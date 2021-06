Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 11/6: Thế giới thêm 10.225 người chết, Ấn Độ chiếm 1/3

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (91.266 ca), Brazil (85.612 ca) và Colombia (29.302 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (3.402 ca), Brazil (2.228 ca) và Argentina (669 ca).

Chờ tiêm vaccine COVID-19 tại Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong chưa đầy 6 tháng đầu năm 2021, thế giới đã ghi nhận trên 1,88 triệu ca tử vong vì COVID-19, vượt quá tổng số người chết vì đại dịch trong cả năm 2020. Con số này cho thấy khoảng cách ngày càng tệ trong nỗ lực kiểm soát đại dịch giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Trong lúc Mỹ, Anh, Canada đều ghi nhận số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 ngày càng giảm thì đại dịch lại bùng lên ở một số khu vực châu Á và Mỹ Latin. Argentina đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 hết sức nghiêm trọng, mỗi ngày ghi nhận số ca tử vong hơn 500 người khiến chính phủ nước này lại phải đóng cửa nhiều hoạt động kinh tế.

Tại thời điểm cuối năm 2020, châu Âu và Bắc Mỹ chiếm tới 73% số ca nhiễm mỗi ngày và 72% số ca tử vong trên toàn thế giới. Thế nhưng giờ đây, hơn 80% số ca nhiễm và ca tử vong lại xảy ra ở Nam Mỹ, châu Á và châu Phi.

Tỷ lệ tiêm chủng vaccine không đồng đều ở các nước đang khiến tình hình kiểm soát đại dịch trên toàn cầu ngày càng khác biệt. Chỉ khoảng 2% người dân châu Phi và 6% người dân châu Á đã được tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine COVID-19, theo số liệu của Our World in Data (Thế giới qua số liệu) trong khi Nam Mỹ đã tiêm chủng xong khoảng 22% dân số, Liên minh châu Âu tiêm chủng xong hơn 40% dân số và Mỹ đã tiêm chủng xong hơn một nửa dân số.

Ấn Độ ghi nhận 3.402 ca tử vong mới

Chuẩn bị hỏa táng bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Guwahati, Assam, Ấn Độ, ngày 5/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 3.402 ca tử vong, giảm một nửa so với ngày trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức cao nhất thế giới và chiếm khoảng 1/3 tổng số ca tử vong toàn cầu trong 24 giờ qua.

Trước đó, số liệu cập nhật sáng 10/6 của Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy nước này đã ghi nhận 6.148 ca tử vong do COVID-19. Đây là mức tử vong theo ngày cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này, cao gần gấp 3 lần so với con số được báo cáo trong những ngày gần đây và gấp hơn 2 lần so với mức trung bình của 7 ngày qua.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do Sở Y tế bang Bihar ngày 9/6 điều chỉnh đáng kể số ca tử vong tại bang này, từ mức dưới 5.500 ca lên 9.429 ca, tức tăng thêm hơn 3.900 ca sau khi kiểm chứng.

Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR) thông báo tính đến ngày 10/6, Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng 372,2 triệu lượt xét nghiệm COVID-19, tăng thêm 2 triệu lượt so với một ngày trước đó. Đến nay, nước này đã tiêm tổng cộng 242,72 triệu lượt vaccine phòng COVID-19, trong đó có 3,37 triệu liều trong ngày 9/6. Các chuyên gia cảnh báo các biến thể của virus SARS CoV-2 là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng cao tại Ấn Độ nên chính phủ nước này cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để ngăn ngừa nguy cơ virus đột biến liên tục.

Indonesia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ tháng 2

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Yogyakarta, Indonesia, ngày 8/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 10/6, Bộ Y tế Indonesia thông báo nước này ghi nhận thêm 8.892 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ ngày 26/2.

Theo bộ trên, trong số các ca nhiễm mới, thủ đô Jakarta ghi nhận 2.091 ca, Trung Java 1.535 ca, Tây Java 1.334 ca, Yogyakarta 455 ca và Riau 438 ca. Trong 24 giờ qua, Indonesia có thêm 211 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 52.373 ca trong tổng số 1.885.942 ca bệnh. Đến nay, 1.728.914 bệnh nhân đã phục hồi. Dịch bệnh đã lan sang toàn bộ 34 tỉnh của nước này.

Số ca bệnh trong ngày ở Mông Cổ cao kỷ lục

Mông Cổ ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, với 1.460 ca (đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng).

Mông Cổ cũng có thêm 10 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 348 ca trong tổng số 70.482 ca nhiễm.

