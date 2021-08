COVID-19 tới 6h sáng 9/8: Thế giới thêm 7.517 ca tử vong; Iran đứng đầu về ca mắc mới

Trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục với 39.619 ca và 542 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm kể từ khi đại dịch bùng phát lên 4.158.729 ca và 94.015 ca tử vong.

Australia vẫn chật vật đối phó với biến thể Delta

Cảnh vắng vẻ tại Sydney, Australia, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 28/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ba bang đông dân nhất của Australia gồm New South Wales, Victoria và Queensland vẫn đang chật vật đối phó với biến thể Delta. Trong 24 giờ qua, có thêm 282 ca mắc mới COVID-19 tại cả 3 bang.

Trong số này, bang New South Wales ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất, 262 ca, song đã giảm so với mức 319 ca một ngày trước đó. Có 362 người đang phải điều trị ở New South Wales, trong đó có 58 người đang phải điều trị tích cực. Trong số những bệnh nhân đang phải điều trị tích cực, có 54 người chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Chính quyền bang New South Wales đang áp đặt biện pháp phong tỏa đối với trên 5 triệu người ở Sydney trong 6 tuần.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian hối thúc người dân tuân thủ các quy định và khuyến cáo phòng, chống dịch, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Cùng ngày, bang Victoria thông báo ghi nhận thêm 11 ca nhiễm mới, trong khi bang Queensland có 9 ca mới. Theo kế hoạch, thành phố lớn thứ 3 của Australia là Brisbane thuộc bang Queensland sẽ được dỡ bỏ phong tỏa trong ngày 8/8. Hàng triệu người dân Brisbane đã phải ở nhà trong 8 ngày qua sau khi thành phố này ghi nhận hơn 100 ca mắc tại các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, chính quyền sẽ vẫn giữ nguyên lệnh cấm rời khỏi thành phố và tụ tập trong vòng 2 tuần. Bên cạnh đó, chính quyền bang Queensland đã ban hành lệnh phong tỏa mới, kéo dài 3 ngày, đối với thành phố Cairns, ở phía Bắc, sau khi ghi nhận 1 ca nhiễm mới chưa rõ nguồn lây.

Do biến thể Delta có tỷ lệ lây lan cao, đang hoành hành tại khu vực bờ biển miền Đông Australia, các bang ở nước này đang áp dụng biện pháp phong tỏa sớm và quyết liệt cho đến khi ít nhất 70% dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19, như chính phủ liên bang khuyến cáo hồi tuần trước.

Người dân Italy tiếp tục biểu tình phản đối thẻ xanh

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Rome, Italy, ngày 21/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại một số thành phố của Italy để phản đối việc thực thi các biện pháp mới, yêu cầu phải trình thẻ xanh COVID-19 để tham gia các sự kiện diễn ra trong nhà.

Trên 1.000 người đã tập trung tại quảng trường Piazza del Popolo ở trung tâm thủ đô Rome và hét vang “Không cần Thẻ xanh” và “Tự do”. Hãng tin ANSA đưa tin, hàng nghìn người khác đã tuần hành ở Milan, với một số người đeo huy hiệu Ngôi sao David, giống như những người Do Thái ở Đức thời Đức Quốc xã, với dòng chữ “không được tiêm chủng”. Khoảng 100 người thuộc phong trào “No Vax” cũng tập trung tại Naples, đặc biệt phản đối việc tiêm chủng cho trẻ em, đồng thời hét lên “Buông tha trẻ em” và “Xấu hổ! Xấu hổ!”.

Thẻ xanh, một phần mở rộng của chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU), đã trở thành bắt buộc ở Italy từ ngày 6/8 để vào rạp chiếu phim, bảo tàng và địa điểm thi đấu thể thao trong nhà hoặc các nhà hàng.

“Thẻ xanh” tại Italy được cấp cho những người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 được thực hiện trong 48 giờ trước đó, và có hiệu lực 6 tháng với các trường hợp phục hồi sau điều trị COVID-19.

Ngày 5/8, chính phủ Italy đã mở rộng yêu cầu thẻ xanh cho tất cả giáo viên, sinh viên đại học và những người sử dụng các phương tiện giao thông đường dài từ ngày 1/9 tới.

Nga có trên 22.000 ca mắc mới

Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở Moskva, Nga ngày 4/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 8/8, Nga phát hiện thêm 22.866 ca mới, trong đó có 2.761 ca ghi nhận ở Moskva, đưa tổng số ca lên 6.447.750 ca kể từ khi bùng phát dịch.

Theo lực lượng đặc nhiệm chống dịch COVID-19 của Chính phủ Nga, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 787 ca tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số ca không qua khỏi lên 164.881 ca.