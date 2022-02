COVID-19 tới 6h sáng 9/2: Thế giới vượt 400 triệu ca mắc; Mỹ có trên 2.000 ca tử vong mới

Nhật Bản đang phải vật lộn để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới do biến thể Omicron có khả năng lây lan mạnh gây ra. Các biện pháp hạn chế hiện hành bao gồm giảm giờ mở cửa các nhà hàng, quán bar cũng như yêu cầu người dân tránh đi lại không cần thiết giữa các tỉnh, thành.

Các nhân viên tuyến đầu, trong đó có các nhân viên vệ sinh, an ninh và các nhân viên có nguy cơ phơi nhiễm cao sẽ nhận được trợ cấp hàng tháng là 2.000 HKD cho mỗi người, trong vòng 5 tháng bắt đầu từ tháng 2. Ngoài ra, những người thất nghiệp ngắn hạn hoặc tạm thời cũng có thể được hỗ trợ một lần 10.000 HKD.

Ngoài ra, chính quyền đã khởi động kế hoạch “Stay home safe” (ở nhà an toàn), theo đó những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (F1) sẽ cách ly tại nhà 14 ngày trong khi người tiếp xúc với họ (F2) sẽ cách ly tại nhà 4 ngày và phải đeo vòng tay điện tử để theo dõi, tự xét nghiệm bằng các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh.

Thống kê cho thấy chỉ có hơn 2.000 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện ở New South Wales (NSW), bang đông dân nhất và bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron ở Australia. Đó là con số thấp nhất trong 3 tuần qua.

Do biến thể Omicron, tổng số ca mắc COVID-19 ở Australia hiện đã ở mức gần 2,4 triệu người, chiếm gần 10% dân số cả nước, trong đó có khoảng 2,2 triệu ca mắc chỉ trong vòng 2 tháng qua. Việc biến thể Omicron ít gây chết người hơn so với các biến thể trước đó của virus này và tiến độ thực hiện chương trình tiêm vaccine tăng cường đã mang lại sự lạc quan cho người dân nước này với niềm tin rằng đợt bùng phát dịch bệnh mạnh nhất ở Australia có thể đã đạt đỉnh.

Số ca nhập viện và chăm sóc đặc biệt do mắc COVID-19 ở Australia tiếp tục giảm xuống ngày 8/2 trong bối cảnh nhà chức trách hối thúc người dân nước này tiêm mũi vaccine tăng cường.

Giới chức y tế Đức cho biết một số bang của nước này đang lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế để phòng chống COVID-19 dù số ca mắc mới gia tăng do những lo ngại về nguy cơ biến thể Omicron gây áp lực lên hệ thống y tế đang giảm dần.

Hy Lạp đang trải qua làn sóng dịch bệnh mới do biến thể Omicron lây lan nhanh, khiến số ca mắc mới mỗi ngày tăng cao. Theo Tổ chức Y tế công cộng quốc gia, ngày 8/2, Hy Lạp đã công bố 22.889 ca nhiễm mới COVID-19 và thêm 108 ca tử vong.

Ngày 8/2, Nhật Bản thông báo ghi nhận 155 ca tử vong vì COVID-19, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay. Trong 24 giờ qua, nước này cũng có thêm hơn 100.000 ca nhiễm mới, mức mà Nhật Bản đã ghi nhận vào ngày 5/2 vừa qua.

Hàn Quốc chuyển hướng sang hệ thống phòng dịch thông thường

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/1/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án ứng phó với dịch COVID-19 giống như ứng phó với cúm mùa nhằm đảm bảo hệ thống y tế có thể xử lý ngay cả khi số ca mắc tăng. Điều này cho thấy Hàn Quốc có ý định dần chuyển đổi sang hệ thống phòng dịch thông thường.

Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 do biến thể Omicron đang tăng vọt lên trên 30.000 ca/ngày, Hàn Quốc đã quyết định dừng công thức “3T” áp dụng ban đầu (xét nghiệm, truy tìm và điều trị) sang áp dụng một hệ thống quản lý kiểm dịch và truy vết tiếp xúc đơn giản hơn nhiều.

