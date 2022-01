COVID-19 tới 6h sáng 9/1: Thế giới vượt 5,5 triệu ca tử vong; Omicron lan nhanh toàn cầu

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Martinique, Pháp. AFP /TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 9/1 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 305.742.064 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.501.727 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 1.929.317 và 5.666 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 258.846.260 người, 41.394.077 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 93.884 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 363.638 ca; Pháp đứng thứ hai với 303.669 ca; tiếp theo là Italy (197.552 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới, với 796 người chết trong ngày; tiếp theo là Mỹ (601 ca) và Anh (313 ca tử vong).

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 60.849.585 người, trong đó có 858.978 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 35.516.186 ca nhiễm, bao gồm 483.463 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 22.499.525 ca bệnh và 619.937 ca tử vong.

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 95,4 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với 86,46 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 71,7 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 40,93 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 10,17 triệu ca và châu Đại Dương trên 1 triệu ca nhiễm.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Rome, Italy. AFP /TTXVN

Mỹ: Làn sóng Omicron đang lên tới đỉnh

Ngày 7/1, Nhà Trắng ra thông báo cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc Thông điệp liên bang vào ngày 1/3, muộn hơn nhiều so với thời điểm thông thường các năm trước là vào cuối tháng Một hoặc đầu tháng Hai.

Việc Tổng thống Biden phải lùi ngày đọc Thông điệp liên bang một phần do nước Mỹ đang phải đối phó với làn sóng COVID-19 mới do sự lây lan của biến thể Omicron và nhiều chương trình nghị sự của chính phủ vẫn đang tắc tại Quốc hội. Tuy nhiên, điều này cũng cho phép ông Biden sẽ có thêm thời gian ứng phó với dịch COVID-19 nhằm giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế vốn đã quá tải, hạn chế những tác động đối với nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi, đồng thời tìm kiếm động lực mới cho gói chính sách bước ngoặt của mình cũng như làm tăng thêm lòng tin ở cử tri để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Kế hoạch “Xây dựng lại nước Mỹ tốt hơn” của Tổng thống Biden đề xuất chi hơn 1.000 tỷ USD cho hệ thống chăm sóc sức khỏe trẻ em, người già, giáo dục và chống biến đổi khí hậu, nhưng hiện vẫn đang tắc tại Thượng viện.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại một nhà ga ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 1/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đức lên kế hoạch thay đổi chiến lược vaccine

Đức phải thay đổi chiến lược tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 để đối phó với biến thể Omicron và đảm bảo có thể nhanh chóng phát triển một loại vaccine mới nếu phải đối mặt với biến thể coronavirus gây chết người nhiều hơn trong tương lai.

Theo Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach, chính phủ đang lên kế hoạch vận hành một hệ thống trong tương lai để có mua và cung cấp vaccine bất cứ thời điểm nào trong trường hợp xảy ra những đợt bùng phát nghiêm trọng mới. Ông Lauterbach khẳng định: “Chúng ta không được đặt ra giả định chủ quan rằng đại dịch sẽ sớm kết thúc. Nó vẫn chưa kết thúc”.

Mùa Hè vừa qua, Đức từng đóng cửa các trung tâm tiêm chủng lớn ở một số bang khi nhu cầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 giảm nhanh do số ca mắc và nhập viện giảm đáng kể. Tuy nhiên, sự bùng phát trở lại của dịch bệnh vào mùa Đông, với sự xuất hiện của biến thể Omicron, chiếm tới 44% số ca mắc mới hiện nay, khiến nhiều bang phải mở cửa trở lại trung tâm tiêm chủng.

Ngày 7/1, chính quyền trung ương và 16 bang đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm ứng phó với làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra ở nước này.

