COVID-19 tới 6h sáng 9/6: Ấn Độ vượt 350.000 ca tử vong; Mỹ lo xử lý vaccine thừa sắp hết hạn

Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Guwahati, Ấn Độ ngày 6/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 9/6 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 174.709.452 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.761.073 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 336.651 và 8.887 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 158.325.618 người, 12.622.761 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 85.692 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (91.227 ca), Brazil (51.317 ca) và Argentina (31.137 ca); Ấn Độ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 2.213 ca), tiếp theo là Brazil (2.178 ca) và Argentina (721 ca)

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 34.239.350 triệu người, trong đó có 613.084 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 29.088.176 ca nhiễm, bao gồm 353.557 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 17.037.129 ca bệnh và 476.792 ca tử vong.

Các em học sinh trở lại trường, sau một thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19, tại Mexico City, Mexico ngày 7/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ấn Độ: Ca tử vong vượt 350.000 người

Ngày 8/6, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt ngưỡng 350.000 lên tới 353.557 ca, sau khi ghi nhận thêm 2.213 ca không qua khỏi trong 24 giờ qua. Nước này cũng ghi nhận thêm 86.498 ca nhiễm mới trong một ngày qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.996.473 ca. Đây là số ca nhiễm mới thấp nhất tại Ấn Độ trong hơn 2 tháng qua.

Chính phủ Ấn Độ đã đặt mua 250 triệu liều vaccine Covishield và 190 triệu liều vaccine Covaxin, và số vaccine phòng COVID-19 này sẽ được cung cấp bắt đầu từ nay cho đến tháng 12/2021. Theo đó, chính phủ đã tạm ứng 30% cho Viện Huyết thanh Ấn Độ và công ty dược phẩm Bharat Biotech để mua hai loại vaccine ngừa COVID-19 nói trên. Ngoài ra, chính phủ cũng đã đặt mua 300 triệu liều vaccine của Biological E, dự kiến được cung cấp vào tháng 9 tới. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ đặt hàng với một nhà sản xuất vaccine trước khi sản phẩm được cơ quan quản lý cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA).

Chôn cất thi thể bệnh nhân COVID-19 tại một nghĩa địa ở New Delhi, Ấn Độ ngày 22/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó vào sáng 8/6, một ngày sau khi Thủ tướng Narendra Modi công bố cung cấp vaccine miễn phí cho toàn bộ người trưởng thành, Chính phủ trung ương Ấn Độ đã ban hành hướng dẫn sửa đổi về chương trình tiêm chủng COVID-19 của nước này. Theo đó, chính phủ trung ương sẽ đảm trách việc thu mua vaccine và cung cấp miễn phí cho các bang và lãnh thổ liên bang trên cơ sở dân số, tình hình dịch bệnh và tiến trình tiêm chủng của từng bang. Các nhà sản xuất vaccine trong nước sẽ có quyền lựa chọn cung cấp vaccine trực tiếp cho các bệnh viện tư nhân và bệnh viện tư nhân sẽ được phép tính phí tối đa 150 rupee (2 USD)/liều.

Mỹ gấp rút tìm cách giải quyết hàng triệu liều vaccine sắp hết hạn

Các bệnh viện, các sở y tế của bang và chính quyền liên bang Mỹ đang phải gấp rút tính xem nên làm gì với hàng triệu liều vaccine Johnson & Johnson (J&J) sắp hết hạn trong tháng Sáu này.

Tờ Wall Street Journal cho biết, viễn cảnh số vaccine này phải tiêu hủy trong khi các nước đang phát triển lại không có vaccine để tiêm chủng khiến chính quyền của Tổng thống Joe Biden gánh thêm nhiều sức ép phải chia sẻ ngay vaccine cho các nước càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể chuyển cho các nước số vaccine này một cách nhanh chóng, kịp thời trước khi hết hạn không phải là việc dễ dàng. Bang Philadelphia hiện có 42.000 liều vaccine J&J sắp hết hạn, còn các bang như West Virgina, Oklahoma, Ohio và Arkansas hiện cũng đang trữ hàng nghìn liều vaccine J&J sắp hết hạn. Trong khi đó, một số lượng khá lớn hai loại vaccine khác của Mỹ là Pfizer và Moderna – BioNTech cũng sắp hết hạn trong vài tháng tới bởi thời hạn của các loại vaccine là 6 tháng.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Mỹ. Ảnh: AP

Trả lời câu hỏi về hướng giải quyết số vaccine J&J sắp hết hạn tại buổi họp báo ngày 8/6, cố vấn của Nhà Trắng về COVID-19, ông Andy Slavitt vẫn khẳng định chỉ có khoảng một phần nhỏ số vaccine đã được cấp phép lưu hành ở Mỹ có thể bị bỏ phí và nếu ai đó đòi hỏi không có tình trạng này xảy ra thì đó là điều phi thực tế trong các đợt tiêm chủng lớn như hiện nay.

Một số bang hiện đã đề nghị chính quyền liên bang nên sớm chuyển số vaccine sắp tới hạn cho các nước đang phát triển nhưng theo Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Mỹ muốn làm như vậy cũng không phải dễ bởi các nước khác cũng không muốn dùng vaccine tới hạn, và họ cũng khó có khả năng tiến hành tiêm chủng nhanh, trên diện rộng cho cộng đồng.

