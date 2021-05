Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 23/5: Thế giới vượt 167 triệu ca mắc; Số ca tử vong ở Mỹ Latinh vượt 1 triệu

Đại diện Bộ Y tế Lào cho biết trong 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở thủ đô Viêng Chăn có 7 ca là người trong một gia đình, đồng thời cảnh báo về tình trạng số ca F0 không thể truy dấu ngày càng tăng trong tuần qua. Đại diện Bộ Y tế Lào cũng cho biết dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng tại thủ đô Viêng Chăn, do vậy người dân phải tăng cường cảnh giác, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, nếu không có việc cấp thiết, không nên rời khỏi nhà. Nếu có các triệu chứng mắc bệnh COVID-19, không nên tự mua thuốc điều trị mà nhanh chóng đến bệnh viện để được khám chữa, đồng thời tránh nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

Theo các quan chức y tế, Sri Lanka đã chứng kiến một lượng lớn bệnh nhân tử vong trong những tuần gần đây do sự lây lan nhanh chóng của một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh, khiến các bệnh viện và các đơn vị chăm sóc đặc biệt rơi vào tình trạng quá tải. Giới chức đã yêu cầu người dân ở trong nhà, không ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, tuân thủ các quy định về đeo khẩu trang và giãn cách. Chỉ trong vòng một tháng, Sri Lanka đã ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm mới, buộc giới chức phải áp đặt lệnh hạn chế đi lại trên toàn lãnh thổ. Chỉ những công nhân trong các lĩnh vực thiết yếu, nhân viên y tế, xe tải chở thực phẩm, hiệu thuốc mới được phép làm việc.

Hội nghị đã thông qua “Tuyên bố Rome” theo đó kêu gọi “cấp phép tự nguyện” liên quan đến bằng sáng chế vaccine và chuyển giao công nghệ nhằm thúc đẩy sản xuất vaccine. Trong Tuyên bố Rome, các nhà lãnh đạo thế giới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình “Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19” (ACT-A), một công cụ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dùng để phân bổ vaccine, dược phẩm và các loại dụng cụ xét nghiệm. Tuyên bố Rome còn đề cập đến chương trình COVAX như là một cách để phân phối số vaccine dành để tặng đến các nước. Tuy nhiên, hội nghị đã không đạt được sự đồng thuận liên quan đến nỗ lực của Mỹ và nhiều quốc gia khác theo đó muốn dỡ bỏ toàn cầu đối với các rào cản về các bằng sáng chế vaccine ngừa COVID-19. Ngoài ra, Tuyên bố Rome cũng không bao gồm một cam kết rõ ràng nhằm tài trợ đầy đủ cho chương trình ACT-A, vốn vẫn đang bị thiếu 19 tỷ USD.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, kết thúc Hội nghị thượng đỉnh y tế toàn cầu do Ủy ban châu Âu (EU) và Italy chủ trì dưới hình thức trực tuyến, lãnh đạo các nước giàu và đại diện các hãng dược phẩm cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên thế giới, cụ thể là tăng nguồn cung vaccine cho những nước nghèo hơn.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cũng bày tỏ lo ngại về tình hình dịch bệnh tại Anh và nhấn mạnh ưu tiên ngăn chặn nguy cơ biến thể Ấn Độ xâm nhập và lây lan trong nước. Ông đánh giá làn sóng COVID-19 thứ 3 tại Đức đang giảm dần, nhiều hoạt động trong cộng đồng đã được nối lại nhưng người dân vẫn cần phải thận trọng vì đại dịch vẫn chưa kết thúc.

Ngày 19/5, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thông báo quốc gia này ghi nhận 2.967 ca nhiễm biến thể B.1.617.2, chủ yếu ở thủ đô London và phía Tây của vùng England, chiếm 30% tổng số ca mắc mới ghi nhận kể từ ngày 17/5. Tới nay, Chính phủ Anh vẫn tin tưởng sẽ thực hiện đúng lộ trình mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 21/6 tới sau khi thực hiện thành công chương trình tiêm chủng đại trà.

Pháp: Bordeaux áp dụng ngoại lệ tiêm chủng để chặn sớm ổ dịch mới

Người dân ăn sáng tại một quán cafe ở Paris, Pháp, ngày 19/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Giới chức thành phố Bordeaux (Pháp) đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại khu vực dân cư mới đây ghi nhận tới gần 50 ca nhiễm một biến thể “rất hiếm gặp”.

