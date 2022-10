IMF nêu 3 khó khăn kinh tế ở các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển

Người đứng đầu IMF cho rằng những nước có mức nợ cao là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, do đó cần có sự hỗ trợ cho các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển dễ chịu tổn thương.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, IMF đã hỗ trợ tài chính 260 tỷ USD cho 93 quốc gia. Sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, IMF cũng đã hỗ trợ 18 chương trình mới và bổ sung gần 90 tỷ USD. Theo bà, hiện có thêm 28 quốc gia bày tỏ quan tâm đến việc nhận hỗ trợ từ IMF.

Bà Georgieva cũng kêu gọi các nỗ lực mạnh mẽ hơn để đối phó với tình trạng mất an ninh lương thực, lưu ý rằng có 345 triệu người đang bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Khoảng 48 quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng mất an ninh lương thực, một số lớn trong số đó tập trung ở khu vực Nam sa mạc Sahara châu Phi.

IMF gần đây đã công bố cơ chế lương thực mới, theo đó cung cấp các khoản vay khẩn cấp để giúp các nước dễ bị tổn thương đối phó với tình trạng thiếu lương thực và chi phí gia tăng do xung đột giữa Nga – Ukraine.