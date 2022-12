Dự báo 5 xu hướng kinh tế nổi bật trong năm 2023

Quá trình phục hồi nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc sẽ tạo động lực cho các nhà xuất khẩu lớn – như Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore. Bên cạnh đó, động thái gỡ bỏ các hạn chế phòng dịch cũng được coi là cơ hội phát triển cho các thương hiệu toàn cầu – từ Apple đến Tesla – vốn đang bị gián đoạn hoạt động do chiến lược “không COVID”.

Ngay cả khi nền kinh tế toàn cầu không rơi vào suy thoái về mặt kỹ thuật (xảy ra nếu 2 quý tăng trưởng âm liên tiếp), nhà kinh tế trưởng của IMF Pierre-Olivier Gourinchas gần đây cảnh báo rằng năm 2023 có thể vẫn giống như năm suy thoái do kết hợp tình trạng tăng trưởng chậm, giá cả tăng cao và xu hướng lãi suất tăng.

Hồi tháng trước, bà Zanny Minton Beddoes, Tổng biên tập của tờ The Economist, đã vẽ nên bức tranh ảm đạm của nền kinh tế thế giới, được tóm tắt bằng tiêu đề: “Tại sao không thể tránh khỏi suy thoái kinh tế toàn cầu vào năm 2023?”.

Nhiều nhà kinh tế bi quan hơn và tin rằng suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra vào năm 2023, chỉ ba năm sau cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra.

IMF ước tính rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng 2,7% vào năm 2023, giảm từ mức 3,2% vào năm 2022. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn, ở mức 2,2% trong năm 2023, so với mức 3,1% vào năm 2022.

Làn sóng phá sản tăng

Bất chấp nền kinh tế bị tàn phá do COVID-19, các vụ phá sản trên thực tế đã giảm ở nhiều quốc gia vào năm 2020 và 2021 nhờ các thỏa thuận bên ngoài với các chủ nợ và gói kích thích lớn của các chính phủ.

Chẳng hạn, tại Mỹ, 16.140 doanh nghiệp đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2021 và 22.391 doanh nghiệp đã có động thái tương tự vào năm 2020. Năm 2019, con số này ở mức 22.910.

Xu hướng này dự kiến sẽ đảo ngược vào năm 2023 trong bối cảnh giá năng lượng và lãi suất tăng cao.

Cômg ty bảo hiểm Allianz Trade ước tính tỷ lệ phá sản trên toàn cầu sẽ tăng hơn 10% vào năm 2022 và 19% vào năm 2023, vượt mức trước đại dịch.

Nhà kinh tế Tziamalis nhận định: “Đại dịch COVID đã buộc nhiều doanh nghiệp phải vay các khoản vay lớn, làm trầm trọng thêm tình trạng ngày càng phụ thuộc vào các khoản vay giá rẻ để bù đắp việc mất khả năng cạnh tranh do toàn cầu hoá. Sự tồn vong của các doanh nghiệp đang gánh nợ là dấu hỏi lớn, khi họ phải đối mặt với một cơn bão hoàn hảo về lãi suất cao hơn, giá năng lượng cao hơn, nguyên liệu thô đắt hơn và chi tiêu tiêu dùng ít hơn”.

Toàn cầu hoá “chết dần”

Sau khi bùng nổ dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, cuộc chiến thương mại và công nghệ Mỹ-Trung đang ngày càng sâu sắc dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hồi tháng 8, ông Biden đã ký Đạo luật Khoa học và Chip nhằm ngăn chặn xuất khẩu chip và các thiết bị sản xuất tiên tiến sang Trung Quốc. Động thái này nhằm kìm hãm ngành bán dẫn Trung Quốc và thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp trong lĩnh vực sản xuất chip.

Bước đi là minh chứng mới nhất về xu hướng chuyển từ tự do thương mại và tự do hóa kinh tế sang chủ nghĩa bảo hộ và khả năng tự cung tự cấp, đặc biệt là trong các ngành quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Trong bài phát biểu hồi đầu tháng này, ông Morris Chang – nhà sáng lập Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) – cho rằng toàn cầu hóa và thương mại tự do “gần như đã chết” và khó có thể phục hồi.

“Toàn cầu hóa gần như đã chết, tự do thương mại cũng đang chết dần. Nhiều người vẫn hy vọng mọi thứ có thể quay trở lại, nhưng tôi nghĩ không thể”, ông nhận định.