Thành phố New York tổ chức sự kiện lớn mừng “tái sinh” sau đại dịch

Chính quyền thành phố New York (Mỹ) sẽ tổ chức sự kiện âm nhạc lớn tại khu Central Park vào tháng 8 tới mừng thành phố “tái sinh” sau đại dịch COVID-19.

Trong cuộc họp báo ngày 7/6, Thị trưởng New York, ông Bill De Blasio đã công bố kế hoạch trên, đồng thời cho biết lễ hội âm nhạc này nằm trong khuôn khổ tuần lễ các sự kiện đáng nhớ và có một không hai để mừng thành phố New York “tái sinh” sau cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, ông De Blasio không đề cập đến thời điểm cụ thể tổ chức sự kiện trên. Trong khi đó, báo New York Times đưa tin sự kiện này có thể được tổ chức vào ngày 21/8.

Người dân di chuyển trên một tuyến phố mua sắm ở New York, Mỹ ngày 7/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, ông De Blasio đã đề nghị nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu Clive Davis lên kế hoạch tổ chức. Theo chia sẻ của ông Davis với báo New York Times, ông hy vọng có thể mời 8 ngôi sao đậm chất “biểu tượng” tham gia sự kiện âm nhạc kéo dài 3 giờ đồng hồ này. Dự kiến, sự kiện này sẽ được phát sóng toàn cầu và khoảng 60.000 vé tham gia sự kiện sẽ được phát miễn phí.

WHO cảnh báo mua vaccine giá đắt qua trung gian

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về việc các nước mua vaccine ngừa COVID-19 với mức giá đắt do qua trung gian, đồng thời khuyến cáo rằng các nước chỉ nên mua các loại vaccine được WHO chứng thực và có nguồn gốc rõ ràng. Trợ lý Tổng giám đốc WHO Mariangela Batista Galvao Simao nêu rõ: “Chúng tôi đã nhận được những ý kiến lo ngại về các loại vaccine do các bên trung gian bán với giá cao hơn nhiều so với giá thực tế của nhà sản xuất”.

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại San Sebastian, Tây Ban Nha, ngày 22/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Simao cho rằng các nước nên mua trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc liên hệ với nhà sản xuất để đảm bảo bên trung gian là hợp pháp, trong bối cảnh có nhiều sản phẩm ngừa COVID-19 giả hoặc không đạt chuẩn đang được chào bán. WHO khuyến nghị các nước sử dụng những vaccine ngừa COVID-19 đã được tổ chức này phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Đến nay, những loại vaccine đã được WHO đưa vào danh sách này gồm vaccine do các hãng Sinopharm và Sinovac, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson sản xuất.

Trung Quốc phê duyệt vaccine Sinovac cho trẻ từ 3 tuổi

Trong khi đó, Trung Quốc đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine của Sinovac cho trẻ trong độ tuổi từ 3-17, trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt việc sử dụng vaccine cho trẻ nhỏ. Mặc dù vậy hiện chưa rõ thời điểm nước này sẽ triển khai việc tiêm vaccine cho trẻ.

Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 4/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Nhật Bản thúc đẩy tiêm vaccine đại trà

Trong nỗ lực thúc đẩy chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 đại trà của Chính phủ Nhật Bản, ngày 7/6, chính quyền thủ đô Tokyo đã mở một trung tâm tiêm chủng ngay tại Tsukiji, chợ cá nay đã đóng cửa, từng nổi tiếng nhất thế giới với những phiên đấu giá cá ngừ lúc bình minh. Các công ty và trường đại học ở thủ đô cũng bắt đầu nộp đơn xin phép tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại chỗ, bắt đầu từ cuối tháng này.

Hiện Nhật Bản đang tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và Moderna cho người dân. Mặc dù đã phê duyệt việc lưu hành vaccine của AstraZeneca song do quan ngại phản ứng phụ huyết khối hiếm gặp, nên loại vaccine này vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Một nhân viên cứu hỏa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại trung tâm tiêm chủng ở chợ cá Tsukiji, thuộc Tokyo, Nhật Bản ngày 8/6/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Liên quan đến công tác tổ chức Olympic Tokyo, Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo, bà Seiko Hashimoto, cho biết dự kiến những người phục vụ Olympic sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào giữa tháng 6.

Nhật Bản khởi động chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 2 vừa qua, với các đối tượng là nhân viên y tế và những người trên 65 tuổi, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng cho người cao tuổi vào cuối tháng 7 tới. Do đó, nhiều trung tâm tiêm chủng đã được dựng lên tại Tokyo, Osaka và nhiều tỉnh, thành khác nhằm đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine.

Séc sắp mở cửa biên giới

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng tích cực và số lượng người dân được tiêm vaccine gia tăng, Chính phủ Séc đã lên kế hoạch mở cửa biên giới và tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh sống tại nước này. Theo kế hoạch, từ ngày 21/6 tới, người dân từ tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Serbia có thể đến CH Séc mà không bị hạn chế, nếu họ đáp ứng các quy định tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc có xét nghiệm âm tính hoặc đã bình phục sau khi bị nhiễm bệnh 180 ngày.

Trước đó từ ngày 31/5, CH Séc đã mở cửa biên giới mà không bị hạn chế đối với công dân của 7 nước thành viên EU gồm Đức, Áo, Slovakia, Ba Lan, Hungary, Slovenia, Croatia và 6 nước ngoài EU – gồm Israel, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan – nếu họ đã được tiêm 1 liều vaccine ngừa COVID-19 trước đó 3 tuần.

Campuchia: Số ca bệnh vượt ngưỡng 35.000