Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 3/5: Thế giới vượt 153 triệu ca bệnh; Ấn Độ có 370.059 ca mắc mới

Số ca mắc COVID-19 trong ngày 2/5 được Bộ Y tế Campuchia ghi nhận tăng gần gấp đôi so với ngày hôm trước, với 730 ca và 6 trường hợp tử vong.

Số ca nhiễm mới tại Campuchia tăng gần gấp đôi so với ngày 1/5

Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 2/5 cho biết nước này chứng kiến ngày thứ tư liên tiếp có số ca mắc mới theo ngày trên mức 600, trong bối cảnh một số ổ dịch bùng phát gây khó khăn cho công tác khống chế. Cụ thể, Hàn Quốc đã ghi nhận 606 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 123.240 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 là 1.833 ca sau khi ghi nhận thêm 2 ca.

Như vậy, số ca mắc và tử vong mới của Ấn Độ có giảm so với những ngày trước đó nhưng vẫn ở mức cao đáng lo ngại. Ấn Độ từng ghi nhận trên 400.000 ca nhiễm mới trong ngày 1/5, mức cao nhất từ trước đến nay ở nước này cũng như trên thế giới.

Cũng trong 24 giờ qua, số người tử vong do mắc COVID-19 tại Thái Lan đã tăng thêm 21 người, đưa tổng số người không qua khỏi vì dịch bệnh lên 245 người. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số người tử vong vì COVID-19 trong một ngày tại Thái Lan ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong khi đó, nhà chức trách y tế Thái Lan đã chuyển hướng tập trung vào các ca nhiễm trong hộ gia đình khi số ca mắc mới giữa các thành viên trong gia đình tiếp tục tăng ở mức báo động. Phần lớn các trường hợp tử vong, với độ tuổi trung bình là 73, đều nhiễm virus SARS-CoV-2 từ gia đình họ.

Bangkok, Chiang Mai, Chon Buri, Samut Prakan và Nonthaburi là 5 tỉnh có số ca nhiễm mới cao nhất trong số 77 tỉnh của Thái Lan. Tại cuộc họp của Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) ngày 1/5, Cục Kiểm soát dịch bệnh đã đặt mục tiêu đưa số lượng các ca mắc mới trong 1 ngày ở thủ đô xuống dưới 400, hoặc 8 ca ở mỗi quận, khi thành phố đẩy mạnh các biện pháp để kiểm soát sự lây lan.

Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) đang đẩy nhanh việc mở rộng bệnh viện dã chiến và bệnh viện-khách sạn (hospitel) để đối phó với làn sóng COVID-19 thứ ba mà địa phương này là tâm điểm.

Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang ngày 2/5 cho biết BMA đang xây dựng bệnh viện dã chiến thứ 5 của thủ đô tại Trung tâm huấn luyện thể thao Chaloem Phrakiat với sức chứa 400 bệnh nhân. Trong khi đó, nhà chức trách cũng đang liên hệ với các khách sạn để mở thêm nhiều bệnh viện-khách sạn.

Đức đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng nhờ lượng vaccine được chuyển giao nhanh chóng

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Cologne, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Liên bang Đức ngày 2/5 cho biết chiến dịch tiêm chủng của nước này đang được đẩy mạnh nhờ số lượng vaccine được chuyển giao ngày càng tăng.

Phát biểu với báo Welt am Sonntag (Thế giới Chủ nhật), Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nêu rõ: “Mặc dù hiện nay nhiều người vẫn đang chờ lịch hẹn tiêm chủng, nhưng trong một vài tuần nữa, chúng tôi có thể sẽ nhận được nhiều vaccine hơn so với nhu cầu của các lịch hẹn này”.

Để nhanh chóng mở rộng chiến dịch tiêm chủng tại các doanh nghiệp, Bộ Y tế Đức đã lên kế hoạch chuyển giao vaccine cho bộ phận y tế riêng của từng doanh nghiệp và dự kiến từ ngày 7/6 tới, các bác sỹ tại đây sẽ chính thức được phép tiêm chủng cho người lao động. Theo kế hoạch, ít nhất 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ được chuyển giao cho bộ phận y tế doanh nghiệp mỗi tuần.

Nhờ số lượng vaccine được chuyển giao tăng nhanh, mạng lưới tiêm chủng sẽ được tiếp tục mở rộng để có thể đáp ứng nhu cầu của người dân. Sau khi các đội tiêm chủng lưu động và hơn 400 trung tâm tiêm chủng khu vực tại các bang đi vào hoạt động, tại Đức hiện đã có hơn 60.000 cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc. Số lượng người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã tăng mạnh trong tuần qua với tỷ lệ 26,9% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và 7,7% được tiêm đủ hai mũi theo số liệu ngày 30/4. Theo kế hoạch của Bộ Y tế Đức, từ tháng 6 tới, mỗi tuần dự kiến sẽ có hơn 3 triệu liều vaccine Biontech/Pfizer được chuyển giao cho các cơ sở tiêm chủng.

Theo dự báo, nếu việc chuyển giao vaccine diễn ra đúng kế hoạch, đến cuối tháng 5 này, hơn một nửa số người đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được tiêm ít nhất một mũi vaccine; con số này sẽ đạt 75% vào giữa tháng 6 tới. Với tỷ lệ sẵn sàng tiêm chủng dự kiến là 80% dân số, hầu hết những người có nguyện vọng sẽ được tiêm ít nhất một mũi trong tháng 6.

Số liệu của Viện Robert Koch ngày 2/5 cho biết, Đức ghi nhận 13.225 ca mắc COVID-19 mới và 124 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh và số bệnh nhân không qua khỏi lần lượt là hơn 3,42 triệu và 83.826 người.

New Zealand nối lại “bong bóng du lịch” với bang Tây Australia

Các thành viên trong gia đình xúc động gặp lại nhau sau một thời gian giãn cách do dịch COVID-19, tại sân bay quốc tế Sydney (Australia), sau khi khởi hành từ New Zealand, ngày 19/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2/5, New Zealand đã nhất trí mở lại “bong bóng du lịch” với bang Tây Australia, 24 giờ sau khi đình chỉ các chuyến bay sang bang này, nơi có 3 người ở Perth có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Giới chức New Zealand cho biết sau khi tham vấn với các đối tác Australia, họ xác định nguy cơ lây nhiễm sang New Zealand là không đáng kể và có thể nối lại chuyến bay giữa hai bên vào ngày 3/5. Tuy nhiên, bất kỳ ai từng ở “những địa điểm đáng lo ngại” theo như xác định của chính quyền bang Tây Australia thì không thể tới New Zealand trong vòng 14 ngày.

Quan chức hãng đầu ngành y tế New Zeland, Ashley Bloomfield nêu rõ: “Trong khi nguy cơ nhiễm bệnh dường như là ở mức thấp, chúng ta vẫn phải cảnh giác khi được hưởng cơ hội đi du lịch không cách ly”.

Đây là lần gián đoạn thứ hai đối với “bong bóng du lịch” giữa New Zealand và Australia kể từ khi hai nước mở chương trình kích cầu du lịch không cách ly từ ngày 18/4, gần 400 ngày sau khi hai bên đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19.

Chương trình kích cầu du lịch giữa New Zealand và Australia là kết quả của nhiều tháng thương lượng giữa hai nước láng giềng đều đã cơ bản kiểm chế được dịch này, được đánh giá là nỗ lực lớn nhằm tái khởi động ngành lữ hành giữa hai nước vốn đang chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Theo chương trình, hành khách từ Australia đến New Zealand có thể bay qua biển Tasman mà không cần thực hiện cách ly bắt buộc khi nhập cảnh.