COVID-19 tới 6h sáng 7/4: Ca mắc mới tăng trên toàn cầu; Brazil trải qua ngày chết chóc nhất

Ngày 6/4 là ngày thứ hai liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trên 400 ca, trong bối cảnh nước này xuất hiện các ổ dịch lẻ tẻ trên toàn quốc và dịch bệnh có nguy cơ tăng trở lại do người dân lơ là cảnh giác và gia tăng hoạt động đi lại vào mùa Xuân.

Cho đến nay, Australia mới chỉ tiêm phòng được cho khoảng 670.000 người, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 4 triệu người đến cuối tháng 3. Theo thống kê, Australia đã ghi nhận tổng cộng 29.364 ca nhiễm và 909 ca tử vong do COVID-19

Quyết định hạn chế xuất khẩu của EU đã phản ánh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vaccine của AstraZeneca trên toàn khối, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến chiến dịch tiêm phòng của Australia, vốn đã bị chậm 83% so với tiến độ đề ra. Australia hiện mới nhận được 300.000 liều vaccine của AstraZeneca và dự kiến sẽ được nhận thêm 400.000 liều vào cuối tháng 4. Nguồn tin giấu tên cho biết nhiều khả năng số hàng này sẽ không được chuyển đến đúng hạn.

Chính phủ Bắc Macedonia đã quyết định áp đặt bổ sung các biện pháp hạn chế từ ngày 7 – 20/4 nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. Cụ thể, các quán bar và nhà hàng sẽ đóng cửa trong hai tuần tới, ngoại trừ các dịch vụ giao hàng. Lệnh giới nghiêm toàn quốc sẽ bắt đầu sớm hơn 2 giờ so với lệnh giới nghiêm hiện nay, tức là sẽ áp dụng từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Các biện pháp bổ sung khác cũng bao gồm đóng cửa tất cả các trung tâm thể thao và tập luyện, cấm tổ chức các hội nghị, hội thảo và nhiều sự kiện khác. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 tăng mạnh tại Bắc Macedonia. Thủ tướng Zoran Zaev cho biết số ca mắc mới gia tăng gần đây gây sức ép lớn nhất đối với hệ thống y tế nước này kể từ khi dịch bùng phát.

Kể từ cuối tháng 3, nhà chức trách Colombia đã áp đặt biện pháp hạn chế đi lại vào ban đêm nhằm ngăn chặn dịch lây lan, song số ca mắc mới và tử vong tiếp tục tăng cao do hoạt động đi lại của người dân vào dịp lễ Phục sinh. Cho tới nay, 2,4 triệu người trong tổng số 50 triệu dân quốc gia Nam Mỹ này đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Colombia là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 trong khu vực Mỹ Latinh, sau Brazil, với hơn 2,4 triệu ca, và đứng thứ 3 về số ca tử vong với 64.293 ca.

Người đứng đầu MHRA, Tiến sĩ June Raine, khẳng định: “An toàn của người tham gia trong bất kỳ thử nghiệm lâm sàng nào là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và không có mối lo ngại nào về an toàn đã được báo cáo với thử nghiệm này”.

Người phát ngôn cho biết thử nghiệm ở trẻ em không gây ra bất kỳ lo ngại nào về an toàn, nhưng nó bị tạm dừng trong khi Cơ quan quản lý Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc của Anh, hay MHRA, xem xét các trường hợp hiếm gặp bị cục máu đông đồng thời có lượng tiểu cầu trong máu thấp.

CNN dẫn báo cáo của Bộ Y tế Brazil cho biết, ngày 6/4 nước này đã ghi nhận ít nhất 4.195 trường hợp tử vong do COVID-19 mới trong vòng 24 giờ. Đây là lần đầu tiên Brazil có số người chết vượt qua con số 4.000, theo dữ liệu chính thức.

Ngoài ra, hơn 71.000 trường hợp tử vong mới đã được báo cáo trong tuần qua – tăng 11% so với tuần trước nữa. Tất cả các khu vực ngoại trừ khu vực châu Phi đều báo cáo số ca tử vong tăng, khu vực Đông Nam Á có mức tăng nhiều nhất (46%) về số ca tử vong mới.

Theo CNN, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6/4 cho biết các ca mắc COVID toàn cầu đã tăng trong tuần thứ sáu liên tiếp.

