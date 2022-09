Hội nghị thượng đỉnh SCO: Lãnh đạo các nước ký Tuyên bố Samarkand

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand, Uzbekistan ngày 16/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, hội nghị lần thứ 22 của Hội đồng nguyên thủ quốc gia SCO cũng đưa ra các tuyên bố về bảo vệ an ninh lương thực toàn cầu, an ninh năng lượng quốc tế, đối phó với biến đổi khí hậu và duy trì chuỗi cung ứng an toàn, ổn định và đa dạng.

Theo tuyên bố chung, các nước thành viên SCO kêu gọi tạo ra thị trường năng lượng quốc tế minh bạch và giảm bớt các rào cản thương mại hiện hành nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Điện Kremlin dẫn tuyên bố cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các quốc gia trên thế giới cùng nhau tạo ra một thị trường năng lượng quốc tế công khai, minh bạch và hiệu quả, giảm bớt các rào cản thương mại, tránh biến động quá mức về giá năng lượng trên thế giới, duy trì thị trường năng lượng quốc tế lành mạnh, ổn định và lâu dài”.

Lãnh đạo các nước SCO cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tôn trọng và đảm bảo quyền của tất cả các nước đối với an ninh năng lượng và quyền của người dân được sử dụng các dịch vụ của ngành năng lượng. Tuyên bố đồng thời cho rằng việc đạt được an ninh năng lượng là cơ sở để đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định xã hội, an ninh quốc gia và sự thịnh vượng của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuyên bố cũng kêu gọi thiết lập một hệ thống quản lý tài nguyên năng lượng toàn cầu công bằng và hỗ trợ các quốc gia có nhu cầu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các nước SCO cũng kêu gọi “cân bằng” giữa giảm lượng khí thải carbon và cho phép các quốc gia nghèo hơn bắt kịp các nước phát triển về kinh tế. Các nước thành viên SCO đều nhất trí về những hậu quả tiêu cực của biến đổi khí hậu và sự cần thiết của việc thực thi các hành động khẩn cấp.