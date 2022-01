CSTO quyết định cử lực lượng tới Kazakhstan

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Pashinyan, quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn với lãnh đạo các quốc gia thành viên của CSTO và xuất phát từ sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình của Kazakhstan. Ông Pashinyan cho biết: “Theo đề nghị của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và trước mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chủ quyền của Cộng hòa Kazakhstan, nhằm loại bỏ sự can thiệp từ bên ngoài. Căn cứ theo Điều 4 của Hiệp ước an ninh tập thể, CSTO đã thông qua quyết định gửi các lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể tới Cộng hòa Kazakhstan trong một thời gian giới hạn để ổn định và bình thường hóa tình hình ở nước này”.

Trước đó, tối 5/1 theo giờ địa phương, Tổng thống Kazakhstan đã chính thức yêu cầu sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên CSTO trước tình hình bạo lực leo thang trong nước do các phần tử khủng bố đứng đằng sau. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho rằng các băng nhóm khủng bố hoạt động ở Kazakhstan đã được đào tạo ở nước ngoài và do đó có thể coi là khủng bố quốc tế.