Theo cố vấn y tế khu vực, Patrick Dehail, tất cả người trưởng thành ở khu vực Bacalan, phía Bắc thành phố Bordeaux, sẽ được tiêm chủng trong cuối tuần này hoặc muộn nhất là vào tuần tới. Hiện cơ quan y tế vùng đang làm việc với Bộ Y tế Pháp để bổ sung vaccine cho chương trình tiêm chủng tại địa phương và tiến tới mở rộng phạm vi tiêm chủng ra các khu vực khác ở thành phố Bordeaux. Theo quan chức này, biến thể được phát hiện ở người dân trong vùng đã từng được ghi nhận tại Pháp trước đây, có liên quan tới biến thể tại Anh. Rất ít ca nhiễm biến thể này được ghi nhận tại Pháp, cho tới gần đây khi mẫu phân tích của ít nhất 46 người mắc COVID-19 tại Bordeaux cho kết quả dương tính với biến thể trên. Hiện các ca nhiễm biến thể này đều không phải nhập viện điều trị nhưng cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương xét nghiệm để phát hiện sớm các ca mắc bệnh.

Chương trình tiêm chủng tại Bordeaux là một ngoại lệ vì tại Pháp, việc tiêm phòng COVID-19 vẫn đang thực hiện giới hạn trong nhóm trên 50 tuổi. Những người dưới độ tuổi này có thể được tiêm nếu kịp đặt chỗ khi nhà chức trách thông báo vào phút chót rằng có các mũi tiêm chưa được dùng đến. Từ ngày 31/5, Pháp sẽ mở rộng đối tượng tiêm phòng cho tất cả người trưởng thành.

Số ca tử vong tại Mỹ Latinh vượt mốc 1 triệu

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Mendoza, Argentina. Ảnh: AFP/TTXVN

Số ca tử vong do COVID-19 tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã vượt mốc 1 triệu ngày 21/5.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ Latinh và Caribe (gồm 29 quốc gia) với ổ dịch đầu tiên phát hiện tại thành phố Sao Paulo của Brazil cuối tháng 2/2020, khu vực này đến nay đã ghi nhận hơn 31,5 triệu người mắc bệnh, trong đó có 1.001.781 ca tử vong – chiếm gần 30% tổng số ca tử vong trên toàn cầu.

Gần 89% số ca tử vong này tập trung ở 5 quốc gia: Brazil (44,3%), Mexico (22,1%), Colombia (8,3%), Argentina (7,3) và Peru (6,7%). Trong khi đó, Trung Mỹ ghi nhận 3% tổng số ca tử vong và khu vực Caribe ghi nhận 1%.

Tổng thống Argentina – ông Alberto Fernandez ngày 21/5 thừa nhận quốc gia này đang phải đối mặt “thời điểm tồi tệ nhất” của đại dịch COVID-19. Để ngăn chặn chuỗi lây lan của dịch bệnh, Argentina đã áp đặt lệnh phong tỏa trên cả nước trong vòng 9 ngày kể từ ngày 22/5.

Trong khi đó, Chính phủ Colombia quyết định ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài đã ở Ấn Độ trong 14 ngày gần nhất để ngăn chặn sự lây lan của các biến thể virus SARS-CoV-2. Quyết định này sẽ có hiệu lực cho đến hết tháng 6 tới. Theo Bộ Y tế Colombia, các công dân nước này trở về từ Ấn Độ sẽ được phép nhập cảnh, song phải tuân thủ các thủ tục y tế nghiêm ngặt hơn và phải cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Theo Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO), khu vực Mỹ Latinh đang thiếu nguồn cung vaccine ngừa bệnh COVID-19, cũng như vật tư y tế cần thiết trong cuộc chiến chống đại dịch này. Khu vực này hiện mới chỉ hoàn tất tiêm chủng cho 3% dân số. Giám đốc PAHO – bà Carissa Etienne đã kêu gọi người dân Mỹ Latinh tiếp tục tuân thủ các biện pháp y tế phòng dịch COVID-19, bao gồm sử dụng khẩu trang, giữ khoảng cách, vệ sinh tay, đồng thời khuyến nghị người dân tham gia tiêm phòng vaccine ngay khi có thể.

Trong khi đó, bà Samira Asma – một quan chức thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết con số thực tế về số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu “có thể cao gấp 2-3 lần so với báo cáo chính thức”.