Hàn Quốc: Đẩy mạnh truy quét lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp

Số liệu của Cục Xuất Nhập cảnh thuộc MoJ công bố ngày 26/4 vừa qua cũng cho thấy chỉ tính riêng trong tháng 3/2023 đã có 414.045 người nước ngoài cư trú trái phép ở Hàn Quốc, gồm những người đã hết thời hạn thị thực nhưng không gia hạn hoặc không xuất cảnh, tăng 9.015 người so với một tháng trước đó. Trong đó, có 2.909 người sử dụng thị thực lao động phổ thông (E-9), tiếp đến là thị thực du học (D-2) và học ngôn ngữ (D-4) với tổng là 1.165 người.

Hoạt động truy quét người cư trú bất hợp pháp đã chính thức được nối lại kể từ tháng 10/2022 sau thời gian dài tạm dừng do đại dịch COVID-19. MoJ cho biết đợt truy quét mới nhất (từ ngày 2/3 đến ngày 30/4/2023) chủ yếu được tiến hành trong các lĩnh vực có thể gây hại cho xã hội (như dịch vụ giải trí) và trong các ngành liên quan chặt chẽ đến công việc của người dân địa phương như hậu cần và giao hàng.

Số người cư trú trái phép ở Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mức 400.000 người vào cuối tháng 9/2022, sau đó tăng lên 412.659 người vào cuối tháng 11 cùng năm (mức cao kỷ lục). Nếu xét tới con số 2.335.595 người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc tính tới cuối tháng 3/2023 thì trung bình cứ 5 người nước ngoài ở Hàn Quốc có 1 người cư trú bất hợp pháp. Hiện ở Hàn Quốc có hơn 400.000 người nước ngoài đang cư trú theo chế độ cấp phép tuyển dụng, 200.000 người đang du học hoặc học tiếng. Điều này cho thấy tỷ lệ du học sinh người nước ngoài cư trú bất hợp pháp Hàn Quốc ở mức rất cao.

Mặt khác, tổng số người nước ngoài cư trú ở Hàn Quốc tính đến hết tháng 3/2023 tăng 18,8% so với một năm trước, được phân tích là do lượng người năm 2022 giảm mạnh vì dịch COVID-19. Số người nước ngoài cư trú ở Hàn Quốc đã tăng từ 1,58 triệu người (năm 2013) lên mức cao kỷ lục 2,52 triệu người (năm 2019). Sau đó, do dịch COVID-19 mà số lượng người nước ngoài ở Hàn Quốc đã giảm mạnh xuống còn 1,96 triệu người (năm 2021) rồi sau đó tăng lên 2,25 triệu người vào năm ngoái.