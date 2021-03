Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 1/3: Thêm loại vaccine mới được cấp phép; Trên 90 triệu người khỏi bệnh

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 44.000 ca), Brazil (34.027 ca) và Pháp (19.952 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.135 ca), Mexico (378 ca) và Brazil (679 ca).

Đã có 21 quốc gia ghi nhận trên 1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó đứng đầu là Mỹ với 29 triệu ca, thứ hai là Ấn Độ với 11 triệu ca và thứ ba là Brazil với 10,5 triệu ca.

Các nước cấp phép sử dụng cho một số vaccine COVID-19 mới

Mỹ cấp phép cho vaccine của Johnson&Johnson

Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson để sử dụng khẩn cấp.

Theo đó, trong một thông báo, Giám đốc của FDA Janet Woodcock cho biết việc cấp phép cho loại vaccine này sẽ giúp Mỹ mở rộng thêm lựa chọn về các loại vaccine trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Trước đó, Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer và Moderna hồi tháng 12/2020.

Theo đánh giá của FDA, vaccine của Johnson&Johnson chỉ cần tiêm 1 mũi duy nhất này có hiệu quả cao trong ngăn ngừa các triệu chứng nặng của bệnh COVID-19, trong đó có cả khả năng chống lại các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Johnson&Johnson đặt mục tiêu đến cuối tháng 3 cung cấp được 20 triệu liều vaccine, và tổng số liều đến cuối tháng 6 là 100 triệu liều.

Trung Quốc cấp phép một loại vaccine mới

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc (NMPA thông báo đã cấp phép có điều kiện cho một loại vaccine tái tổ hợp mới phòng COVID-19. Ưu điểm của loại vaccine mới này là việc chủng ngừa COVID-19 chỉ cần thực hiện qua một lần tiêm và dành cho đối tượng là người trên 18 tuổi.

Vaccine mới được nghiên cứu và phát triển bởi một nhóm chuyên gia thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và Viện Quân y thuộc Học viện Khoa học Quân sự nước này. Đây là loại vaccine được phê duyệt đầu tiên của Trung Quốc sử dụng phương pháp dựa vào nhóm virus adeno gây bệnh đường hô hấp làm trung gian truyền bệnh để đưa gen đột biến của virus gây bệnh COVID-19 vào trong cơ thể. Loại vaccine này có thể được vận chuyển và bảo quản trong môi trường nhiệt độ từ 2 độ C tới 8 độ C.

Nga sắp cấp phép cho vaccine Sputnik-Light

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga, ngày 22/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tài khoản Twitter chính thức của Sputnik-V ngày 28/2 thông báo đơn đăng ký vaccine Sputnik-Light đã được đệ trình để phê duyệt sử dụng khẩn cấp ở Nga và một số quốc gia khác. Đây là vaccine dạng đơn giản của Sputnik-V, chỉ tiêm 1 mũi duy nhất và kháng thể được sinh ra 1 tuần sau khi tiêm.

Ông Alexander Ginzburg, Giám đốc trung tâm y tế Gamalei – đơn vị phát triển loại vaccine này, nhấn mạnh rằng vaccine Sputnik Light sẽ bảo vệ cơ thể chống lại virus SARS-CoV-2 trong thời gian tối đa 5 tháng. Khả năng miễn dịch với COVID-19 sau khi tiêm chủng vaccine Sputnik-Light sẽ bắt đầu hình thành sau một tuần và số lượng kháng thể tối đa sẽ xuất hiện sau 4 tuần kể từ khi tiêm chủng. Vaccine mới dự kiến sẽ đựoc sử dụng để tiêm cho những đối tượng trẻ tuổi (dưới 30 tuổi).

Trung tâm Gamalei đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik-Light giai đoạn III (dự kiến từ ngày 17/2/2021 đến 28/1/2022) với sự tham gia của khoảng 4.000 tình nguyện viên và được tiến hành tại 15 tổ chức y tế ở Moscow, Kaliningrad, Saint Petersburg, Saratov và Smolensk…

Sau khi được cấp phép lưu hành, dự kiến vaccine này sẽ được đưa vào sử dụng để tiêm chủng cho người dân song song với các loại vaccine hai thành phần (tiêm 2 mũi) khác của Nga. Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, Kirill Dmitriev, vaccine Sputnik-Light sẽ chủ yếu hướng đến thị trường nước ngoài.

Đến nay, Nga đã cấp phép sử dụng 3 loại vaccine ngừa COVID-19 gồm Sputnik-V, EpiVacCorona và CoviVac.

Châu Mỹ

Mỹ: Số ca nhập viện ở bang New York trên đà giảm

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ, ngày 4/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tình hình dịch COVID-19 ở bang New York, từng là tâm dịch của Mỹ, đang có chiều hướng lắng dịu khi số ca nặng phải nhập viện điều trị đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết số ca nhập viện do COVID-19 ở bang này trong ngày 26/2 là 5.445 ca, giảm so với 5.626 ca ghi nhận một ngày trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 12/12/2020. Trong khi đó, tỷ lệ mắc bệnh trung bình trong 7 ngày là 3,18%, giảm so với mức 3,22% của ngày 25/2, tức là mức thấp nhất kể từ ngày 26/11/2020. Trong khi đó, tỷ lệ mắc COVID-19 trong 24 giờ chỉ tăng nhẹ từ 2, 82% lên 2,85% so với ngày trước đó.

