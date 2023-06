Hàn Quốc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại Seoul ngày 12/5/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chiến lược do Cơ quan An ninh Quốc gia trực thuộc Văn phòng Tổng thống ban hành, gồm hai bản bằng tiếng Hàn (107 trang) và tiếng Anh (150 trang). Đây là văn kiện trình bày các chính sách của chính quyền đương nhiệm về các vấn đề đối ngoại, quốc phòng và thống nhất Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực biến đổi nhanh chóng cùng với sự xuất hiện của các vấn đề an ninh mới nổi như bất ổn chuỗi cung ứng và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong lời nói đầu, Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra nhận định rằng Hàn Quốc “đang ở một thời điểm lịch sử quan trọng” khi thế giới trải qua một thời kỳ biến động chưa từng có, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sự ổn định và thịnh vượng đã được thiết lập trong nửa thế kỷ qua.

Ông cho rằng “xung đột về giá trị, hệ tư tưởng và lợi ích trên quy mô toàn cầu đang làm lung lay trật tự thế giới hiện có, vốn gắn liền với các quy tắc và chuẩn mực”. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng lưu ý đến sự gia tăng của các mối đe dọa toàn cầu như bệnh truyền nhiễm, biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực và năng lượng. Ông cho biết: “Trước những thách thức nêu trên, khái niệm an ninh quốc gia không thể chỉ giới hạn trong việc ngăn chặn các mối đe dọa và xâm lược từ bên ngoài”.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng chìa khóa đảm bảo tương lai của đất nước nằm ở việc phát triển một chiến lược an ninh quốc gia có khả năng đưa ra những dự báo về xu hướng thay đổi của tình hình, đồng thời tối ưu hóa lợi ích của quốc gia và người dân. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển quân đội trở thành một lực lượng hùng mạnh, trang bị công nghệ hiện đại, qua đó tạo ra một nền tảng an ninh vững chắc… Mục tiêu của chúng ta là thúc đẩy thiết lập một nền hòa bình bền vững, đảm bảo tự do và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á…”.