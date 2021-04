Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 30/4: Ca mắc mới ở Ấn Độ cao chưa từng thấy; Mỹ khuyên công dân rời ngay Ấn Độ

Lực lượng chức năng tiến hành phun khử trùng nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ ngày 23/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (386.829 ca), Brazil (66.871 ca) và Mỹ (trên 54.700 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (3.501 ca), Brazil (2.843 ca) và Mỹ (815 ca).

Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng tại Ấn Độ, khiến nước này liên tiếp ghi nhận kỷ lục buồn về số ca mắc và tử vong mới, ngày 29/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ với các quốc gia châu Âu rằng việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 có thể kích hoạt cơn bão lớn khiến số ca nhiễm gia tăng chóng mặt như trường hợp xảy ra tại Ấn Độ.

Biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Ấn Độ, có ký hiệu B.1.617, đang càn quét đất nước này, nhưng WHO vẫn chưa xác nhận liệu nó có khả năng lây truyền cao hơn hoặc gây tử vong nhiều hơn các chủng virus khác hay không. Các chuyên gia cho rằng các cuộc tụ tập đông người – chẳng hạn như tại các trận đấu thể thao hoặc đám cưới – là một phần nguyên nhân dẫn đến bùng nổ số ca mắc COVID-19 mới ở Ấn Độ.

Số ca mắc COVID-19 mới ở Ấn Độ lại lập kỷ lục

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 28/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ấn Độ hiện là “tâm chấn” mới của đại dịch COVID-19 khi trong suốt một tuần qua, quốc gia này liên tục ghi nhận trên 300.000 ca mắc mới mỗi ngày và đã có trên 200.000 ca tử vong.

Theo số liệu mới nhất, trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 386.829 ca mắc mới, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 3.501 ca, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp quốc gia Nam Á này ghi nhận số ca tử vong theo ngày vượt mốc 3.000 người. Hiện số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ đã lên tới lần lượt là 18,7 triệu ca và 208.313 ca.

Trong bối cảnh số ca mắc mới trên toàn cầu vẫn không ngừng gia tăng trong 9 tuần liên tiếp, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 27/4 cho biết chỉ riêng Ấn Độ đã chiếm tới 38% tổng số ca mắc mới, tương đương 2.172.063 ca, được ghi nhận trong giai đoạn 7 ngày kết thúc vào ngày 25/4. Số ca mắc gia tăng ở Ấn Độ chủ yếu do sự xuất hiện của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên B.1.617. Biến thể này chứa hai đột biến đáng lo ngại là E484Q và L425R, có tốc độ lây lan nhanh hơn so với các biến thể mới khác tại Ấn Độ. WHO cho biết biến thể này được phát hiện trong nhiều ca mắc mới gần đây tại Ấn Độ. Cũng trong tuần qua, Ấn Độ cũng ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng 93% so với tuần trước đó. Trong vòng 7 ngày qua, đã có 15.161 người không qua khỏi vì COVID-19.

Hiện hệ thống y tế của Ấn Độ rơi vào tình cảnh quá tải khi không còn đủ giường bệnh, oxy y tế và thuốc điều trị COVID-19. Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã cam kết sẽ gấp rút hỗ trợ. Ngày 28/4, người phát ngôn LHQ Farhan Haq cho biết đội ngũ LHQ tại Ấn Độ, do Điều phối viên thường trú Renata Lok-Dessallien dẫn đầu, đang hỗ trợ chính quyền sở tại ứng phó với dịch COVID-19 thông qua việc cung cấp thiết bị và vật tư y tế.

Một bệnh nhân COVID-19 chờ được hỗ trợ thở oxy tại một lán trại dựng ven đường ở Ghaziabad, Ấn Độ ngày 26/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

WHO và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) đang tích cực mua sắm thiết bị và vật tư y tế, bao gồm 7.000 máy tạo oxy, máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và đồ bảo hộ cá nhân. WHO cũng đang hỗ trợ thành lập các đơn vị bệnh viện di động và đã triển khai khoảng 2.600 cán bộ thực địa hỗ trợ giới chức y tế Ấn Độ. Đội ngũ của WHO tại Ấn Độ cũng đang tiếp tục thúc đẩy chiến dịch nhấn mạnh việc thực hiện 3 biện pháp chống dịch gồm đeo khẩu trang, rửa tay và đảm bảo khoảng cách.

