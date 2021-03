Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 5/3: Số ca mắc tăng trở lại ở châu Âu; Brazil vượt Mỹ về ca mắc hàng ngày

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ ngày 1/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (71.511 ca), Mỹ (58.000 ca),và Pháp (25.279 ca). Như vậy, Brazil đã vượt Mỹ về số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua.

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.689 ca), Brazil (1.568 ca) và Mexico (857 ca).

Châu Âu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 4/3 cho biết số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 đang tăng trở lại tai châu Âu sau 6 tuần giảm. Phát biểu tại họp báo, giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết, số ca nhiễm tại châu Âu tuần trước tăng 9%, lên trên 1 triệu ca mới/tuần, đồng nghĩa rằng giai đoạn 6 tuần có số ca nhiễm mới giảm sắp kết thúc. Ông Kluge nhấn mạnh cần tăng cường chiến dịch tiêm chủng.

WHO khu vực châu Âu gồm 53 quốc gia và việc tiêm phòng đã được tiến hành ở 45 nước trong số này. Theo số liệu của hãng tin AFP dựa trên các thống kê chính thức, đến nay 2,6% dân số Liên minh châu Âu (EU) đã được tiêm đủ 2 liều vaccine và 5,4% đã được tiêm một liều.

Hungary ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao nhất trong 3 tháng qua

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Nagykata, Hungary, ngày 24/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Hungary ngày 4/3 thông báo ghi nhận 6.278 ca mắc mới COVID-19 – con số nhiễm mới hằng ngày cao nhất ở nước này trong 3 tháng qua, đồng thời số ca tử vong do COVID-19 tăng đột biến lên 152 ca.

Trang Index.hu đưa tin chính phủ nước này có thể sẽ công bố các biện pháp phong tỏa bổ sung trong ngày 4/3 để ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện nay. Theo kế hoạch, Chánh văn phòng Nội các Hungary sẽ tổ chức họp báo vào cùng ngày để thông báo quyết định mới nhất của chính phủ nước này liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hiện Hungary vẫn duy trì các biện pháp được áp dụng từ tháng 11/2020, bao gồm lệnh giới nghiêm ban đêm; cấm nhà hàng, khách sạn hoạt động; cấm các sự kiện tập trung đông người và học sinh cấp 2 chuyển sáng học trực tuyến. Hiện Hungary đã triển khai tiêm chủng với vaccine Sputnik của Nga và vaccine Sinofarm của Trung Quốc mặc dù cả 2 loại vaccine này đều chưa được Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt sử dụng.

Đến nay, tại Hungary đã có hơn 446.000 người mắc COVID-19 và gần 15.500 người tử vong do dịch bệnh này.

Ba Lan nới lỏng phòng dịch vào tháng 5

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Vacsava, Ba Lan, ngày 1/3/2021. Ảnh: PAP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết đến tháng 5 tới nước này mới có thể nới lỏng các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19 được triển khai áp dụng trong thời gian từ tháng 3-tháng 4 để ứng phó với làn sóng dịch thứ 3 .

Số ca nhiễm mới tại Ba Lan ghi nhận ngày 4/3 lên tới 15.250 ca, sau khi tăng vọt lên 15.698 ca ghi nhận ngày 3/3, cũng là ngày ghi nhận số ca nhiễm mới tăng nhiều nhất ở nước này kể từ tháng 11/2020.

Cũng giống như một số nước châu Âu khác, công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Ba Lan bị trì hoãn do vaccine được phân phối chậm hơn kế hoạch đề ra.

Hy Lạp gia tăng các biện pháp chống dịch

Hy Lạp thông báo gia hạn lệnh phong tỏa chống dịch đến ngày 16/3, đồng thời kêu gọi tăng cường các nguồn lực y tế tư nhân trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm nay.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Vassilis Kikilias khẳng định: “Chúng ta đang trong giai đoạn khốc liệt nhất của dịch bệnh, các nguồn lực y tế tại thủ đô rơi vào tình trạng quá tải từ nhiều tuần qua”.

Với hơn 2.700 ca nhiễm mới ngày 3/3, ông Vassilis Kikilias cho biết đây là con số cao nhất từ đầu năm nay. Theo ông Vassilis Kikilias, hiện một bệnh viện quân y và 2 bệnh viên tư nhân tại thủ đô Athens sẽ phải tiếp nhận thêm các bệnh nhân không phải mắc COVID-19 để giải phóng hàng trăm giường bệnh cho các ca mắc COVID-19 nặng tại các bệnh viện công trong thành phố.

Séc xét nghiệm đại trà tại cơ sở kinh doanh

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 Pfizer-BioNTech tại Prague, CH Séc ngày 27/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Séc, giới chức y tế bắt đầu tiến hành xét nghiệm đại trà COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh, coi đây là một trong nỗ lực nhằm ngăn chặn tốc độ lây nhiễm đang ở mức cao nhất thế giới hiện nay tại nước này.

Ngoài ra, chính phủ cũng cho phép một số khu vực huy động các bác sĩ tư nhân và đội ngũ nhân viên y tế thuộc nhiều cơ quan khác nhau phối hợp với các bệnh viện công, nơi các bệnh nhân mắc COVID-19 đang khiến hệ thống y tế quá tải. Bộ trưởng Y tế Séc Jan Blatny khẳng định: “Tình hình bệnh viện của chúng tôi thực sự rất nguy cấp. Chúng tôi phải sử dụng tất cả nguồn dự trữ để cứu bệnh nhân”.

