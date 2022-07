Tin thế giới Cuba bác bỏ tuyên bố của EU về tình hình nhân quyền

Ngày 11/7, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla bác bỏ tuyên bố của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell về tình hình nhân quyền tại đảo quốc này.

Trong một thông điệp chia sẻ trên tài khoản Twitter của mình, Ngoại trưởng Rodríguez Parrilla khẳng định “EU thiếu thẩm quyền đạo đức để đưa ra các đánh giá giá trị về thực tế Cuba” và liên minh này nên tập trung giải quyết các vấn đề của riêng mình cũng như các vi phạm nhân quyền thường xuyên ở các quốc gia thành viên.

Trước đó cùng ngày, ông Borrell đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến các vụ gây rối nghiêm trọng tại Cuba trong hai ngày 11 và 12/7/2021, nhân dịp tròn một năm xảy ra sự kiện này.

Ông Borrell kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt giữ do liên quan đến vụ việc nói trên, đồng thời cho biết trong suốt 12 tháng qua EU đã nhiều lần nhắc lại lời kêu gọi chính phủ Cuba tôn trọng quyền con người và quyền tự do của nhân dân.

Phản ứng trước tuyên bố nói trên, truyền thông nhà nước Cuba nhấn mạnh Đại diện cấp cao của EU đã bỏ qua nguyên nhân của các cuộc bạo loạn cũng như ảnh hưởng của chính phủ Mỹ trong sự kiện này.

Cuba và EU đã ký một thỏa thuận hợp tác và đối thoại chính trị vào năm 2016, đóng vai trò là nền tảng thiết lập trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm như nhân quyền, các biện pháp cưỡng chế đơn phương và phát triển bền vững.

Chính phủ Cuba thừa nhận nhiều nguyên nhân khác nhau hội tụ trong cuộc bạo loạn ngày 11/7, bao gồm cả tình hình kinh tế và y tế của đất nước, nhưng sự kiện này cũng là bằng chứng cho thấy sự phát triển của một hoạt động truyền thông bắt nguồn từ Washington nhằm kích động một cuộc đảo chính mềm.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố ngày 11/7 là dịp kỷ niệm một chiến thắng nữa của Cách mạng trước âm mưu đảo chính mềm./.

(Vietnam+)