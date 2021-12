COVID-19 tới 6h sáng 6/12: Thêm 3.800 ca tử vong; Anh-Pháp-Đức dẫn đầu ca nhiễm mới

Ngày 2/12, Thị trưởng Rio de Janeiro đã yêu cầu người dân trình chứng nhận COVID-19 khi vào các thẩm mỹ viện, nhà hàng, quán bar và khách sạn. Trước đó, Brazil chỉ yêu cầu trình chứng nhận COVID-19 khi vào rạp chiếu phim, nhà hát, các cơ sở thể dục thể thao, bảo tàng và sân vận động. Thông thường hằng năm, các lễ hội đón chào Năm mới của Rio de Janeiro, với những màn khiêu vũ sôi động và bắn pháo hoa rực rỡ, thu hút khoảng 3 triệu người đổ về bãi biển Copacabana nổi tiếng. Tuy nhiên, theo ông Paes, ngay cả khi không có pháo hoa, Rio de Janeiro vẫn sẽ nồng nhiệt chào đón du khách đã tiêm chủng. Ông cũng bày tỏ lạc quan về khả năng tổ chức lễ hội Carnival do còn 3 tháng nữa mới diễn ra lễ hội này.

Chính quyền thành phố Rio de Janeiro của Brazil ngày 4/12 đã hủy lễ hội đón mừng Năm mới 2022 do quan ngại ngày một tăng về sự lây lan của biến thể mới Omicron. Quyết định này cũng làm gia tăng sự không chắc chắn về việc tổ chức Lễ hội Carnival mang tính biểu tượng của thành phố vào tháng 2/2022 tới.

Ông Takaji Wakita, người đứng đầu Viện quốc gia Nhật Bản về các bệnh truyền nhiễm (NIID), cảnh báo rằng không nên đưa ra phán đoán vội vàng về nguy cơ những người nhiễm biến thể Omicron sẽ có những triệu chứng nghiêm trọng. Một chuyên gia Nhật Bản khác cho rằng nếu nguy cơ nhiễm Omicron dẫn tới bệnh nặng cũng giống như nhiễm biến thể Delta hay các biến thể khác thì mọi người không cần thiết phải thực hiện những biện pháp đối phó bổ sung ngoài các biện pháp phòng ngừa thường xuyên là đeo khẩu trang, tránh các tiếp xúc gần, nơi đông người, không gian kín, ngay cả khi xuất hiện tình trạng lây nhiễm gia tăng trong cộng đồng do biến thể mới.

Theo Japan Times ngày 5/12, những người mắc biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 dường như có xu hướng bị nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, có thể tốc độ lây nhiễm của biến thể này cao hơn so với biến thể Delta.

Cụ thể, theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này ghi nhận thêm 5.128 ca mắc mới, trong đó có 5.104 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca mắc lên 473.034 ca. Tính đến nay, Hàn Quốc ghi nhận 12 ca nhiễm biến thể Omicron. Số ca đang trong tình trạng nặng hiện là 744 ca, giảm 752 ca so với 1 ngày trước đó.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã bác khả năng phong tỏa đất nước vào thời điểm này, song hối thúc tất cả người trưởng thành đăng ký tiêm mũi thứ 3 vaccine ngừa COVID-19 trước giữa tháng 1. Sau ngày 15/1, người dân trong độ tuổi từ 18-64 sẽ phải trình chứng nhận tiêm mũi tăng cường không quá 7 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2 nhằm duy trì hiệu lực của chứng nhận COVID-19 – vốn là điều kiện bắt buộc để vào nhà hàng, quán bar, các cơ sở thể dục thể thao và một số địa điểm công cộng khác. Tính đến nay, Pháp đã có 119.457 người không qua khỏi do mắc COVID-19.

Số ca mắc mới tại Pháp đang ngày một gia tăng khi nước này bước vào mùa Đông. Trung bình số ca mắc mới trong một tuần của tuần trước vào khoảng 41.000 ca, cao gần gấp rưỡi so với con số chưa đầy 28.000 ca của 1 tuần trước đó.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết Ngoại trưởng nước này Pekka Haavisto đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngoại trưởng Haavisto, 63 tuổi, không biểu hiện triệu chứng và đang làm việc tại nhà. Chính phủ và Quốc hội Phần Lan đã nhận được thông tin ông Haavisto mắc COVID-19. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Phần Lan đã tham dự hội nghị ngoại trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) diễn ra ở Stockholm (Thụy Điển). Trước đó, ông đã đến Riga, Latvia tham dự hội nghị ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thống kê của Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 5/12 cho thấy số ca tử vong của nước trong 24 giờ qua là 372 ca, giảm so với mức 417 ca một ngày trước đó.