Cùng ngày, Anh thông báo sẽ viện trợ cho Ấn Độ 3 máy tạo oxy công suất lớn, được mệnh danh là “các nhà máy tạo oxy”. Mỗi “nhà máy” có kích thước bằng 1 thùng container, có thể sản xuất 500 lít oxy/phút. Ngoại trưởng Dominic Raab khẳng định Anh luôn sát cánh cùng Ấn Độ trong cuộc chiến chống COVID-19. Ông nêu rõ: “Hợp tác quốc tế là yếu tố cần thiết hơn bao giờ hết và gói hỗ trợ bổ sung của Anh sẽ giúp đáp ứng nhu cầu hiện tại của Ấn Độ, đặc biệt là oxy y tế”. Tổng cộng, Anh đã chuyển 495 máy tạo oxy và 200 máy thở đến Ấn Độ trong tuần này.

Ireland cùng ngày thông báo chuyến hàng quyên góp khẩn cấp gồm 700 máy tạo oxy đã khởi hành đến Ấn Độ.

Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo trong thời gian tới, Mỹ sẽ gửi các loại trang thiết bị y tế có tổng trị giá hơn 100 triệu USD để hỗ trợ Ấn Độ. Ngoài ra, Mỹ cũng chuyển nguyên liệu sản xuất vaccine AstraZeneca của riêng nước này cho Ấn Độ để quốc gia Nam Á sản xuất hơn 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Dịch bệnh phức tạp tại Ấn Độ cũng khiến Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân “không nên đến Ấn Độ hoặc nên rời đi ngay nhằm đảm bảo an toàn”. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, bộ trên viết: “Công dân Mỹ muốn rời Ấn Độ nên tận dụng các phương tiện giao thông thương mại đang hiện tại sẵn có”, lưu ý “các chuyến bay trực tiếp hàng ngày đến Mỹ và các chuyến bay qua Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức) đều có sẵn”.

Trong tuần qua, khoảng 20 nước đã tạm dừng khai thác các chuyến bay chở khách từ Ấn Độ trong những khoảng thời gian khác nhau hoặc áp đặt các tiêu chuẩn nhập cảnh khắt khe đối với du khách từ Ấn Độ. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ không tiếp nhận những du khách đã ở Ấn Độ trong 14 ngày trước đó.

Nhật Bản: Tokyo ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong 3 tháng

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 18/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/4, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận 1.027 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất trong 3 tháng qua. Từ đầu tuần này, thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây của Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng tại thủ đô và một số khu vực khác của Nhật Bản trong bối cảnh chỉ còn 3 tháng nữa khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo sau một năm trì hoãn vì dịch bệnh. Số ca mắc mới COVID-19 tại thủ đô Tokyo bắt đầu tăng trở lại từ giữa tháng 3 vừa qua sau thời gian liên tục giảm. Trung bình số ca mắc mới tại Tokyo trong 7 ngày qua đã tăng lên mức 782,1 ca, tăng 14,3% so với giai đoạn 7 ngày trước đó.

Tổng số ca mắc mới trên toàn Nhật Bản ghi nhận ngày 28/4 cũng ở mức cao nhất trong 3 tháng, với 5.793 ca, trong đó các tỉnh Osaka và Fukuoka xác nhận số ca mắc mới cao kỷ lục.

Tokyo và các tỉnh Osaka, Kyoto và Hyogo áp dụng tình trạng khẩn cấp từ ngày 25/4 đến hết ngày 11/5, theo đó các cơ sở thương mại lớn, công viên chủ đề, rạp chiếu phim, quán karaoke và nhà hàng phục vụ đồ uống có cồn đều phải đóng cửa. Chính quyền Tokyo và 3 tỉnh phụ cận kêu gọi người dân tránh đi lại trong đợt nghỉ lễ dài ngày bắt đầu từ ngày 29/4.

