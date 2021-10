Lãnh đạo ASEAN ra tuyên bố về nền kinh tế xanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Khái niệm nền kinh tế xanh ASEAN được đề cập gồm việc sử dụng, quản trị, quản lý, bảo tồn biển và đại dương, cũng như các nguồn tài nguyên và hệ sinh thái biển và ven biển phục vụ tăng trưởng kinh tế trong các lĩnh vực như đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, vận tải đường biển, năng lượng tái tạo, du lịch, biến đổi khí hậu, nghiên cứu và phát triển, cải thiện phúc lợi của người dân và thúc đẩy công bằng xã hội.

Văn kiện khẳng định rằng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cung cấp khuôn khổ pháp lý cho việc bảo tồn và sử dụng bền vững biển, đại dương và tài nguyên biển, đồng thời bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường biển.

ASEAN sẽ nỗ lực hợp tác thúc đẩy nền kinh tế xanh bằng cách liên kết và hợp tác với các bên liên quan như khu vực tư nhân, trong đó có các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các tổ chức tài chính, thanh niên, cộng đồng khoa học và giới học thuật. Mọi hình thức hợp tác này đều phải phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương LHQ, UNCLOS 1982, các hiệp ước và công ước liên quan khác của LHQ, Hiến chương ASEAN và các hiệp ước và hiệp định liên quan của ASEAN, cũng như các giá trị, chuẩn mực và nguyên tắc chung của Hiệp hội.

Lãnh đạo ASEAN nhất trí thăm dò hợp tác về kinh tế xanh trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường biển; Quy định chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU); bảo vệ hệ sinh thái biển và ven biển; thực hành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản bền vững; sản xuất và tiêu dùng bền vững; công nghệ sinh học; phát triển công nghiệp biển; chống ô nhiễm môi trường biển; chống rác thải biển và ô nhiễm nhựa; an toàn thực phẩm; thương mại; du lịch ven biển và bảo tồn di sản; vận tải hàng hải; an ninh và an toàn hàng hải; khoa học biển; năng lượng đại dương; quản lý và điều hành biển và đại dương; dữ liệu, thống kê và phân tích dữ liệu; cũng như nâng cao năng lực, số hóa và đổi mới.