Thống kê cho thấy COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 615.000 người ở Brazil và nước này hiện có số người tử vong cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Campuchia dỡ bỏ lệnh cấm du khách tới từ các nước châu Phi

Ngày 5/12, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng thông báo nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm du khách tới từ 10 quốc gia châu Phi sau gần một tuần ban hành do sự xuất hiện của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Theo Bộ trưởng Mam Bunheng, được sự thông qua của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Bộ Y tế đã quyết định dỡ bỏ lập tức lệnh cấm đối với du khách tới từ các nước Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zimbabwe, Malawi, Angola và Zambia. Tuy nhiên, du khách tới từ 10 quốc gia trên cũng như những người từng tới các nước này trong vòng 2 tuần vừa qua cần phải được xét nghiệm nhanh COVID-19 ngay khi tới Campuchia. Ông Mam Bunheng nêu rõ: “Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, họ cần phải cách ly 7 ngày và làm xét nghiệm PCR vào ngày cách ly thứ 6”.

Học sinh đến trường ở Phnom Penh, Cambodia ngày 1/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Campuchia cũng cho biết các du khách đã tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng COVID-19 cần trình giấy chứng nhận y tế xác nhận họ đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi tới Campuchia, trong khi những người chưa tiêm vaccine sẽ phải cách ly đủ 14 ngày.

Lào tiếp tục cấm cá nhân ra vào khu vực có lây nhiễm

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, Chính phủ Lào tiếp tục cấm cá nhân ra vào khu vực có lây nhiễm (vùng đỏ) theo quy định của Ủy ban chuyên trách, ngoại trừ người được chính quyền địa phương cấp phép và xe chở hàng hóa.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Chính phủ Lào đồng thời giao các bộ, cơ quan tương đương, doanh nghiệp tại thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh có dịch lây nhiễm trong cộng đồng cho phép cán bộ và công chức luân phiên trực ban hoặc làm việc tại nhà qua hệ thống điện tử. Riêng đối với người có nguy cơ và phụ nữ có thai không thể tiêm vaccine thì cho làm việc ở nhà.

Bộ Y tế Lào ngày 5/12 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.364 ca mắc mới COVID-19 tại 18 tỉnh, thành phố và 6 ca tử vong do COVID-19, trong đó có 5 ca là người nhập cảnh. Sau 1 ngày có chiều hướng giảm, số ca mắc COVID-19 tại Lào đã tăng cao trở lại (tăng 395 ca so với ngày 4/12). Đáng chú ý, thủ đô Viêng Chăn ghi nhận số ca cộng đồng gia tăng với 658 ca trong một ngày tại 194 bản thuộc 9 quận, tăng 208 ca so với ngày 4/12, tiếp tục đứng đầu cả nước. Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào là 79.833 ca, trong đó có 207 ca tử vong.

Liên quan tới nỗ lực chống dịch COVID-19, Lào vừa tiếp nhận 500.000 liều vaccine của hãng Sinovac (Trung Quốc) do Chính phủ Hoàng gia Campuchia viện trợ.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Singapore: Các vaccine hiện nay vẫn bảo vệ được trước biến thể Omicron

Trong cập nhật về biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 ngày 5/12, Bộ Y tế Singapore (MOH) cho rằng còn quá sớm để kết luận về mức độ nặng của bệnh COVID-19 mà biến thể này có thể gây ra. Trong khi đó, các nhà khoa học đang chia sẻ quan điểm rằng các vaccine phòng COVID-19 hiện nay vẫn có hiệu quả trước Omicron

Theo MOH, các thông tin kỹ lưỡng hơn về biến thể mới này dự kiến sẽ có trong vài tuần tới, khi mà các nghiên cứu về hiệu quả của vaccine cũng như khả năng Omicron gây bệnh nặng hơn hay nhẹ hơn các biến thể trước đây đang được tiến hành. Cập nhật trên của MOH được đưa ra sau khi bộ này xem xét các thông tin từ Nam Phi và những nước khác về các ca mắc COVID-19 do nhiễm biến thể Omicron.

Khách hàng dùng bữa tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại ở Singapore, ngày 14/5/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Về mức độ lây nhiễm, MOH cho rằng theo những đánh giá ban đầu từ Nam Phi nói riêng và toàn cầu nói chung, biến thể Omicron có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, so sánh với các biến thể Delta và Beta, dường như Omicron cũng làm tăng nguy cơ tái nhiễm ở những người đã bình phục sau khi mắc COVID-19.

Về xét nghiệm, MOH nhấn mạnh các nghiên cứu cho thấy ngoài xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh ART cũng hiệu quả trong phát hiện các ca nhiễm Omicron. Chính vì thế, xét nghiệm vẫn là một công cụ chủ chốt để phát hiện và khống chế sớm sự lây nhiễm.

Theo MOH, các ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện trên thế giới chủ yếu có triệu chứng nhẹ và chưa có ca tử vong nào. Các triệu chứng thường gặp bao gồm đau họng, mệt mỏi và ho.

Thu Hằng/Báo Tin tức