COVID-19 tới 6h sáng 3/9: Thế giới có 613.000 ca mắc mới, Mỹ tiếp tục đứng đầu

Trước đó, ngày 31/8, WHO đã đưa biến thể B.1.621, còn gọi là biến thể Mu, vào danh sách “biến thể đáng quan tâm” vì biến thể này có các đột biến có khả năng vô hiệu hóa tác dụng của vaccine. Biến thể Mu được phát hiện lần đầu tiên ở Colombia vào tháng 1/2021. Theo NHK, cho đến nay, biến thể này đã được xác nhận ở ít nhất 39 quốc gia, trong đó có các quốc gia ở Nam Mỹ và châu Âu, chiếm chưa đến 0,1% số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở Colombia là 39%. WHO nhấn mạnh cần có các nghiên cứu bổ sung để hiểu rõ hơn về các đặc điểm của biến thể này.

Đài truyền hình NHK dẫn lời Tổng Giám đốc Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) Wakita Takaji cho rằng có nhiều biến thể mới đang được xác nhận, nhưng cần phải chú ý tới các biến thể có khả năng lây truyền cao hơn so với các biến thể khác.

Trong quá trình kiểm dịch ở sân bay, Nhật Bản đã phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu – một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào danh sách “biến thể đáng quan tâm”.

Trên phạm vi toàn cầu, WHO đã đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 cho 10% dân số ở mỗi quốc gia vào cuối tháng 9/2021, 40% dân số của mỗi quốc gia vào cuối năm 2021 và 70% dân số của mỗi quốc gia vào giữa năm 2022.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi mới đây tuyên bố nước này đã đạt mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề ra.

Công trình nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học ở Đại học Northwestern (Mỹ) thực hiện và được cống bố trên Tạp chí Scientific Reports mới đây. Nghiên cứu có sự tham gia của 27 người trưởng thành ở khu vực Chicago. Toàn bộ những người này đã được tiêm chủng phòng COVID-19 với vaccine của hãng Pfizer hoặc Moderna, một vài người trong số này đã từng mắc COVID-19. Họ gửi mẫu máu vào hai thời điểm: từ 2 – 3 tuần sau mũi tiêm đầu tiên đầu tiên và thứ 2, và 2 tháng sau mũi thứ hai. Các nhà nghiên cứu của Đại học Northwestern (Mỹ) đã phân tích các mẫu máu để tìm kháng thể chống virus SARS-CoV-2.

Dữ liệu mới công bố cho thấy trên 15 triệu liều vaccine COVID-19 đã bị vứt bỏ ở Mỹ trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng chậm chạp.

Theo kênh RT (Nga), số vaccine COVID-19 trên do các hiệu thuốc và chính quyền các bang vứt bỏ sau khi nhận nhiệm vụ phân phối vaccine từ ngày 1/3.

Tuần này, dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) công bố cho thấy các đơn vị có nhiệm vụ tiêm vaccine cho người dân đã vứt bỏ hàng triệu liều vaccine. Chuỗi nhà thuốc Walgreens vứt gần 2,6 triệu liều, còn chuỗi nhà thuốc CVS phải bỏ đi khoảng 2,3 triệu liều.

Bang Texas, North Carolina, Pennsylvania và Oklahoma bỏ nhiều vaccine COVID-19 nhất.

Trong tháng 7, Mỹ vứt bỏ 4,7 triệu liều vaccine, tăng 300.000 liều so với con số 4,4 triệu liều bị bỏ hồi tháng 6. Số lượng vaccine bị bỏ trong tháng 8 ít hơn một chút, với 3,8 triệu liều. Tới nay, trên 360 triệu liều vaccine đã được tiêm ở Mỹ.

Lý do cụ thể vaccine bị vứt bỏ ở Mỹ hiện vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, vaccine COVID-19 có thể bị vứt đi vì lọ bị vỡ, tủ lạnh dự trữ hỏng, không bảo quan đúng nhiệt độ hoặc hết hạn sử dụng.

Phát ngôn viên CDC cho rằng số liều vaccine bị bỏ chỉ là một phần nhỏ và cực kỳ thấp so với số liều được sử dụng. Bà nói: “Đây là bằng chứng về quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa chính phủ liên bang, các khu vực và các nhà cung cấp vaccine để càng nhiều người được tiêm càng tốt, đồng thời giảm số vaccine bị lãng phí trên khắp hệ thống”.

