Hầu hết quốc gia Tây Phi sẵn sàng tham gia lực lượng dự phòng ở Niger

Chủ tịch luân phiên ECOWAS) Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu (trái) tại phiên họp lãnh đạo các quốc gia thành viên ECOWAS về tình hình Niger tại Abuja ngày 10/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh Al Jazeera, các bộ trưởng quốc phòng của ECOWAS đã gặp nhau tại Accra ngày 17/8 trong khuôn khổ những nỗ lực mới nhất nhằm đảo ngược vụ phế truất Tổng thống Niger Mohamed Bazoum. Ông Bazoum đã bị phế truất trong cuộc đảo chính ngày 26/7.

Theo Ủy viên ECOWAS Abdel-Fatau Musah, tất cả quốc gia thành viên ngoại trừ Cape Verde và những quốc gia có chính phủ quân quản đều sẵn sàng tham gia lực lượng dự phòng.

Tham mưu trưởng Quốc phòng Nigeria, Tướng Christopher Gwabin Musa cho biết khi bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày ở Accra: “Dân chủ là những gì chúng tôi ủng hộ và đó là những gì chúng tôi khuyến khích. Trọng tâm cuộc họp của chúng tôi không chỉ đơn giản là phản ứng với các sự kiện, mà là chủ động vạch ra một lộ trình mang lại hòa bình và thúc đẩy ổn định”.

Cuộc họp thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Niger diễn ra sau khi đã qua thời hạn chót ngày 6/8 để những binh sĩ nổi loạn thả và phục hồi chức vụ cho ông Bazoum, nếu không sẽ đối mặt với một cuộc can thiệp quân sự. Ông Bazoum vẫn bị quản thúc tại gia cùng vợ và con trai ở thủ đô Niamey.

Trong nhiều tuần qua, ECOWAS đã cân nhắc về việc sử dụng vũ lực mà khối này cho là phương sách cuối cùng.

Burkina Faso và Mali, hai quốc gia đã trải qua nhiều cuộc đảo chính kể từ năm 2020, cảnh báo rằng can thiệp quân sự vào Niger sẽ bị coi là hành động chiến tranh. Điều đó cho thấy sự rạn nứt trong khu vực giữa các quốc gia ven biển và những quốc gia ở Sahel đầy biến động.

Guinea, quốc gia cũng có quân đội nắm quyền và đã lên án hành động gây hấn từ bên ngoài, đã kiềm chế và không đưa ra bình luận nào khác.

Còn chính quyền Ghana lo lắng về việc khiêu khích nước láng giềng mà họ có quan hệ văn hóa và thỏa thuận hợp tác quân sự.

Trước đó, ngày 14/8, Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên minh châu Phi đã họp để xem xét liệu họ có hỗ trợ can thiệp quân sự hay không nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định công khai.

Hội đồng này có thể bác bỏ cuộc can thiệp quân sự nếu họ cảm thấy rằng sự ổn định nói chung của châu Phi đang bị đe dọa do hành vi can thiệp đó. Nếu hội đồng này bác bỏ sử dụng vũ lực, có rất ít căn cứ để ECOWAS giải thích cho hành vi can thiệp quân sự về mặt pháp lý.