Chương trình xét nghiệm hàng loạt bắt đầu được tiến hành từ ngày 3/3, tại các doanh nghiệp có nguồn nhân lực từ 250 người trở lên. Kế hoạch này sẽ hoàn tất trước ngày 12/3 và những công ty vi phạm thời hạn này sẽ bị phạt tiền, thậm chí buộc phải đóng cửa hoạt động.

Quốc gia 10,7 triệu dân này đã ghi nhận 1,27 triệu ca mắc COVID-19 và gần 21.000 ca tử vong. Với tỷ lệ 1.424/100.000 dân trong 14 ngày qua, Séc đang là nước có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất thế giới và tỷ lệ tử vong cao thứ hai trên thế giới sau nước láng giềng Slovakia.

Đức đặt lộ trình cụ thể 5 bước nới lỏng phong tỏa

Học sinh đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Frankfurt, Đức ngày 22/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Chính quyền trung ương và các bang của Đức nhất trí kéo dài phần lớn lệnh phong tỏa hiện nay cho đến này 28/3, bên cạnh đó cũng nhất trí về lộ trình từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế hiện nay.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 3/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ hiến các bang nhất trí bắt đầu nới lỏng một số biện pháp từ ngày 8/3 tới. Theo đó, việc gặp gỡ giữa người thân, bạn bè sẽ được mở rộng, cho phép gặp gỡ tối đa 5 người trong hai gia đình, không tính trẻ em dưới 14 tuổi. Khi các quận/huyện có chỉ số trung bình 7 ngày/100.000 dân dưới 35 sẽ được mở rộng hơn nữa (cho phép gặp gỡ tối đa 10 người trong 3 hộ gia đình), nhưng khi chỉ số này vượt quá 100 trong 3 ngày liên tiếp thì sẽ khôi phục trở lại quy định nghiêm ngặt hiện nay, như việc chỉ cho một hộ gia đình gặp gỡ thêm 1 người ngoài. Chính quyền trung ương và địa phương cũng nhất trí mở rộng các cơ sở tiêm chủng tới cả các phòng khám từ đầu tháng 4. Ngoài ra, việc xét nghiệm nhanh miễn phí cũng sẽ được bắt đầu triển khai từ đầu tuần tới. Trong lộ trình mở cửa trở lại, các cửa hàng bán lẻ, cơ sở văn hóa, thể thao sẽ được mở cửa nếu tỷ lệ lây nhiễm duy trì ở mức dưới 50/100.000 dân trong 7 ngày.

Ở bước thứ hai, các hiệu sách, cửa hàng hoa và chợ vườn có thể mở cửa trở lại nếu tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ và đảm bảo tối thiểu 1 khách hàng/10m2.

Ở bước ba, có thể xem xét mở cửa trở lại đối với các cửa hàng bán lẻ với số lượng khách hàng hạn chế tùy thuộc vào diện tích cửa hàng. Ngoài ra, có thể mở trở lại các viện bảo tàng, phòng tranh, vườn bách thú.

Trong bước thứ 4 sau đó 14 ngày, nếu tỷ lệ nhiễm bệnh vẫn được giữ dưới 50, việc mở cửa trở lại các quán ăn hàng ngoài trời, nhà hát, rạp chiếu phim, các cơ sở thể thao trong nhà không tiếp xúc gần, hoặc ngoài trời có tiếp xúc gần, sẽ được lên kế hoạch.

Bước thứ 5, các cơ sở thể thao với các môn tiếp xúc gần trong nhà được phép mở trở lại. Ngoài ra, có thể tổ chức các sự kiện ngoài trời với tối đa 50 người tham gia.

Châu Mỹ

Venezuela ghi nhận nhiều trường hợp đầu tiên mắc biến thể Brazil

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên đường phố tại Caracas, Venezuela ngày 14/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro 3 cho biết nước này đã phát hiện những ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nguồn gốc tại Brazil. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Maduro cho hay giới chức y tế đã phát hiện 2 ca mắc biến thể mới ở thủ đô Caracas, 6 tại bang Bolivar và 2 tại bang Miranda. Ông nhấn mạnh biến thể mới là có khả năng lây nhiễm nhanh hơn và nguy hiểm hơn, do đó cần phải cắt đứt chuỗi lây nhiễm này.

Theo nhà lãnh đạo Venezuela, quốc gia Nam Mỹ này đã bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 với nhóm đối tượng ưu tiên đầu tiên là chuyên gia y tế và giáo viên. Ông Maduro đồng thời yêu cầu ưu tiên tiêm chủng tại các khu vực ghi nhận ca mắc biến thể mới. Ông cho biết thêm Venezuela sẽ tiếp tục mô hình cách ly “7+7”, trong đó 7 ngày cách ly nghiêm ngặt,

Venezuela đã nhận 100.000 liều vaccine Sputnik V đầu tiên vào ngày 13/2 và cho biết đã chi 200 triệu USD để mua 10 triệu liều vaccine nữa.

Mỹ: Tỷ lệ nhập viện tại New York giảm

Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Hartford, Connecticut, Mỹ, ngày 3/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo cho hay tỷ lệ nhập viện tại bang này trong ngày 2/3 đã giảm xuống còn 5.232 ca, so với con số 5.369 ca của ngày trước đó. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là 3,53% trong ngày 2/3, giảm 1% so với ngày trước đó. Số ca tử vong do COVID-19 tại bang này là 75 ca.