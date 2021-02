Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 14/2: Tỷ lệ lây nhiễm toàn cầu giảm; EU cảnh báo dịch bệnh sẽ đeo bám

Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 12/2 đã ban hành hướng dẫn mới để các trường học trên cả nước có thể mở cửa trở lại một cách an toàn, đồng thời kêu gọi các trường mở cửa lại càng sớm càng tốt.

Vaccine với phác đồ tiêm 2 mũi do Đại học Oxford và AstraZeneca hợp tác phát triển được gọi là “vaccine cho thế giới” bởi giá thành rẻ hơn và dễ phân phối hơn các vaccine khác. AstraZeneca đặt mục tiêu sản xuất 3 tỷ liều vaccine trong năm nay và đến tháng 4 sẽ đạt hơn 200 triệu liều mỗi tháng.

Đại học Oxford ngày 13/2 thông báo đã triển khai nghiên cứu đánh giá độ an toàn và phản ứng miễn dịch ở trẻ em của vaccine COVID-19 mà trường hợp tác với hãng dược AstraZeneca bào chế. Đây là lần đầu tiên thử nghiệm phản ứng vaccine ở trẻ em được tiến hành.

Hungary trở thành quốc gia thành viên EU đầu tiên tiêm chủng vaccine Sputnik V của Nga ngày 12/2, trước khi có ý kiến của Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) về loại vaccine này. Giám đốc Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia Hungary Cecília Müller trong một cuộc họp báo cho biết: “Hôm nay chúng tôi bắt đầu tiêm vaccine Sputnik V và sẽ triển khai ở các trung tâm tiêm chủng do chính quyền chỉ định”.

Thủ tướng Johnson khẳng định vẫn cần phải thận trọng dù số ca nhiễm mới và nhập viện bắt đầu giảm. Dự kiến ông sẽ đề ra lộ trình nới lỏng phong tỏa vào ngày 22/2 tới. Ông cho biết vẫn đặt ưu tiên vào việc mở cửa lại trường học, với hi vọng học sinh có thể quay lại trường từ ngày 8/3.

Theo thống kê trên, trong 1 tháng qua, số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã giảm 44,5%, mức giảm lớn nhất và được duy trì lâu nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 khởi phát hồi đầu năm 2020. Tính riêng trong tuần qua, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm, với mức trung bình trên toàn thế giới là 412.700 ca/ngày, giảm gần một nửa so với mức kỷ lục theo ngày được ghi nhận trong tuần đầu của tháng 1/2021 là 743.000 ca. Như vậy, số ca mắc mới hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020. Giám đốc Viện Y tế toàn cầu thuộc trường Đại học tổng hợp Geneva (Thụy Sĩ), nhà dịch tễ học Antoine Flahault cho rằng: “Dù ít hay nhiều, ở mọi nơi trên thế giới đều ghi nhận mức giảm khá nhiều về dịch bệnh”.

Các con số trên cho thấy số ca mắc và tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới đã có xu hướng giảm so với những ngày trước đó. Số ca mắc mới ghi nhận trong 1 tháng qua đã giảm gần một nửa và tiếp tục đà giảm trong tuần này. Đây là số liệu thống kê từ giới chức chuyên môn do hãng tin AFP công bố ngày 13/2.

Hồi cuối năm ngoái, chính quyền thủ đô Mexico đã nâng cảnh báo về dịch COVID-19 lên mức cao nhất trong bối cảnh số người nhập viện ở thành phố này gia tăng, theo đó chỉ cho phép người dân tiến hành các hoạt động thiết yếu. Kể từ đó, tỷ lệ sử dụng gường bệnh của bệnh nhân COVID-19 ở Mexico City đã giảm từ mức cao nhất khoảng 90% trong tháng trước xuống gần 68% vào ngày 11/2.

Theo chính quyền thành phố Mexico City, thủ đô của nước này đã ghi nhận hơn nửa triệu ca mắc bệnh, trong đó có 31.655 ca tử vong. Tháng 1 vừa qua là tháng có nhiều người tử vong nhất do COVID-19 ở nước này trong bối cảnh các số ca mắc bệnh gia tăng, chủ yếu là do các cuộc tụ họp cuối năm.

Châu Á

Hàn Quốc tìm cách cân bằng phòng chống dịch và đảm bảo sinh kế

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jeonju, Hàn Quốc, ngày 11/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc ngày 13/2 đã quyết định giảm quy định giãn cách xã hội xuống một bậc đối với khu vực thủ đô, vùng phụ cận và các khu vực khác từ tuần tới, song vẫn duy trì lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở lên.

Các cơ quan y tế cho biết bắt đầu từ ngày 15/2, việc giãn cách xã hội sẽ được hạ xuống cấp độ 2 – mức cao thứ ba trong hệ thống 5 cấp – ở khu vực Seoul và vùng phụ cận, xuống cấp độ 1,5 đối với các khu vực khác.

