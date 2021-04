Indonesia tăng cường an ninh sau các vụ tấn công  

Cảnh sát gác gần hiện trường vụ tấn công bên ngoài nhà thờ ở Makassar, Nam Sulawesi, Indonesia, ngày 28/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Đặc biệt, động thái này được đưa ra sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Công giáo tại thành phố Makasar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi, ngày 28/3 và vụ nổ súng tại trụ sở Cảnh sát quốc gia (Polri) ở thủ đô Jakarta ngày 31/3 vừa qua.

Ngày 1/4, người phát ngôn Cảnh sát Vùng Đại Jakarta, Thanh tra cao cấp Yusri Yunus đã kêu gọi các tín đồ Công giáo không lo lắng khi tiến hành nghi lễ tại các nhà thờ tại thủ đô và vùng phụ cận trong Lễ Phục sinh. Theo ông Yusri, cảnh sát đã triển khai tổng cộng 5.590 nhân viên an ninh tại 833 nhà thờ Công giáo. An ninh cũng được thắt chặt tại các địa điểm tôn giáo, trung tâm kinh tế và địa điểm trọng yếu khác. Ngoài Nhà thờ Chính tòa, ba nhà thờ khác là Nhà thờ Immanuel tại khu vực Trung Jakarta, Nhà thờ Santo Petrus ở Tây Jakarta được ưu tiên bảo vệ với 155 nhân viên an ninh tại mỗi địa điểm.

Tại Đặc khu hành chính Yogyakarta, cảnh sát đã triển khai đội rà phá bom kiểm tra nhiều nhà thờ Công giáo tại địa phương này. Trong khi đó, cảnh sát tỉnh Bắc Sumatra đã triển khai 14.000 nhân viên để đảm bảo an ninh cho các nhà thờ Công giáo. Cảnh sát cũng phối hợp với Lực lượng Vũ trang quốc gia (TNI) tiến hành các cuộc tuần tra quy mô lớn xung quanh một số địa điểm tôn giáo.

Về phần mình, Tư lệnh TNI, Nguyên soái Hadi Tjahjanto cho biết lực lượng này đã tăng cường an ninh bằng cách thành lập Bộ chỉ huy chiến thuật và tổ chức các cuộc tuần tra chung tại các địa điểm đông người và cơ sở trọng yếu quốc gia.

Cùng ngày, Tổng thống Widodo đã yêu cầu Tư lệnh TNI Hadi Tjahjanto; Cảnh sát trưởng quốc gia, Tướng Listyo Sigit Prabowo và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nhà nước Budi Gunawan tăng cường cảnh giác sau các vụ khủng bố gần đây. Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Indonesia cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, cảnh giác và đoàn kết chống khủng bố.