Kể từ khi chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc được bắt đầu hồi cuối tháng 2, đến nay 1.596.857 người Mông Cổ đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Mông Cổ đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 60% trong tổng số 3,3 triệu dân của nước này.

Iran có trên 3 triệu ca mắc COVID-19

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Iran đã có tổng cộng 3.003.112 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi ghi nhận thêm 12.398 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Iran cũng có thêm 153 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 81.672 ca.

Tính đến ngày 10/6, 4.289.395 người Iran đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 742.817 người đã được tiêm đủ hai liều vaccine.

Bang New South Wales của Australia chuẩn bị đón sinh viên quốc tế trở lại

Người dân tập thể dục tại một công viên ở Melbourne, Australia, ngày 1/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bang New South Wales của Australia ngày 10/6, thông báo kế hoạch thí điểm tiếp nhận sinh viên quốc tế trở lại học tập tại địa phương, trong vòng từ sáu đến tám tuần tới.

Nếu được chính phủ liên bang chấp thuận, đợt thí điểm đầu tiên sẽ cho phép 250 sinh viên quốc tế được nhập cảnh vào bang New South Wale hai tuần một lần. Chính quyền sẽ bố trí những chuyến bay đặc biệt, và toàn bộ sinh viên sau khi hạ cánh đều phải cách ly bắt buộc 14 ngày ở những khu vực cách ly tập trung dành riêng cho sinh viên quốc tế, dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát và y tế địa phương.

Quan chức phụ trách ngân khố của bang New South Wales, Dominic Perrottet, cho biết giáo dục quốc tế là lĩnh vực xuất khẩu quan trọng có giá trị cao thứ hai của bang. Vì vậy, việc mau chóng giúp sinh viên quốc tế có thể quay trở lại học tập là ưu tiên cần giải quyết, để hỗ trợ ngành giáo dục phục hồi nhanh nhất có thể.

WHO cảnh báo châu Âu chưa qua cơn nguy hiểm

Người dân thưởng thức đồ uống bên ngoài một nhà hàng ở Brussels, Bỉ, ngày 9/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phụ trách khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Hans Kluge ngày 10/6 cảnh báo châu Âu chưa qua cơn nguy hiểm dù số ca nhiễm và tử vong mới trong dịch COVID-19 đang giảm trên toàn châu lục, đồng thời kêu gọi người dân di chuyển có trách nhiệm trong kỳ nghỉ Hè.

Phát biểu tại họp báo ở Copenhagen (Đan Mạch), ông Kluge cho biết: “Khi các cuộc tụ tập xã hội gia tăng, nhiều người di chuyển hơn và các lễ hội lớn cũng như các sự kiện thể thao lớn diễn ra trong thời gian tới, WHO châu Âu kêu gọi mọi người hãy thận trọng”. Ông nói: “Nếu bạn chọn cách đi lại, hãy có trách nhiệm. Hãy ý thức các nguy cơ”.

Trong hai tháng qua, số ca nhiễm, tử vong và nhập viện mới tại châu Âu đều đã giảm, cho phép 36 trong số 53 quốc gia bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Số ca nhiễm ghi nhận trong tuần trước là 368.000 ca, tương đương 1/5 số ca nhiễm hằng tuần ghi nhận trong thời đỉnh dịch tháng 4/2020.

Ông Kluge thừa nhận tiến bộ đạt được ở hầu hết các nước trong khu vực, song nhấn mạnh “không có gì chứng tỏ rằng đã hết nguy hiểm”. Ông cho biết biến thể Delta, xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ, rất đáng lo ngại, đồng thời nhắc nhở rằng các nước cần rút ra bài học từ đợt bùng phát số ca trong mùa Hè năm ngoái ngay cả khi các chiến dịch tiêm phòng hiện đang được đẩy nhanh khắp khu vực. Theo ông, đến nay chỉ có 30% dân số khu vực châu Âu được tiêm liều vaccine đầu tiên, và điều đó là chưa đủ đề ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới.

Thủ tướng Pháp tự cách ly sau khi vợ nhiễm virus SARS-CoV-2

Thủ tướng Pháp Jean Castex phát biểu trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Paris ngày 8/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Pháp Jean Castex sẽ phải tự cách ly trong vòng 7 ngày sau khi vợ ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Pháp, Thủ tướng Castex đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào tối 9/6. Ông cũng đã được tiêm mũi đầu tiên của vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 hôm 19/3. Tuy nhiên, do tiếp xúc với người mắc COVID-19, Thủ tướng Pháp sẽ phải tự cách ly trong vòng 7 ngày theo quy định. Đây là lần thứ 3 trong vòng một năm ông Castex phải tự cách ly do tiếp xúc gần với những ca mắc COVID-19.