Các hạn chế đối với nhà hàng, quán cà phê, phòng tập thể dục và các cơ sở công cộng khác trong khu vực thủ đô Seoul cũng được nới lỏng hơn, theo đó cho phép các cơ sở này hoạt động thêm một giờ (cho đến 22 giờ hằng ngày). Các cơ sở giải trí trên toàn quốc cũng sẽ được phép hoạt động đến 22 giờ với điều kiện tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh, như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Tuy nhiên, chính phủ vẫn quyết định duy trì lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở lên, mặc dù quy định này không áp dụng đối với các thành viên trong gia đình.

Phát biểu trong một phiên họp sáng 13/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun khẳng định: “Đây là quyết định mà chúng tôi đưa ra trên cơ sở vẫn tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch song có cân nhắc đến sinh hoạt của người dân. Chúng tôi cũng quyết định giảm bớt các hạn chế hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và các doanh nghiệp khác đã hợp tác, nỗ lực chống dịch bệnh cho dù gặp khó khăn rất lớn”. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh khó khăn trong việc tìm kiếm sự cân bằng tối ưu giữa chống dịch bệnh và đảm bảo sinh kế của người dân.

Mặc dù vậy, người đứng đầu chính phủ vẫn cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại nếu người dân chủ quan và khi đó mức độ giãn cách xã hội sẽ được nâng lên.

Tổng thống Iran cảnh báo về làn sóng lây nhiễm thứ 4

Nhân viên y tế được tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 9/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 13/2 cảnh báo về nguy cơ “làn sóng thứ 4” của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này, trong bối cảnh nhiều khu vực chứng kiến số ca nhiễm tăng mạnh.

Phát biểu trên truyền hình, ông Rouhani cho biết sau nhiều tuần duy trì mức báo động thấp trên khắp cả nước, một số thành phố thuộc tỉnh Khuzestan ở phía Tây Nam đang ở mức “đỏ” – mức báo động cao nhất trong thang xếp hạng nguy cơ theo màu của Iran. Theo ông, điều này cho thấy Iran đang chuẩn bị bước vào làn sóng thứ 4.

Đất nước với hơn 80 triệu dân này đã có gần 59.000 người tử vong trong số trên 1,5 triệu ca nhiễm COVID-19. Từ cuối tháng 12/2020, Iran chính thức ghi nhận số ca nhiễm theo ngày dưới 7.000 ca, tuy nhiên số ca lại tăng trở lại vượt quá ngưỡng này trong tháng 2/2021.

Iran mới đây vừa tiếp nhận 100.000 liều vaccine Sputnik V của Nga ngày 12/2, sớm hơn so với kế hoạch. Dự kiến, Tehran sẽ triển khai tiêm vaccine từ ngày 16/2, sử dụng lô vaccine được chuyển đến hôm 4/2 vừa qua. Bộ Y tế Iran cho biết nước này đặt mua tổng cộng 2 triệu liều vaccine của Nga. Ngoài ra, Iran đã nhận 4,2 triệu liều vaccine của AstraZeneca/Oxford thông qua cơ chế vaccine quốc tế Covax. đồng thời cũng đang nghiên cứu tự phát triển vaccine.

Israel phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng tại nơi làm việc

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 cho người dân tại Tel Aviv, Israel, ngày 9/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trước thực trạng số lượng người đăng ký tiêm phòng vaccine COVID-19 đang chững lại, chính phủ nước này ngày 13/2 đã phát động chiến dịch tiêm vaccine lưu động ngay tại nơi làm việc, trước mắt thực hiện tại các tập đoàn lớn có đông nhân viên.

Đây là sáng kiến chung do Hiệp hội các nhà sản xuất, Bộ Y tế và Cục cứu hộ thuộc Bộ Quốc phòng Israel phát động và được thực hiện bởi Cơ quan Dịch vụ y tế khẩn cấp quốc gia (MDA), nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân viên các công ty muốn tiêm vaccine phòng COVID-19. Sáng kiến mang tên “Jab on the Job” (tiêm phòng tại nơi làm việc), theo đó MDA sẽ lập các trạm tiêm phòng lưu động.

Một số chuyên gia cho rằng sáng kiến tiêm vaccine tại nơi làm việc sẽ tạo một cú hích mới cho chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 vốn đang chững lại tại Israel, do vẫn còn nhiều người thuộc diện cần tiêm chủng vẫn chưa đăng ký. Kể từ khi phát động vào cuối tháng 12/2020, đến nay đã có khoảng 3,7 triệu người dân Israel được tiêm chủng, chiếm gần 40% dân số, trong đó có khoảng 2,3 triệu người đã tiêm xong cả 2 mũi.