Khi ca mắc do biến thể Delta gia tăng, chính phủ Mỹ đã thông báo kế hoạch tiêm mũi tăng cường cho người dân trên cả nước, bắt đầu từ ngày 20/9 tới.

Tỉnh đông dân nhất Canada sẽ áp dụng hộ chiếu vaccine từ ngày 22/9

Người dân có giấy chứng nhận đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Bradford, Ontario, Canada ngày 1/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ hiến tỉnh Ontario, ông Doug Ford ngày 1/9 đã thông báo về kế hoạch triển khai hệ thống hộ chiếu vaccine tại tỉnh đông dân nhất Canada này, yêu cầu người dân xuất trình bằng chứng đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 trước khi vào phòng tập thể thao, rạp hát, nhà hàng ở không gian trong nhà, các trung tâm tổ chức tiệc cưới, hội trường…. Để được coi là đã tiêm chủng đầy đủ, người dân phải tiêm liều thứ hai của vaccine phòng COVID-19 trước đó 2 tuần.

Kế hoạch này – có hiệu lực từ ngày 22/9 – ban đầu sẽ sử dụng chứng nhận tiêm chủng do chính phủ cấp (bản in giấy hoặc bản gửi qua email) và người dân cần xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh. Dự kiến, vào ngày 22/10 sẽ có một ứng dụng trên điện thoại thông minh, cho phép hiển thị chứng nhận tiêm chủng của người dân. Các quy tắc mới sẽ không áp dụng với các nhà hàng ngoài trời, các cửa hàng bán lẻ cũng như nơi thờ cúng. Hệ thống này cũng miễn trừ với những trường hợp bị dị ứng với vaccine, những người không thể tiêm vaccince do có rủi ro về sức khỏe và trẻ em dưới 12 tuổi. Mức phạt đối với hành vi không tuân thủ quy định về hộ chiếu vaccine tại Ontario là 750 CAD (594 USD) đối với cá nhân và lên tới 1.000 CAD (792 USD) hoặc hơn đối với doanh nghiệp.

Trong những tuần qua, nhiều nhóm doanh nghiệp, chuyên gia y tế và các chính trị gia đối lập đã yêu cầu chính quyền Ontario triển khai hệ thống chứng nhận vaccine, tương tự như các hệ thống được công bố ở các tỉnh Manitoba, British Columbia và Quebec.

Ông Ford trước đó đã lên tiếng phản đối ý tưởng về hộ chiếu vaccine, cảnh báo vào tháng 7/2021 rằng khái niệm này sẽ tạo ra một “xã hội chia rẽ”. Tuy nhiên trong những ngày gần đây, Thủ hiến của Ontario đã đảo ngược quan điểm của mình trong bối cảnh làn sóng thứ tư của đại dịch vẫn tiếp diễn.

Tuần trước, trong chiến dịch vận động tranh cử, nhà lãnh đạo đảng Tự do, Thủ tướng Justin Trudeau đã cam kết thành lập một quỹ trị giá 1 tỷ CAD cho các tỉnh để xây dựng chương trình chứng nhận tiêm chủng.

Trong khi đó, hệ thống hộ chiếu vaccine của tỉnh Quebec, có hiệu lực vào ngày 1/9, sẽ cho phép người dân sử dụng bản chứng nhận tiêm chủng in giấy, hoặc file PDF kỹ thuật số, hoặc một ứng dụng điện thoại thông minh hiển thị mã QR. Người dùng cũng sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh.

Một số tỉnh tại Canada thời gian gần đây liên tục thông báo về kế hoạch triển khai hộ chiếu vaccine. Manitoba là tỉnh đầu tiên. sau đó đến Quebec, British Columbia, và bây giờ là Ontario. Giới chuyên gia khuyến nghị, để giảm thiểu ảnh hưởng của làn sóng lây nhiễm thứ tư của dịch bệnh, Canada cần hướng tới mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho ít nhất 90% dân số đủ điều kiện tiêm chủng. Và một trong những chìa khóa để đạt được mục tiêu này, đó là áp dụng hộ chiếu vaccine.

Theo Bộ Y tế Canada, hiện hơn 82% người dân Canada trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 và trên 74% đã hoàn thành tiêm chủng.