Nhật Bản: Số ca mắc mới tại thủ đô Tokyo tăng gấp 15 lần trong 1 tuần

Chính quyền thủ đô Tokyo cho biết số ca mắc mới tại thành phố này trong ngày 8/1 lên mức 1.224 ca mắc mới COVID-19, tăng gấp 15 lần trong 1 tuần và là mức cao nhất kể từ ngày 11/9. Điều này cho thấy dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng sau khi Tokyo ghi nhận trường hợp nhiễm Omicron đầu tiên khoảng 2 tuần trước.

Không chỉ Tokyo, một số khu vực khác của Nhật Bản, trong đó có tỉnh Okinawa và Hiroshima cũng ghi nhận số ca mắc mới trong 1 ngày ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, chính quyền Okinawa thông báo số ca mắc mới tại địa phương này ở mức cao nhất ngày thứ 3 liên tiếp, với 1.759 ca, trong khi tỉnh Hiroshima dự kiến số ca mắc mới tiếp tục ghi nhận mốc “kỷ lục buồn” trong ngày 8/1, với số ca mắc mới có thể vượt 500 ca.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Naha, Nhật Bản, ngày 8/1/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo kế hoạch, từ ngày 9/1, Okinawa, Hiroshima và tỉnh Yamaguchi sẽ áp đặt tình trạng khẩn cấp và biện pháp phòng dịch trọng điểm, theo đó, các quán bar, nhà hàng sẽ rút ngắn thời gian hoạt động và ngừng phục vụ đồ uống có cồn. Chính quyền 3 tỉnh trên cho rằng sự lây lan virus SARS-CoV-2 tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa và Yamaguchi, góp phần khiến các ca mắc tại địa phương gia tăng.

WHO lý giải các nguyên nhân khiến biến thể Omicron lây lan mạnh

Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới tăng lên mức cao nhất từ trước

đến nay, giới chức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 7/1 cho rằng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh này lây lan rất nhanh hiện nay là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có tính chất của biến thể và việc người dân tăng tiếp xúc.

Theo bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của WHO, các đột biến cho phép virus SARS-CoV-2 bám vào tế bào người dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, có yếu tố được gọi là “trốn miễn nhiễm”, theo đó người đã mắc COVID-19 và đã khỏi hoặc người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn tái nhiễm.

Một lý do nữa liên quan sự khác biệt giữa Omicron với Delta và các biến thể khác. Theo đó, Omicron tự nhân đôi ở đường hô hấp trên, trong khi các biến thể trước đó và chủng virus gốc chủ yếu tự nhân đôi ở đường hô hấp dưới, cụ thể là ở phổi.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài ra, virus lây lan do mọi người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, ở nhà nhiều hơn trong bối cảnh hiện đang là mùa Đông ở khu vực Bắc Bán cầu, không tuân thủ các biện pháp giãn cách vật lý.

Theo các báo cáo gửi WHO tuần trước, thế giới ghi nhận gần 9,5 triệu ca mắc mới COVID-19 – mức cao nhất từ trước đến nay và tăng 71% so với tuần trước đó.

Australia: Ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh

Bang New South Wales (NSW) của Australia ngày 8/1 ghi nhận 45.098 trường hợp mắc mới COVID-19, cao hơn so với mức hơn 38.600 ca một ngày trước đó. Bang này cũng ghi nhận thêm 9 ca tử vong do COVID-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, bang Victoria của Australia thông báo ghi nhận 51.356 ca mắc mới COVID-19, tăng hơn gấp đôi so với 21.728 ca ghi nhận một ngày trước đó. Đây là ngày đầu tiên bang này tính cả kết quả xét nghiệm RAT dương tính vào số liệu chính thức nhằm phản ánh sát hơn tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Israel dự báo sẽ có 2-3 triệu người nhiễm biến thể Omicron

Giới chức y tế Israel dự báo số ca nhiễm biến thể Omicron tại quốc gia Trung Đông này có thể lên tới 2-3 triệu người trước khi làn sóng dịch bệnh COVID-19 hiện nay kết thúc.