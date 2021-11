Hội nghị COP26 kéo dài thêm một ngày

Đại biểu dự Hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland ngày 2/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn lời Chủ tịch COP Alok Sharma cho biết dự thảo sửa đổi của thỏa thuận sẽ được công bố vào sáng ngày 13/11 theo giờ Anh và sau đó tiếp tục được thảo luận đến chiều cùng ngày.

Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng nước chủ nhà COP26 Boris Johnson kêu gọi lãnh đạo các nước thể hiện “niềm tin và can đảm” bằng cách chấp thuận duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.

Theo ông Boris Johnson, đã có sự thừa nhận rộng rãi về những tiến bộ đạt được trong dự thảo thỏa thuận Glasgow, bao gồm hành động đối với phát thải khí mêtan, các kế hoạch đẩy mạnh giảm phát thải và việc nước giàu thừa nhận việc không hoàn thành các mục tiêu hỗ trợ tài chính cho những nước dễ bị tổn thương nhất.

Hiện nước chủ nhà Anh nuôi hy vọng thoả thuận chính thức của COP26 sẽ bao gồm việc yêu cầu các quốc gia quay trở lại bàn đàm phán vào năm tới tại COP27 ở Ai Cập với những cam kết tăng cường về giảm phát thải carbon, do những hành động hiện nay là không đủ nhanh và đủ mạnh trong “thập kỷ quan trọng” đến năm 2030.