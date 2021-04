Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 19/4: Thế giới gần 142 triệu ca bệnh; Ấn Độ lại có số ca mắc mới cao kỷ lục

Cùng với lệnh cách ly đối với các công dân đến từ các nước trên, Pháp cho biết các chuyến bay từ Brazil tới nước này cũng sẽ tạm dừng ít nhất tới ngày 23/4 còn các chuyến bay từ 3 nước còn lại vẫn hoạt động bình thường. Lý giải cho điểm khác biệt này, văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết do biến thể P1 của virus SARS-CoV-2 đang hoành hành tại Brazil dễ lây lan hơn so với các chủng biến thể khác cũng như có thể khiến những người từng nhiễm virus SARS-CoV-2 chủng ban đầu tái dương tính.

Tổng thư ký Văn phòng An ninh Y tế quốc gia (NHSO) Jadet Thammathat-Aree ngày 17/4 cho biết 700 bệnh nhân COVID-19 đang chờ được nhập viện. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định NHSO và Cục Dịch vụ Y tế đã chỉ định các nhân viên theo dõi các bệnh nhân qua điện thoại hằng ngày. Bệnh nhân COVID-19 được khuyên nên liên hệ với NHSO hoặc Cục Dịch vụ Y tế theo đường dây nóng khi cần giúp đỡ.

Để ứng phó với tình trạng gia tăng đột biến của các ca bệnh COVID-19, Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh cho các nhà chức trách cung cấp thêm 25.000 giường bệnh trên toàn quốc, ngoài sức chứa bình thường của các bệnh viện. Bộ Y tế nước này cũng đang xem xét cho phép bệnh nhân COVID-19 sống một mình tự điều trị nếu các cơ sở y tế quá tải. Theo quy định hiện tại, tất cả bệnh nhân COVID-19 phải được nhập viện để giảm lây truyền. Đây là lý do tại sao một số bệnh viện tư nhân ở Bangkok trước đó đã đình chỉ dịch vụ xét nghiệm COVID-19 do thiếu giường để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan khẳng định rằng các bệnh có đủ giường cho các bệnh nhân COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân không kén chọn và yêu cầu được điều trị tại các bệnh viện có dịch vụ cao. Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân (PHA) Chalerm Harnphanich cũng cho biết nhiều bệnh nhân COVID-19 tại Thái Lan hiện phải chờ giường do một số bệnh viện tư nhân không thu xếp được. Thực trạng này một phần là vì một số bệnh viện tư nhân không giới thiệu bệnh nhân đến các cơ sở y tế bên ngoài mạng lưới của họ và một số bệnh viện yêu cầu bệnh nhân trả tiền điều trị và dịch vụ bất chấp thực tế là Chính phủ sẽ chi trả các chi phí y tế điều trị COVID-19.

Theo thống kê của Bộ Y tế Campuchia, trong vòng chưa đầy một tháng, tổng cộng đã có 788 công nhân và người lao động có liên quan thuộc 36 nhà máy trên khắp Phnom Penh đã mắc COVID-19. Dịch bệnh lây lan nhanh trong các nhà máy dệt may ở Phnom Penh từ ngày 21/3, thời điểm ca lây nhiễm đầu tiên được phát hiện tại nhà máy Din Han ở quận Meanchey.

Chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh đang bị tạm dừng 3 ngày trong bối cảnh nhiều nhân viên y tế không thể đi tới các điểm tiêm chủng do tình trạng phong tỏa. Campuchia đã tiêm vaccine cho khoảng 1,24 triệu người trên cả nước.

Tính tổng cộng, Campuchia có 6.389 ca mắc COVID-19, trong đó có 43 ca tử vong – tăng 2 ca so với một ngày trước đó.

Số liệu do Bộ Y tế Campuchia công bố sáng 18/4 cho thấy số ca mắc mới COVID-19 ở nước này đang tăng ở mức báo động, với 618 ca ghi nhận trong 24 giờ qua, tất cả đều do lây nhiễm cộng đồng.

Như một biện pháp phòng ngừa, chính quyền New Delhi đã yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày bắt buộc đối với những người trở về từ lễ hội tôn giáo Kumbh Mela ở Haridwar, bang Uttarakhand. Những người vi phạm sẽ phải đối mặt với các biện pháp pháp lý.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở nước này đang tăng ở mức “đáng báo động”. Đáng chú ý, thủ đô New Delhi và bang Maharashtra đều ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục, lần lượt ở mức 24.375 ca và 67.123 ca.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức cao nhất kể từ đầu dịch, với 275.306 ca, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 15 triệu ca. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này cũng tăng 1.625 ca lên 178.793 ca.

Trong thời gian gần đây, Pháp đã thắt chặt các hạn chế về đường hàng không cũng như tiến hành áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm, đóng các cửa hàng không cần thiết và hạn chế đi lại nhằm chống lại làn sóng lây nhiễm thứ 3 của đại dịch COVID-19.

Anh điều tra biến thể SARS-CoV-2 xuất hiện ở Ấn Độ

Một quán cà phê mở cửa phục vụ khách hàng tại London, Anh ngày 18/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức y tế Anh đang điều tra về một biến thể của virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở Ấn Độ, tuy nhiên chưa có đủ bằng chứng để nhận định biến thể này nguy hiểm đến đâu.