Tình hình dịch bệnh tại các nước Đông Nam Á tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 6/4, Bộ Y tế Timor Leste thông báo ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Bệnh nhân nữ 44 tuổi, có tiền sử suy thận, được phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 24/3. Timor Leste vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 8 năm ngoái.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines mắc COVID

Trang Philstar ngày 6/4 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 20/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Lorenzana khẳng định: “Tôi sẽ được cách ly, tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch để tránh lây nhiễm cho người khác. Những người đã tiếp xúc với tôi đã được thông báo. Họ được khuyến cáo cách ly và xét nghiệm COVID”.

Ông Lorenzana lưu ý, Bộ Quốc phòng Philippines sẽ tiếp tục duy trì các lực lượng nòng cốt tham gia phòng chống dịch bệnh. “Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng mối đe dọa của virus vẫn có thật hơn bao giờ hết, hơn thế nữa là các biến thể mới. Tất cả chúng ta hãy hợp tác và tuân thủ các quy trình y tế để giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19”, Bộ trưởng Lorenzana kêu gọi.

Cùng ngày 6/4, Philippines ghi nhận 9.373 ca nhiễm mới và số ca tử vong tăng mạnh lên 382 người. Như vậy, nước này đã có tổng số 812.760 ca bệnh, trong đó 646.381 người đã bình phục và 13.817 ca tử vong.

Campuchia có thể bắt buộc tiêm chủng COVID-19

Báo Khmer Times ngày 6/4 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, chương trình tiêm chủng COVID tự nguyện hiện nay ở nước này có thể sẽ kết thúc. Sau đó, hoạt động tiêm vaccine phòng COVID có thể là bắt buộc.

Ông Hun Sen cho rằng, những người không tiêm vaccine có thể sẽ khó tìm được việc làm, hoặc bị phân biệt đối xử.

Nhân viên y tế tiêm phòng COVID-19 cho người dân Campuchia. Ảnh: Khmer Times

“Không lâu nữa trên thế giới, vaccine có thể trở thành bắt buộc, đây là kỳ vọng của tôi. Tôi nghĩ những người chưa được tiêm phòng là những người không may mắn, họ có thể không xin được việc làm hoặc không được chào đón bởi những người đã tiêm, điều này tạo ra sự phân biệt đối xử”, Thủ tướng Hun Sen nói.

Ông cũng đã chỉ đạo Ủy ban Tiêm chủng COVID-19 lập kế hoạch cho chế độ tiêm chủng tiếp theo, tăng cường tiêm chủng ở các tỉnh Phnom Penh và Kandal và các vùng lân cận.

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Phnom Penh, Cambodia, ngày 17/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, báo Khmer Times cũng dẫn lời Thủ tướng Techo Hun Sen cho hay ông đã đề nghị Bộ Y tế nước này xem xét và chuẩn bị điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ tại nhà để giảm tải cho các cơ sở chữa bệnh, trong bối cảnh các ca mắc mới COVID-19 liên quan đến “sự cố cộng đồng ngày 20/2” vẫn tăng nhanh mỗi ngày.

Indonesia: Phát hiện ca lây nhiễm biến thể giảm hiệu quả vaccine

Ngày 6/4, Indonesia đã phát hiện ca đầu tiên lây nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2, được cho là dễ lây lan hơn và làm giảm tác dụng bảo vệ của vaccine.

Biến thể nói trên được các nhà khoa học đặt biệt danh là “Eek” vì khả năng né tránh phản ứng miễn dịch tự nhiên trong cơ thể có được sau lần nhiễm COVID trước, cũng như giảm hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine hiện nay.

Mặc dù vậy, chính phủ Indonesia cùng ngày cho biết những loại vaccine được sử dụng ở nước này có thể đối phó được với biến thể “Eek”.

Tới ngày 6/4, Indonesia ghi nhận tổng cộng 1.542.516 ca COVID, trong đó có 4.549 ca nhiễm mới, và 41.977 ca tử vong, bao gồm 162 ca tử vong mới.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Surabaya, Đông Java, Indonesia, ngày 3/4/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

WHO xác nhận khả năng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ người sang động vật

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đưa thú cưng tới sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ ngày 5/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/4/2021 đã xác nhận khả năng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ người sang một số loại vật nuôi và động vật hoang dã như chó, mèo, chồn, chó gấu trúc, sư tử và hổ, đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của virus đối với các loài động vật khác. Do đó, WHO khuyến cáo những người dương tính với virus SARS-CoV-2 nên hạn chế tiếp xúc với vật nuôi.