Philippines ghi nhận trên 8.000 ca mắc mới

Cảnh sát gác tại một chốt kiểm soát để nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19 ở Quezon, ngoại ô Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/4, Bộ Y tế Philippines thông báo quốc gia này ghi nhận thêm 8.276 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh trên cả nước lên là 1.028.738 ca.

Trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 tại Philippines cũng tăng thêm 114 ca trong một ngày qua, lên tổng số 17.145 ca. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 29/4, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque, cho biết làn sóng dịch bệnh mới nhất tại nước này đã qua thời kỳ đỉnh điểm trong tuần đầu tiên của tháng 4 và gần một nửa số ca mắc được ghi nhận ở vùng đô thị Manila. Dù vậy, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cảnh báo tỷ lệ ca nhiễm hằng ngày tại Philippines tính trung bình vẫn đang ở ngưỡng nguy hiểm.

Tối 28/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định gia hạn các biện pháp phong tỏa tại vùng đô thị Manila và 4 tỉnh phụ cận cho đến ngày 14/5 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nhà lãnh đạo Philippines yêu cầu các quan chức địa phương đảm bảo người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người. Kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 1/2020, Philippines đã xét nghiệm cho 11 triệu người trên tổng số 110 triệu dân.

Campuchia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày ở mức cao nhất

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Campuchia ghi nhận thêm 880 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 29/4, ngày thứ hai liên tiếp ở mức cao nhất từ trước đến nay. Lại một lần nữa, thủ đô Phnom Penh đứng đầu về số người lây nhiễm, với 518 ca, tiếp theo là hai tỉnh Preah Sihanouk (187 ca) và Kandal (73 ca).

Hiện tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Campuchia là 12.641 ca.

Cũng trong ngày 29/4, các cơ quan chức năng Campuchia thông báo 3 ca tử vong tại Tbong Khmum và Phnom Penh.

Tới nay, Campuchia đã có gần 2.000 công nhân thuộc 206 nhà máy tại nước này nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi hơn 17.000 người khác phải thực hiện cách ly.

Trong số 206 nhà máy có công nhân nhiễm SARS-CoV-2, có 134 nhà máy ở Phnom Penh, 23 nhà máy ở tỉnh Kandal, 26 nhà máy ở tỉnh Takeo, 16 nhà máy tỉnh Preah Sihanouk, 4 nhà máy tại tỉnh Svay Rieng và tỉnh Kampong Chhnang, Kampong Cham mỗi tỉnh có 1 nhà máy.

Ông Heng Sour cũng cho biết các con số thống kê nêu trên có thể biến động vì cơ quan chức năng huyện Ang Snuol, tỉnh Kandal đang xét nghiệm COVID-19 và truy vết những trường hợp liên quan.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhất là trong thời gian Phnom Penh và Ta Khmau thực hiện phong tỏa, đã có hơn 690 nhà máy may mặc, giày dép và phụ kiện phục vụ du lịch, doanh nghiệp nhỏ tại 7.000 cơ sở thuộc thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmau bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến đời sống của hơn 1,2 triệu công nhân.

Để hỗ trợ công nhân phải nghỉ việc do lệnh phong tỏa, Bộ Lao động Campuchia yêu cầu các chủ nhà máy trả 50% lương tháng 4 và một khoản hỗ trợ cho công nhân.

Romania phát hiện ca nhiễm biến thể Ấn Độ

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bucharest, Romania, ngày 21/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Romania ngày 29/4 thông báo đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc Ấn Độ.

Bệnh nhân này, 26 tuổi, đã nhập cảnh Romania khoảng gần 1 tháng trước và hiện chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ. Theo Bộ Y tế Romania, biến thể này được xác định không phải là biến thể được cho là khiến tỷ lệ lây nhiễm tăng đột biến ở Ấn Độ như hiện nay.