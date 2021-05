Khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ 26 về Tương lai châu Á

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 20/5, Hội nghị Quốc tế lần thứ 26 về “Tương lai châu Á “(FOA 2021) đã chính thức khai mạc ở Tokyo.

Hội nghị năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến sau một năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Với chủ đề “Định hình kỷ nguyên hậu COVID-19: Vai trò của châu Á trong quá trình hồi phục toàn cầu,” FOA 2021 có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo châu Á, trong đó các nhà lãnh đạo đến từ khu vực Đông Nam Á gồm Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các lãnh đạo chính trị, kinh tế và các học giả sẽ thảo luận về việc châu Á có thể bước vào kỷ nguyên mới như thế nào trong giai đoạn đầy bất trắc như hiện nay.

Cùng với các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo chính trị, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực sẽ thảo luận về các chủ đề như “Châu Á và chính quyền mới ở Mỹ,” “Tăng trưởng bền vững và sự chuyển đổi ở châu Á,” “Kết nối khu vực thông qua giao lưu văn hóa” hay “Các mặt trận mới cho đổi mới trong kỷ nguyên COVID-19.”

FOA là một diễn đàn quốc tế có uy tín do hãng Nikkei Inc. tổ chức gần như thường niên từ năm 1995 (ngoại trừ năm 2020 vì dịch COVID-19). Đây là nơi để các nhà lãnh đạo chính trị, kinh tế và học giả từ khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương trao đổi và thảo luận về các vấn đề khu vực và vai trò của châu Á trên thế giới.

Được thành lập vào năm 1876, Nikkei Inc. là một trong những tập đoàn truyền thông lớn có trụ sở chính tại Nhật Bản.

Hoạt động của Nikkei Inc. chủ yếu xoay quanh mảng báo chí, truyền thông đa phương tiện cùng với việc tổ chức sự kiện và dịch vụ công nghệ thông tin.

Nikkei Inc. sở hữu nhiều tờ báo lớn trên thế giới, như The Nikkei, Nikkei Asia và Financial Times./.

Đào Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)