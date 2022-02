Tin thế giới Liên minh châu Âu-Ấn Độ đối thoại an ninh hàng hải lần thứ hai

(kontumtv.vn) – Cuộc đối thoại EU-Ấn Độ tập trung vào các phát triển chính sách bao gồm chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và khu vực biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ.

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ ngày 1/2 đã tổ chức đối thoại an ninh hàng hải lần thứ hai theo hình thức trực tuyến.

Cuộc tham vấn do bà Joanneke Balfoort, Giám đốc chính sách an ninh và quốc phòng tại Cơ quan hành động đối ngoại châu Âu (EEAS) và ông Sandeep Arya, Thư ký chung về giải trừ quân bị và các vấn đề an ninh quốc tế tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ đồng chủ trì.

Các cuộc tham vấn tập trung vào mở rộng môi trường an ninh hàng hải, các phát triển chính sách bao gồm chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và khu vực biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ, hợp tác quốc tế, hợp tác hàng hải EU-Ấn Độ và các sáng kiến khu vực nhằm giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải quốc tế.

Đại diện của EU và Ấn Độ đã thảo luận về các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trong nâng cao nhận thức về lĩnh vực biển, năng lực và các hoạt động hải quân chung, sau thành công của cuộc tập trận hải quân chung ở Vịnh Aden vào tháng 6/2021.

EU và Ấn Độ cam kết thực hiện một trật tự hàng hải tự do, cởi mở, bao trùm và dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, được củng cố bằng việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, dân chủ, nhà nước pháp quyền, tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS)./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)