Cuba trình WHO phê duyệt vaccine ngừa COVID-19

(kontumtv.vn) – Ngày 2/4, Tập đoàn Công nghệ sinh học và dược phẩm BioCubaFarma cho biết Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB) thuộc tập đoàn này đã chính thức trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để bắt đầu quy trình đánh giá vaccine Abdala ngừa COVID-19.

Vaccine Abdala ngừa COVID-19 của Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, BioCubaFarma nhấn mạnh rằng hồ sơ của vaccine Abdala do Cuba nghiên cứu và phát triển đã sẵn sàng để được các chuyên gia xem xét. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 8 triệu người Cuba đã tiêm ngừa COVID-19 với vaccine Abdala. Vaccine ngừa COVID-19 của Cuba cũng đã được xuất khẩu sang Venezuela, Nicaragua, Iran, Mexico và Việt Nam. Thông qua mạng xã hội Twitter, BioCubaFarma cũng thông báo Viện Vaccine Finlay và CIGB đang làm việc với Trung tâm Kiểm soát Nhà nước về Thuốc, Thiết bị và Vật tư Y tế của Cuba (CECMED) để sớm trình bày các kết quả nghiên cứu lâm sàng của hai ứng viên vaccine ngừa COVID-19 khác là Soberana 01 và Mambisa. Cuba được xem là “điểm sáng” về vaccine của Mỹ Latinh trong bối cảnh khu vực này hiện vẫn đang là tâm điểm của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Đây là quốc gia Mỹ Latinh duy nhất tự sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Kể từ khi đại dịch bùng phát tại đảo quốc Caribê này hồi tháng 3/2020, Cuba đã phát triển 5 ứng cử viên vaccine, gồm Soberana 01, Soberana 02 và Soberana Plus của Viện Vaccine Finlay; và Abdala và Mambisa của CIGB. Cuba đã hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 cho gần 90% dân số, bao gồm cả trẻ em từ 2 tuổi trở lên, với các loại vaccine nội địa, đồng thời triển khai tiêm mũi thứ 4 cho hơn 6,2 triệu người trên tổng số 11,2 triệu dân. Cuba cũng được đánh giá là rất thành công trong việc chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, với tỷ lệ hơn 99% được chữa khỏi bệnh tính tới thời điểm hiện nay. Vaccine ngừa COVID-19 của Cuba yêu cầu 3 mũi, tuy nhiên các loại vaccine protein này ổn định ở nhiệt độ 2-8 độ C nên không yêu cầu thêm chi phí cho thiết bị làm lạnh chuyên dụng. Vì vậy, việc sử dụng vaccine này tại các nước thu nhập thấp sẽ dễ dàng hơn so với các loại vaccine mRNA cần được bảo quản ở tủ lạnh âm sâu. Các nhà khoa học Cuba khẳng định các loại vaccine do nước này tự nghiên cứu và phát triển như Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus cung cấp khả năng bảo vệ hơn 90% đối với COVID-19 có triệu chứng khi đối tượng đã tiêm ngừa đủ 3 liều theo đúng lộ trình.

Tuy nhiên, do Cuba vẫn chưa công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn của mình trên các tạp chí đồng cấp, cũng như chưa nộp các tài liệu theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để các loại vaccine nói trên được phê duyệt, một số chuyên gia y tế nước ngoài vẫn còn chờ đợi WHO quyết định.