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA) ngày 7/2 đã công bố một loạt biện pháp mới về phòng dịch và quản lý sức khỏe cộng đồng để ứng phó với tình hình hiện tại.

Theo KDCA, số ca bệnh nặng và số ca tử vong do biến thể Omicron gây ra thấp hơn nhiều so với biến thể Delta. Phần lớn các ca nhiễm mới biến thể Omicron không có triệu chứng hoặc ở thể nhẹ. KDCA cho biết hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Hàn Quốc hiện nay tập trung điều trị như nhau đối với tất cả các ca bệnh, do vậy việc điều trị sẽ thiếu hiệu quả vì không thể tập trung cho nhóm có nguy cơ cao.

Số liệu thống kê cho thấy số ca mắc mới ghi nhận theo ngày ở Hàn Quốc hiện đã tăng gấp khoảng 5 lần, song số ca bệnh nặng chỉ bằng 25% so với số ca bệnh nặng kỷ lục ghi nhận ngày 29/12/2021. Số ca bệnh nặng duy trì ở mức khoảng 200 ca trong một tuần trở lại đây. Công suất giường bệnh viện dành cho bệnh nhân COVID-19 thể nặng là khoảng 80% vào tháng 12/2021 và hiện giảm xuống còn khoảng 20%.

Nhiều bang tại Mỹ bỏ quy định đeo khẩu trang tại trường học

Học sinh đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại trường học ở Miami, Mỹ, ngày 18/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai bang Delaware và New Jersey của Mỹ sẽ bỏ quy định đeo khẩu trang tại trường học vào tháng 3 tới, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại các bang này có xu hướng giảm.

Ngày 7/2, Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy đã ra thông báo về việc bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại trường học từ ngày 7/3 tới. Trong khi đó, Thống đốc bang Delaware John Carney cho biết các quy định về đeo khẩu trang ở các trường công lập và tư thục từ bậc tiểu học và trung học cũng như các cơ sở chăm sóc trẻ em sẽ hết hạn vào cuối tháng 3 tới.

Trong những tuần gần đây, các yêu cầu về việc đeo khẩu trang tại trường học đã được dỡ bỏ ở hai bang Pennsylvania và Maryland, trong khi bang Massachusetts hiện cho phép các học khu – nơi 80% học sinh và nhân viên đã được tiêm chủng – không phải đeo khẩu trang. Trong khi đó, Thống đốc bang Connecticut Ned Lamont cũng có kế hoạch thảo luận về việc chấm dứt yêu cầu đeo khẩu trang tại trường học. Tại California, Thống đốc Gavin Newsom đang xem xét sửa đổi quy định đeo khẩu trang tại trường học.

Dù quy định đeo khẩu trang tại trường học tiếp tục được áp dụng tại nhiều bang khác của Mỹ như Washington, Oregon, Nevada và New Mexico, song một số chuyên gia dự báo tình hình có thể thay đổi trong thời gian tới.

Cuba ghi nhận số ca mắc mới thấp nhất trong một tháng

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Havana, Cuba, ngày 17/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 8/2, Bộ Y tế Cuba cho biết nước này ghi nhận trong vòng 24 giờ qua 1.018 ca mắc COVID-19 mới, con số thấp nhất kể từ ngày 5/1, trước khi đợt dịch hiện tại bùng phát.

Các nhà khoa học Cuba cho rằng đảo quốc Caribe này đã trải qua đỉnh dịch và số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục giảm nhanh chóng.

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Y tế Cuba cho biết gần 10 triệu người dân nước này, tương đương 88% dân số, đã được tiêm chủng đầy đủ ngừa COVID-19, trong khi hơn 10,5 triệu trên tổng số 11,3 triệu dân nước này đã được bảo vệ với ít nhất một liều vaccine, đưa Cuba trở thành quốc gia có tỷ lệ dân số được tiêm ngừa COVID-19 cao nhất khu vực Mỹ Latinh và đứng thứ ba trên thế giới, sau Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bồ Đào Nha.

Kể từ khi phát hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên hồi tháng 3/2020, Cuba đã ghi nhận tổng cộng 1.055.927 ca COVID-19 và 8.447 trường hợp tử vong.