccine.

Ông đồng thời khuyến khích người Mỹ nên chấp nhận tiêm bất kỳ loại nào trong ba loại vaccine đã được được cấp phép, gồm vaccine của hãng Pfizer/BioNTech, Moderna và vaccine một liều duy nhất của hãng Johnson & Johnson, vừa được Mỹ cấp phép ngày 27/2 vừa qua.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Belem, bang Para, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Biến thể tại Brazil có thể làm mất khả năng miễn dịch

Các nhà khoa học thuộc trường Imperial ở London (Anh) ngày 2/3 cho biết, một biến thể của virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở Brazil và được phát hiện ở ít nhất 20 quốc gia trên thế giới, có tốc độ lây lan nhanh, có thể tái lây nhiễm cho những người trước đó đã khỏi bệnh.

Trong một nghiên cứu về sự xuất hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 và sự lây lan của chủng virus này ở thành phố Manaos thuộc vùng rừng nhiệt đới Amazon, các nhà khoa học xác định được rằng biến thể này, hay còn được biết đến dưới tên P.1, có một “chùm đột biến độc đáo” và rất nhanh đã trở thành một biến thể nổi trội lây lan ở vùng này.

Chuyên gia về virus học Nuno Faria, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết trong 100 người tại Manaos mắc COVID-19 đã khỏi bệnh trước đó thì có khoảng từ 25 đến 61 người dễ bị tái nhiễm với P.1. Các nhà khoa học cũng tính toán rằng virus P.1 có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 1,4 đến 2,2 lần so với loại virus SARS-CoV-2 xuất hiện ban đầu.

Một cụ bà được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca/Oxford tại Wigan, Anh ngày 21/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Colombia – nước đầu tiên ở châu Mỹ nhận vaccine qua COVAX

Colombia đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Mỹ tiếp nhận vaccine ngừa COVID-19 thông qua Cơ chế cung cấp vaccine toàn cầu (COVAX). Như vậy, đến nay cơ chế COVAX đã cung cấp vaccine cho 3 quốc gia gồm Ghana, Côte d’Ivoire và Colombia. Lô vaccine đầu tiên của COVAX cho Colombia gồm 117.000 liều vaccine của hãng Pfizer/BioNTech sản xuất.

Colombia là nước có số ca nhiễm nhiều thứ hai Mỹ Latinh, sau Brazil. Nước này đã bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà từ cách đây 2 tuần và hiện đã tiêm cho 130.000 người, hầu hết là nhân viên y tế. Các nước khác trong khu vực như Peru, Al Salvador và Bolivia cũng dự định sẽ sớm nhận được vaccine từ COVAX. Số người tiếp cận với vaccine thông qua COVAX sẽ tiếp tục tăng mạnh theo từng tháng và khoảng 280 triệu liều sẽ đến châu Mỹ và vùng Caribe vào cuối năm 2021.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại London, Anh, ngày 2/2/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Châu Âu- Tây Ban Nha: Hơn 10.500 ca tử vong trong tháng 2

Tại châu Âu, Tây Ban Nha đã ghi nhận 10.528 ca tử vong do dịch COVID-19 trong tháng 2 vừa qua. Đây là con số tồi tệ nhất kể từ tháng 4 năm ngoái khi Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 16.354 ca tử vong do COVID-19 trong giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng thứ nhất. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này gần chạm mức 70.000 ca. Bộ này nhấn mạnh tuy đỉnh điểm của làn sóng dịch thứ 3 đã qua với tổng số ca mắc trong 14 ngày giảm xuống mức trung bình 175 ca trên 100.000 dân, thấp hơn nhiều so với mức gần 900 ca hồi cuối tháng 1 vừa qua, song vẫn là con số cao.

Bồ Đào Nha tăng thời gian giữa 2 liều tiêm vaccine

Theo giới chức y tế Bồ Đào Nha, nước này sẽ tăng thời gian giữa hai liều tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech từ 21 ngày lên 28 ngày. Trợ lý Quốc vụ khanh về Y tế Antonio Lacerda Sales cho biết: “Chúng tôi phải điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp với thực tế, phụ thuộc vào kế hoạch cung cấp vaccine”. Theo quan chức trên, sự thay đổi này sẽ giúp đạt mục tiêu là tiêm phòng cho thêm 100.000 người vào cuối tháng 3. Đến nay, 35% người trên 80 tuổi và 70% nhân viên y tế của Bồ Đào Nha đã được tiêm liều đầu tiên.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 18/2/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Pháp: Giới nghiêm ban đêm trong 4-6 tuần tới

Để bảo vệ những nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ Pháp quyết định trong 4 đến 6 tuần tới sẽ duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm cùng các biện pháp phong tỏa như đóng cửa quán rượu, nhà hàng và viện bảo tàng. Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 3,7 triệu ca, đứng thứ 6 thế giới.