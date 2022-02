HĐBA LHQ kêu gọi thúc đẩy vai trò của ASEAN trong vấn đề Myanmar

Toàn cảnh cuộc họp HĐBA LHQ tại New York, Mỹ, ngày 11/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của HĐBA LHQ cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm của đặc phái viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) – Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn – sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất “để gặp gỡ tất cả các bên liên quan, thực hiện vai trò trung gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đối thoại, cũng như việc cung cấp viện trợ nhân đạo”.

Trong tuyên bố do Anh soạn thảo, HĐBA LHQ “bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực tiếp diễn ở Myanmar, đồng thời thể hiện sự lo ngại trước việc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ngay trong nước”. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc viện trợ nhân đạo cho tất cả người dân có nhu cầu, cũng như bảo vệ, an toàn và an ninh đầy đủ cho đội ngũ hỗ trợ nhân đạo và y tế.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch ASEAN cũng ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar thúc đẩy những điều kiện thuận lợi để tiến hành đối thoại mang tính xây dựng nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở đất nước này.

Tuyên bố cho biết các quốc gia thành viên ASEAN vẫn quan ngại sâu sắc trước những diễn biến ở Myanmar, qua đó kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar nỗ lực đảm bảo công tác vận chuyển an toàn và kịp thời viện trợ nhân đạo cho những người cần giúp đỡ nhất. Ngoài ra, ASEAN cũng hối thúc các cơ quan chức năng của Myanmar triển khai những hành động cụ thể nhằm thực thi đầy đủ Đồng thuận 5 điểm đạt được tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN hồi tháng 4/2021.