Giáo sư Susan Hopkins, Giám đốc của Cơ quan Y tế công của Anh (PHE) cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh BBC ngày 18/4: “Chúng tôi hiện chưa có đủ dữ liệu về biến thể này để biết biến thể có đáng lo ngại hay không. Để xác định, chúng tôi phải xem xét mức độ làm tăng lây nhiễm, tăng độ trầm trọng của các triệu chứng cũng như khả năng kháng vaccine. Chúng tôi hiện vẫn đang theo dõi các dữ liệu hằng ngày”. PHE cho biết đã ghi nhận 77 ca nhiễm biến thể này tại Anh.

Liên quan đến vấn đề nguồn cung vaccine của Liên minh châu Âu (EU), ngày 18/4, Ủy viên châu Âu về thị trường nội khối Thierry Breton để ngỏ khả năng EU có thể quyết định không tiếp tục đặt hàng vaccine của AstraZeneca do việc giao hàng đợt 1 chậm trễ hơn thỏa thuận.

EU ban đầu đặt mua 120 liều vaccine AstraZeneca cho 27 nước thành viên trong quý I/2021 và 180 triệu liều trong quý II/2021. Tuy nhiên đến nay AstraZeneca mới chuyển giao 30 triệu liều, và dự kiến trong quý tiếp theo chỉ có thêm 70 triệu liều.

Ông Breton khẳng định hiện chưa có gì chắc chắn và EU vẫn đang đàm phán với AstraZeneca. Tuy nhiên ông nhấn mạnh dù quyết định thế nào cũng không xuất phát từ lý do y tế hay dịch tễ học, đồng thời khẳng định vaccine AstraZeneca mang lại nhiều lợi ích hơn là nguy cơ.

Châu Mỹ

Cuba ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ đầu dịch

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại La Habana, Cuba, ngày 6/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Công cộng Cuba thông báo đã ghi nhận thêm 13 ca không qua khỏi do bệnh COVID-19, là số ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ đầu dịch, và thêm 1.037 ca mắc COVID-19. Theo đó, Cuba xác nhận tổng cộng 93.511 ca mắc với 525 ca tử vong.

Theo bộ trên, 64 bệnh nhân nhập viện đang ở trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch. Thành phố La Habana tiếp tục là tâm dịch của Cuba, với tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trên cả nước 366.4 ca mắc trên 100.000 dân.

Cuba đang gồng mình chống lại làn sóng mới của dịch COVID-19 kể từ tháng 1 vừa qua. Để đối phó với dịch bệnh, nhà chức trách tăng cường các biện pháp hạn chế, trong đó có việc cách ly những người nhập cảnh và hạn chế hoặc cấm các chuyến bay từ một số nước.

Mỹ: New York có số người nhập viện thấp nhất kể từ tháng 11/2020

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại New York, Mỹ, ngày 10/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Mỹ, Thống đốc bang New York – ông Andrew Cuomo – cho biết số bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại các bệnh viện của bang ngày 16/4 đã giảm xuống còn 3.834 người, thấp hơn so với con số 3.884 người một ngày trước và là mức thấp nhất kể từ ngày 30/11/2020. Tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 trong số những người được xét nghiệm tại bang đã giảm từ 2,81% ngày 22/4 xuống 2,78% ngày 16/4. Tuy nhiên, số ca tử vong trong ngày là 58 ca, cao hơn so với 43 ca một ngày trước.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến hết ngày 17/4, bang New York đã ghi nhận tổng cộng 51.537 ca không qua khỏi, là nơi có số ca tử vong cao thứ hai trên cả nước sau bang California với 60.964 ca.

Châu Phi: Tunisia áp dụng biện pháp khẩn để ngăn ngừa COVID-19

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Tunis, Tunisia, ngày 10/4/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tunisia công bố một số biện pháp khẩn cấp để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở Chính phủ Tunisia, người phát ngôn của chính phủ Hasna Ben Slimane cho biết ngoài lệnh giới nghiêm hiện hành, vốn cấm người dân ra khỏi nhà từ 23h đến 5h sáng ngày hôm sau, tất cả các phương tiện giao thông cũng bị cấm lưu hành trong khoảng từ 19h đến 5h sáng. Tất cả các cơ sở kinh doanh không tôn trọng các quy định về vệ sinh phòng dịch hoặc giờ giới nghiêm sẽ bị đóng cửa ngay lập tức. Bên cạnh đó, các trường học sẽ tạm ngừng hoạt động, trừ các trường mẫu giáo. Việc kiểm dịch là bắt buộc với tất các các du khách đến quốc gia này. Các biện pháp mới kể trên sẽ được áp dụng từ ngày 18/4 đến ngày 30/4/2021.

Theo Tổng giám đốc trung tâm Quan sát quốc gia, ông Nissaf Ben Alaya, tình hình dịch COVID-19 ở nước này đang diễn biến rất phức tạp. Một biến thể mới của COVID-19 đang trở thành xu hướng lây lan chính trong cả nước.