Thống đốc Cuomo cho hay bang New York đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả người dân có nhu cầu, theo đó thêm nhiều điểm tiêm chủng đã được thành lập.

Bang New York ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai ở Mỹ chỉ sau California.

Cuba ghi nhận số ca tử vong trong một tháng lần đầu vượt ngưỡng 100 ca

Rửa tay và khử khuẩn phòng lây nhiễm COVID-19 tại Havana, Cuba, ngày 25/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Cuba thông báo số ca tử vong do COVID-19 trong vòng một tháng ở nước này đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 100 ca.

Theo đó, với 102 ca tử vong do COVID-19 ghi nhận đến thời điểm này, tháng 2/2021 đã trở thành tháng có nhiều ca không qua khỏi nhất ở Cuba kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 3 năm ngoái.

Trong 24 giờ qua, đảo quốc Caribe này có thêm 618 ca mắc COVID-19 và 4 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và ca tử vong lên lần lượt 49.779 ca và 318 ca. Hơn 50% số ca mắc mới ghi nhận ở thủ đô La Habana, điểm nóng dịch bệnh của Cuba, tiếp đến là các tỉnh Mayabeque và Camaguey. Đáng chú ý, ngày 27/2 có thêm 100 trẻ dưới 18 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp này lên 5.465 ca.

Giám đốc Cơ quan vệ sinh và dịch tễ quốc gia Cuba Francisco Duran khuyến cáo người dân nước này, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương thuộc nhóm nguy cơ cao mắc bệnh, nâng cao ý thức phòng dịch.

Cuba có 4.221 ca mắc COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 59 bệnh nhân nặng. Số bệnh nhân hồi phục và được xuất viện là 44.566 ca, chiếm 90,6% số ca mắc.

Châu Âu

Hoàng tử Anh cảnh báo về thông tin sai liên quan vaccine trên mạng xã hội

Hoàng tử Anh William (phải) thăm một trung tâm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở King’s Lynn, Đông England, ngày 22/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hoàng tử Anh William vừa lên tiếng cảnh báo về việc những thông tin chống vaccine phòng COVID-19 lan tràn trên mạng xã hội, đồng thời hối thúc những người có bệnh nền và những người đủ điều kiện nên sớm tiêm phòng. Tuyên bố này được đưa ra sau lời kêu gọi tương tự của Nữ hoàng Elizabeth II.

Trong một video do Cung điện Kensington công bố tối 27/2, Công tước xứ Cambridge William cho rằng truyền thông xã hội đôi khi tràn ngập nhiều tin đồn và thông tin sai lệch, đồng thời khuyến cáo mọi người nên thận trọng đối với nguồn thông tin. Công tước William cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine, đặc biệt đối với những người có bệnh nền, và khẳng định ông cùng với Công tước phu nhân Catherine sẵn sàng hỗ trợ chương trình tiêm vaccine.

Video trên được công bố sau khi Nữ hoàng Elizabeth II ngày 25/2 hối thúc người dân nên đi tiêm phòng. Nữ hoàng Anh kêu gọi những người lo ngại về việc tiêm chủng nên “nghĩ đến người khác thay vì chính bản thân họ”. Số liệu chính thức được công bố cùng ngày 27/2 cho thấy tổng cộng 19,7 triệu người tại Anh đã được tiêm mũi đầu tiên phòng COVID-19 kể từ khi nước này triển khai chiến dịch tiêm vào tháng 12/2020.

Trong khi đó, ngày 28/2, Bộ Y tế Anh thông báo tất cả các hộ gia đình ở vùng England có con em trong độ tuổi đi học sẽ được xét nghiệm nhanh COVID-19, với mỗi người được xét nghiệm hai lần trong một tuần. Biện pháp này nhằm thúc đẩy ưu tiên của chính phủ là đưa học sinh trở lại trường học.

Theo đó, kể từ ngày 1/3, các bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh sẽ được phân phối tới hơn 500 địa điểm. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần một tại trường trước khi làm xét nghiệm tại nơi cư trú. Trong khi đó, học sinh tiểu học không có triệu chứng của bệnh COVID-19 sẽ không được xét nghiệm ở trường nhưng được khuyến khích làm xét nghiệm tại nơi cư trú.

Bồ Đào Nha đạt tỷ lệ tiêm phòng cao hơn mức trung bình của EU

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNtech cho người dân tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 18/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Bồ Đào Nha cho biết quốc gia Tây Nam Âu này đã đạt tỷ lệ tiêm phòng 7,5 liều/100 dân, cao hơn so mức trung bình 6,83/100 của Liên minh châu Âu (EU).

Hai tháng sau khi bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm phòng, Bồ Đào Nha đã tiêm vaccine cho 837.887 người, trong đó có 263.825 người đã được tiêm mũi thứ hai.